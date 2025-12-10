España Deportes

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Este miércoles el club blanco vuelve a verse las caras con los ‘Citizens’ en el Bernabéu

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid tras vencer al Manchester City y meterse en la final de la Champions de 2022 (REUTERS/Juan Medina)

El Real Madrid es experto en remontadas imposibles, especialmente en Champions. El club blanco tiene ese algo, esa esencia que le lleva a levantarse de la lona cuando todos lo daban por perdido y nadie confiaba en ellos. En esas situaciones no existen equipos grandes ni pequeños, solo un objetivo: ganar. Eso fue precisamente lo que hizo con el Manchester City de Guardiola hace tres años para conseguir el billete a la final de la Champions. Entonces consiguieron dar la vuelta a un marcador que quedó en desventaja para los blancos en Manchester. Ahora vuelven a verse las caras en la competición europea, donde lucharan por sumar los tres puntos de la fase liguera.

El club blanco había perdido por 4-3 en Manchester y debía remontar en el templo para conseguir el billete a la final. La noche del 4 de mayo de 2022, el estadio Santiago Bernabéu fue testigo de la gesta que sobre el verde protagonizaron los madridistas. El Real Madrid logró una remontada sin precedentes sobre el Manchester City, eliminó al equipo inglés dirigido por Guardiola y se clasificó para la final de la Liga de Campeones de la UEFA. En tan solo dos minutos, los de Carlo Ancelotti (entonces entrenador del Real Madrid) consiguieron dar un giro de 180 grados a la eliminatoria.

Enfrente se encontraba uno de los rivales más sólidos del continente, con una plantilla repleta de figuras bajo la dirección de Pep Guardiola. La eliminatoria había sido una montaña rusa para el cuadro blanco, que ya había sobrevivido a dos contextos límite eliminando al Paris Saint-Germain en octavos y al Chelsea en cuartos, en ambas ocasiones con remontadas sobre la bocina. La primera gran decisión de la noche la tomó el técnico italiano, que apostó por situar a Casemiro como ancla en el centro del campo y Fede Valverde en el costado derecho.

Un partido de Champions entre
Un partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City (REUTERS/Isabel Infantes)

El Manchester City, fiel a su estilo, buscó controlar el ritmo de juego, saliendo en corto desde su portero, Ederson, y asegurando la posesión con transiciones seguras hacia Kevin De Bruyne y Bernardo Silva. Las primeras llegadas del encuentro nacieron por la derecha, donde Karim Benzema y Vinícius Júnior buscaron sorprender a la defensa visitante, aunque sin encontrar portería. Thibaut Courtois respondió y neutralizó un disparo de Bernardo Silva en la primera mitad.

Guardiola ajustó el equipo con cambios tácticos y varió posiciones de sus atacantes. Gabriel Jesus alternó la punta del ataque con Foden, quien se movió como falso nueve. Las oportunidades siguieron llegando, sobre todo para los visitantes, pero el balón seguía sin entrar. El partido se inclinó progresivamente hacia el área del Real Madrid cuando, tras un contraataque gestionado por Gundogan, Bernardo Silva asistió a Riyad Mahrez y el argelino superó a Courtois con un remate inapelable con la zurda. El City estaba en esos momentos en la final. Una situación que silenció al Bernabéu, donde los nervios y la tensión cortaban el ambiente.

Era el minuto 72 y las opciones madridistas parecían agotarse mientras Guardiola realizaba cambios en las líneas defensivas, intentando detener las acometidas blancas. Ancelotti recurrió al banquillo, dando entrada a Rodrygo Goes por Modric y lanzando la ofensiva definitiva con Camavinga en la medular. La última pulsación del equipo blanco fue la más contundente. Corría el minuto 89 cuando Benzema bajó un balón dentro del área, superó al defensa y asistió a Rodrygo, quien igualó el marcador y despertó a la grada madridista. Apenas un minuto más tarde, Carvajal envió un centro desde la derecha y Rodrygo volvió a imponerse, esta vez de cabeza, para transformar el partido y el destino de la eliminatoria. El Real Madrid forzó la prórroga en un ambiente eléctrico.

El jugador del Real Madrid
El jugador del Real Madrid Rodrygo (Reuters/Carl Recine)

El Real Madrid sella la remontada en la prórroga

Los goles del club blanco cayeron como un jarro de agua fría sobre el estado anímico del Manchester City, que se doblegó en la prórroga ante un Real Madrid que volaba, hinchado por los gritos de 70.000 madridistas que animaban en las gradas del Bernabéu. Los de Carlo Ancelotti siguieron intentándolo, con Vinicius y Benzema como protagonistas de la ofensiva. Un desborde de Camavinga y un pase hacia el delantero francés pusieron en bandeja de plata la victoria de los de Chamartín. Rubén Dias no midió bien las distancias e hizo penalti a Karim. El delantero francés cogió el balón y transformó el disparo desde los once metros en el billete del Real Madrid a la final de Champions.

Guardiola apostó por Grealish y lanzaba balones al área en busca de una reacción, pero la defensa blanca, con la ayuda de Courtois y Mendy, repelió cualquier intento de empate. La grada acompañaba hasta el extremo cada corte defensivo y celebraba cada despeje. Los cambios finales de Ancelotti, introduciendo a Lucas Vázquez y Vallejo, blindaron la zaga hasta el pitido final, certificando la victoria del Real Madrid y sellando su billete a la final de la Champions, donde se impuso al Liverpool por 0-1.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Este miércoles 10 de diciembre, los blancos volverán a verse las caras con el Manchester City de Pep Guardiola en Champions. Necesitan sumar los tres puntos para afianzarse entre los primeros ocho puestos de la clasificación y evitar los playoffs. Necesitan una victoria que les dé confianza, revierta la racha gris que ha protagonizado el Real Madrid en los últimos partidos y dé un soplo de aire a un Xabi Alonso para quien ya están buscando sustituto.

