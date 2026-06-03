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Todas las referencias a Murcia del discurso de la princesa Leonor: de Arde Bogotá a sus vuelos por el mar Menor o su apoyo a las víctimas de los incendios

La heredera ha recibido hasta tres medallas de oro durante su paso por el Palacio de San Esteban en Murcia

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Todas las referencias a Murcia del discurso de la princesa Leonor (Europa Press)
Todas las referencias a Murcia del discurso de la princesa Leonor (Europa Press)

La princesa Leonor ha cerrado en Murcia de forma simbólica su etapa de formación militar con un discurso en el Palacio de San Esteban, donde ha vinculado sus tres años en el Ejército con un cambio personal que culminará el 10 de julio en la Academia General del Aire y del Espacio antes de iniciar en otoño sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid. Según recoge EFE, la heredera ha afirmado este miércoles que ya no es la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023.

En su discurso, ha situado esa transformación al final de una etapa que concluirá dentro de un mes en San Javier. La princesa Leonor ha recibido en una sola jornada la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia en Cartagena, la Medalla de Oro de San Javier y el nombramiento como hija adoptiva de ese municipio, además de la Medalla de Oro de la Región de Murcia en la capital autonómica. El acto de San Esteban ha durado apenas media hora y ha reunido a unos 200 invitados del ámbito político, militar, religioso, civil y social.

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La princesa ha llegado al Palacio de San Esteban poco después de las 12:20 horas, tras pasar antes por Cartagena y San Javier. En la calle la esperaban otros tantos vecinos, a los que ha saludado durante varios minutos antes de entrar en el edificio y firmar en el Libro de Oro.

La Princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), que estaba preparándose como complemento a la instrucción militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). La Casa Real ha detallado que Leonor ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en Alcantarilla (Murcia), junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia. (Fuente: Casa Real)

El discurso de la princesa Leonor

En su intervención, la princesa de Asturias ha subrayado su admiración por las Fuerzas Armadas y por los valores que, ha dicho, transmiten a quienes se forman en las academias militares. También ha elogiado “su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio a los demás”.

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La heredera, que en el futuro será capitana general de los Ejércitos, ha explicado que su paso por la Academia General del Aire ha sido “mucho más que clases, vuelos y maniobras”. Ha descrito esa experiencia como una forma de ampliar su manera de entender el compañerismo y la confianza en las propias capacidades y en las de los demás.

Para desarrollar esa idea, Leonor ha recurrido a una imagen tomada de la instrucción aérea junto a sus 73 compañeros de promoción. “Para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero. Y luego está ‘la suelta’. Un momento en el que debes aplicar todo el conocimiento acumulado y en el que se materializa la guía y el liderazgo de los instructores, quienes avalan tu competencia para afrontar este desafío”.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. (EFE/Marcial Guillén).
La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. (EFE/Marcial Guillén).

La princesa también ha conectado su paso por Murcia con algunos de los lugares más reconocibles de la comunidad. Ha dicho que sobrevolar La Manga y Cabo de Palos es una sensación que no olvidará jamás y ha citado el mar Menor como “este mar vuestro, de geografía tan única y naturaleza tan frágil”, una realidad que, ha añadido, preocupa a los murcianos.

La conexión de la princesa Leonor con Murcia

Antes de entrar en el balance de su etapa militar, Leonor ha recordado al exalcalde de Murcia José Ballesta, fallecido el pasado mes de mayo. La princesa lo ha definido como alguien “muy querido y respetado por los murcianos y a quien me habría gustado mucho conocer”. También ha mencionado a la Unidad Militar de Emergencias, que trabajaba desde la noche anterior en la extinción del incendio declarado en la pedanía de Los Garres, en el entorno de la Sierra de Carrascoy-El Valle. En ese punto ha expresado su deseo de que el fuego pueda estar pronto controlado.

El tramo más distendido del discurso ha llegado con la referencia a la Base Aérea de Alcantarilla, donde este curso completó el Curso Básico de Paracaidismo y realizó sus primeros saltos. Al evocar esos momentos de riesgo, ha bromeado: “¡A veces conviene encomendarse a la Morenica!”, en alusión a la Virgen de la Fuensanta y al centenario de su coronación.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. (EFE/Marcial Guillén).
La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. (EFE/Marcial Guillén).

La intervención ha terminado con un agradecimiento por las tres distinciones recibidas y con una mirada a la siguiente fase de su formación. “Me espera ahora otra parte también importante de mi formación y que afronto con ganas y con la intención de avanzar más en mi preparación. Sigo aprendiendo y sigo comprendiendo”.

Como cierre, la heredera ha hecho referencia al grupo Arde Bogotá, con origen en Cartagena, y a su canción Cowboys de la A3. “Como una cowboy de la A3 echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar”, ha dicho la princesa en el acto en el que, la Región de Murcia ha escenificado con tres condecoraciones el reconocimiento a la huella de su paso por la Academia General del Aire.

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