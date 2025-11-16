España Deportes

Islam Makhachev se convierte en doble campeón de la UFC y Topuria le manda un mensaje: “Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”

El luchador hispanogeorgiano sigue calentando el posible encuentro ante el ruso

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Islam Makhachev volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores luchadores del panorama internacional de las artes marciales mixtas. En una noche que quedará registrada en la historia del Madison Square Garden, el luchador oriundo de Daguestán sumó un nuevo capítulo a su legado tras dominar completamente a Jack Della Maddalena, quien llegaba con aspiraciones firmes para intentar arrebatarle la gloria. La diferencia de nivel entre ambos resultó indiscutible desde los primeros intercambios del combate. Makhachev impuso su estilo basado en el control, la lucha y los derribos, sin permitirle al australiano desplegar sus recursos ofensivos para convertirse en doble campeón de la UFC.

Jack Della Maddalena apenas tuvo oportunidades de practicar el ‘striking’, su principal vía para inquietar al campeón. Los escasos momentos en los que pudo lanzar golpes no consiguieron alterar el ritmo impuesto por Makhachev, quien anuló sus ataques y lo neutralizó a lo largo de los tres asaltos. La estrategia del ruso fue clara: evitar cualquier intercambio peligroso de pie, buscar el derribo y mantener la supremacía gracias a su destreza en el grappling. Este enfoque lo llevó a una victoria por decisión unánime que lo consagra como doble campeón de la UFC, sumando así otro exitoso capítulo a una carrera que ya cuenta con innumerables récords y reconocimientos.

El luchador Islam Makhachev (Gary
El luchador Islam Makhachev (Gary A. Vasquez-REUTERS)

Mientras tanto, desde Qatar, Ilia Topuria, que se encuentra acompañando a su hermano Aleksandre durante su preparación, no tardó en reaccionar al final del combate. Topuria, invicto en su trayectoria profesional, compartió un mensaje desafiante dirigido a Makhachev. El luchador hispanogeorgiano escribió: “Jack necesita un campamento entero dedicado solo a la lucha. ¡Qué decepción de campeón! Deberías ir a Georgia a aprender algo. Islam, necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Eres lo más aburrido de este juego. Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”.

Las condiciones de Makhachev para enfrentarse a Topuria

El punto de giro en la negociación actual ha sido la extraña, pero firme condición que Makhachev plantea ante la posibilidad de enfrentarse a Topuria. A diferencia de ocasiones anteriores donde el daguestaní se mostraba esquivo, esta vez el interés se mantiene, aunque vinculado de manera directa a la categoría de peso. En declaraciones a Match TV, el campeón dejó muy claras sus motivaciones, condicionadas sobre todo por su salud y por el reto que supone mantenerse en la élite de dos divisiones. “Creo que sí, me interesa la pelea. Sería genial. Es interesante para los aficionados, y para mí también. Porque esta pelea es lo primero de lo que habla la gente”, asegura el luchador ruso.

Entrevista a Ilia Topuria.

Y añade: “Pero porque la gente habla de él, no por la pelea en sí misma. ¿Qué interés podría tener para mí? ¿Qué ganaré si bajo a 70 kg y le gano a Topuria? ¿Recuperar el cinturón? Ya lo tengo. A la gente le interesa principalmente eso. No me interesa bajar a 70 kg y torturarme de nuevo. Me interesa pelear en 77 kg, comer bien, disfrutar del campamento y pelear”, comentó el luchador, poniendo en primer plano sus condiciones físicas y la posibilidad de desenvolverse en un escenario más favorable para él.

