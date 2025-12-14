Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

El jugador del Real Madrid Víctor Valdepeñas (Real Madrid)

El Real Madrid necesita una victoria. El partido contra el Alavés en Mendizorroza se ha convertido en mucho más que una cita liguera: es la que podría ser la noche más delicada bajo la dirección de Xabi Alonso. El equipo blanco arrastra apenas dos triunfos en sus últimos ocho compromisos oficiales, y una inseguridad defensiva que no se recuerda en el club blanco desde hace varias temporadas. El banquillo del técnico vasco pende de un hilo, mientras la directiva y la afición demandan soluciones urgentes que permitan no solo frenar la caída, sino enderezar el rumbo en la lucha por los títulos.

En este escenario, la convocatoria del Real Madrid para el duelo en Mendizorroza no solo evidencia el severo impacto de las bajas, sino que plantea un auténtico desafío de gestión interna. Con seis futbolistas fuera de combate por lesión: Militao, Carvajal, Mendy, Trent, Alaba y Camavinga; y tres más sancionados tras un partido complicado ante el Celta de Vigo: Carreras, Endrick y Fran García; la plantilla ha quedado bajo mínimos. Xabi Alonso apenas cuenta con tres defensores puros del primer equipo y ningún lateral izquierdo disponible, lo que obliga a recurrir a medidas extraordinarias.

En este contexto surge la figura emergente de Víctor Valdepeñas, un canterano de 19 años nacido en Madrid. Valdepeñas podría debutar esta jornada como titular. Su presencia responde más a la urgencia que a la planificación, pero la cantera blanca suele responder en los momentos clave y el joven defensor representa el rostro de la esperanza en medio de la crisis.

Eder Militao, tras lesionarse durante el partido contra el Celta de Vigo (AP Foto/Manu Fernández)

Valdepeñas, cuya formación deportiva arrancó en el Villa Rosa y el Rayo Vallecano, aterrizó a Valdebebas en 2018 para reforzar el Infantil B. Durante su primera etapa con el club no logró cumplir las expectativas y en 2020, el Real Madrid decidió no renovarle el contrato tras una campaña discreta en el Infantil A. Su recorrido continuó en el CD Leganés, donde maduró lejos de los focos y compitió durante tres años, despertando el interés de clubes como el Villarreal. El Real Madrid, atento a su evolución, repescó al jugador en 2022, un punto de inflexión que marcó el inicio de una progresión vertiginosa: en pocos meses pasó por Juvenil C, Juvenil A a las órdenes de Arbeloa, Real Madrid C y esta temporada se consolidó en la defensa del Castilla como compañero habitual de Joan Martínez.

Víctor Valdepeñas, un lateral izquierdo diferente

El perfil físico de Valdepeñas es una de sus grandes bazas. Con 1,88 metros de estatura, aporta una notable presencia en la zaga, combinando fuerza con una capacidad atlética fuera de lo común. A pesar de ser lateral izquierdo por naturaleza, su polivalencia le ha llevado a desempeñarse como central en varios encuentros del Castilla. Sus registros, superando los 34 kilómetros por hora, subrayan que puede contribuir tanto a las tareas defensivas como a las ofensivas.

Zurdo natural, con buena salida de balón y visión para incorporarse al ataque, cuenta con el respaldo absoluto de Álvaro Arbeloa en el filial. Los técnicos valoran su fuerte mentalidad y su compromiso, que lo han convertido en una pieza clave en la estructura del Castilla. Y ahora puede convertirse en el salvavidas de Xabi Alonso.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

La oportunidad de debutar con el primer equipo

Si bien Valdepeñas ya había sido citado por Carlo Ancelotti para compromisos del primer equipo, nunca hasta ahora había tenido la posibilidad real de sumar minutos. Fue suplente ante el Villarreal la campaña pasada y estuvo presente en la lista para el encuentro de Champions frente al Manchester City, aunque tampoco participó activamente. Ahora, la situación ha cambiado drásticamente por las circunstancias: Xabi Alonso se ve obligado a utilizar todo el talento disponible y el joven canterano apunta a ocupar el lateral izquierdo en una noche de máxima exigencia para los blancos.

El duelo ante el Alavés será una prueba determinante tanto para el técnico, que afronta un posible ultimátum, como para una plantilla diezmada que debe responder ante la adversidad. Para Valdepeñas, la cita representa el mayor reto y la oportunidad de dar un salto decisivo en su carrera profesional. Para el Real Madrid, es una noche que puede marcar un antes y un después en la era Xabi Alonso.