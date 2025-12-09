España

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

El sorteo celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol para ordenar los próximos enfrentamientos de la Copa del Rey ha deparado duelos para el recuerdo, con Talavera y Guadalajara listos para recibir a Real Madrid y Barça

El sorteo celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol deja ya claro quién se enfrentará a quien en los dieciseisavos de la Copa del Rey: el CF Talavera y el CD Guadalajara tendrán la oportunidad de medirse a dos de los grandes del fútbol nacional, el Real Madrid y el FC Barcelona, en la tercera ronda de la Copa del Rey.

El destino ha querido que el equipo dirigido por Xabi Alonso visite el municipal de El Prado para medirse al Talavera, mientras que los de Hansi Flick se desplazarán hasta el Pedro Escartín para enfrentarse al conjunto guadalajareño. Dos enfrentamientos que servirán para acercar, al menos por un día, a dos modestos a la élite del fútbol español. Tanto Talavera como Guadalajara afrontan la eliminatoria como una oportunidad irrepetible, en un momento en que tratan de revertir su situación en el Grupo 1 de la Primera Federación.

Todos los duelos que se librarán en los dieciseisavos de la Copa del Rey

La realidad liguera del Talavera es un reflejo de las dificultades de los equipos con menos recursos para pelear en categorías exigentes. El conjunto de la provincia de Toledo es colista, suma únicamente 12 puntos y tiene la salvación a cinco. A pesar de ser el último del grupo, el equipo se ha ganado un sitio en la historia reciente de la Copa gracias a dos actuaciones sobresalientes. Primero superó a domicilio al Rayo Majadahonda, de Segunda Federación, con un resultado contundente de 1-4. En segunda ronda, el Talavera firmó una de las mayores sorpresas del torneo: eliminó al Málaga, club histórico y actualmente en LaLiga Hypermotion, con un triunfo por 2-1 en el estadio municipal El Prado ante su afición.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Por su parte, el CD Guadalajara tampoco ha tenido un camino sencillo. El cuadro alcarreño ocupa la decimoséptima posición del grupo, con 17 puntos, los mismos que la Ponferradina, conjunto que marca la salvación. A pesar de los tropiezos en liga, el recorrido copero ha dejado señales positivas y ha permitido a la afición llenarse de ilusión. El camino comenzó con la eliminación del Cacereño en el Pedro Escartín por 2-1, un rival directo de la misma categoría. En la segunda ronda, el Guadalajara repitió la gesta del Talavera y logró superar al Ceuta, de LaLiga Hypermotion, con un solitario tanto de Alejandro Cañizo, también ante su público.

En la otra cara del sorteo, el Albacete Balompié mantiene cierta estabilidad en la zona media de LaLiga Hypermotion, tras vencer este lunes a domicilio al Burgos. Los albaceteños suman 22 puntos, con opciones tanto de mirar hacia el playoff de ascenso, situado a tres puntos, como de vigilar el descenso, a solo cuatro de distancia. En la Copa del Rey, el Albacete llegó a la tercera ronda cumpliendo con autoridad en Tercera Federación ante el San Fernando (0-3) y sacando adelante un encuentro exigente ante el Léganes, equipo también de LaLiga Hypermotion, al que superó por 1-2 en un duelo que supuso la destitución de Paco López como entrenador pepinero.

El resto de partidos quedan así: el Ourense recibirá al Athletic Club de Bilbao, mientras que el Atlético Baleares tratará de sorprender al Atlético de Madrid. El Real Murcia se enfrentará al Real Betis, en tanto que el Eldense buscará dar la campanada ante la Real Sociedad. En el norte, el Burgos se medirá al Getafe, y la Cultural Leonesa recibirá al Levante. El SD Eibar jugará en casa contra el Elche, mientras el Deportivo de la Coruña intentará aprovechar el factor Riazor frente al Real Mallorca. El Racing de Santander y el Villarreal se verán las caras en El Sardinero, y el Sporting de Gijón luchará por el pase ante el Valencia. También habrá eliminatoria entre el Huesca y el CA Osasuna, y el Granada y el Rayo Vallecano protagonizarán otro duelo destacado de la jornada. Completan el cuadro el encuentro entre el Albacete y el RC Celta de Vigo, así como el cruce entre el Deportivo Alavés y el Sevilla.

