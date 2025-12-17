Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

El futbolista del Talavera, Gonzalo di Renzo (imagen cedida por el jugador)

El Real Madrid tiene una cita con la Copa del Rey y con el CF Talavera, su primer rival en la competición esta temporada. Los blancos acuden al encuentro arrastrando una racha de partidos que han hecho saltar las alarmas de la grada y la directiva. Necesitan una victoria sólida y sin complicaciones, aunque enfrente se encontrarán con un club que trabaja desde atrás y tratará de cazar las oportunidades que se le presenten. De eso se encargará Gonzalo di Renzo, delantero del Talavera, quien ha hablado con Infobae España del duelo ante el club blanco. “Una vez dentro del campo, nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”, afirma el futbolista.

Hace una semana, la historia del Talavera dio un giro de 180 grados al conocer que el Real Madrid sería su rival en Copa del Rey. Al club toledano le había tocado uno de los premios gordos durante el sorteo y desde entonces entraron en una vorágine de venta de entradas y preparación del estadio para la gran cita. “El sorteo fue increíble. Pero al principio fue como una agonía. Salió el Ourense y le tocó el Athletic Club, dijimos ‘Bueno, perfecto, vamos’. Después al Baleares le toca el Atlético de Madrid, decimos ‘No puede ser”. Cuando sale la bola del Talavera, la nuestra, ya era todo alegría, y ni hablar cuando salió el Madrid. Yo en particular prefería al Madrid antes que el Barça”, recuerda Gonzalo, ya que él “soñaba con jugar contra el Real Madrid”.

De pequeño, cuando estaba en Argentina y jugaba en Primera División, sí que soñaba con enfrentarse a un grande como el Real Madrid. Sin embargo, a medida que fue creciendo se dio cuenta de que era complicado, aunque tras su llegada a España hace cinco años, recuperó la esperanza gracias a la Copa del Rey: “Obviamente, en estas categorías es mucho más complicado, pero con la Copa del Rey sabíamos que un mínimo chance había. Y se pudo dar”. De no haber sido el club blanco, Gonzalo tenía claro que quería el Atlético de Madrid porque “hay varios argentinos también”.

Gonzalo se incorporó al Talavera el pasado verano y desde entonces no ha dejado de demostrar su capacidad goleadora, desmarcándose como un referente en el ataque del club toledano. “Hice más goles durante la pretemporada, lamentablemente”, asegura. Y destaca: “Desde el principio me he sentido muy bien en la ciudad, con los compañeros, el club y con la afición. Es una ciudad donde se respira y donde se siente mucho el fútbol. En el día a día, vas por la calle y la gente te conoce. Es un sentimiento de jugador constante”.

La preparación para el partido del Real Madrid todavía no se había producido el lunes. Habían jugado el domingo y durante el entrenamiento del día siguiente se dedicaron a hacer video corrección del duelo. Ha sido durante la jornada del martes, cuando el Talavera ha comenzado a establecer la estrategia para el encuentro ante el club blanco: “Creo que jugaremos un poquito más atrás de lo normal”, asegura Gonzalo. Desde que llegó Alejandro Sandroni y se puso al frente del equipo, cambiaron el estilo de juego. “No estamos en un momento en el que podemos darnos el lujo de jugar o de arriesgar. Entonces, empezamos por lo simple, que consiste en cerrar el equipo bien atrás. En bloque bajo, nos sentimos realmente bien y aprovechar todas las ocasiones que podamos jugar directo, con segundas jugadas”.

Este planteamiento les funcionó ante el Málaga, al que ganaron por 2-1; y ante el Mérida, donde consiguieron la victoria con el mismo resultado. “Creo que ese va a ser nuestro camino más allá de que esté el Real Madrid enfrente. Jugaremos un poco más atrás, pero nuestra esencia ya va con lo que pide el partido. No vamos a hacer grandes cambios”. A ese estilo se suma el hecho de que el duelo se llevará a cabo en el Estadio Municipal El Prado. “Un poco más de chance que jugar en el Bernabéu tenemos. Aunque yo quisiera que lo achicaran un poco porque nuestro campo creo que está entre los más grandes de España”.

Allí estarán presentes todos los aficionados del Talavera. “Creo que nuestro campo se va a hacer muy especial”. Además, como detalla el delantero argentino, el club está intentando añadir una grada supletoria para que unos mil aficionados más puedan presenciar el encuentro. Y es que, toda Talavera quiere acudir a la cita para apoyar a su equipo: “El día del sorteo nos levantamos con una fila de 200 m en el club a las ocho de la mañana. Claramente, es un evento de gran calibre para la ciudad, ya que es algo que nunca ha pasado”.

Respecto a la plantilla del Real Madrid, Gonzalo ha explicado que el club blanco les pidió una lista con las peticiones de camisetas que querían para poder entregárselas antes del duelo. “Fue un gran detalle. Yo pedí la de Bellingham con la esperanza de que en el partido me pueda cruzar con CF y pedírsela o a Fede Valverde”, asegura. Respecto a un posible resultado para el partido, afirma: “Voy a decir que vamos a ganar. Más allá de que sea el Madrid, una vez dentro del campo, nosotros vamos a competir y yo quiero ganar. Sabemos que es difícil, pero me la juego con 1-0 cerraditos atrás”.

Para Gonzalo la guinda a la hipotética victoria del Talavera sería un gol suyo. “Uno a cero con un gol mío sería ya… Me retiro. No tanto, pero por ahí ando”, asegura; e insiste: “Marcar un gol sería una cosa de otro planeta”. Este miércoles, Gonzalo cumplirá su sueño de enfrentarse al Real Madrid, aunque, como asegura, una vez dentro del terreno de juego saldrá a darlo todo y tratar de conseguir la victoria.