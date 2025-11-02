España Deportes

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

Una posible pelea entre el luchador ruso y el hispanogeorgiano parece estar cada vez más cerca, aunque todavía no hay una fecha

Guardar
El luchador Islam Makhachev (Gary
El luchador Islam Makhachev (Gary A. Vasquez-REUTERS)

El combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, uno de los más deseados en la escena de las artes marciales mixtas internacionales, parece estar más cerca de concretarse que nunca. Por primera vez no solo existe una coincidencia de intereses, sino que ambos luchadores han manifestado públicamente su disposición a verse las caras en el octágono. Esto supone un importante cambio en la dinámica de negociaciones, que hasta hace poco habían estado marcadas por ciertas reservas, especialmente del lado del actual campeón ruso.

El punto de giro en la negociación actual ha sido la extraña, pero firme condición que Makhachev plantea ante la posibilidad de enfrentarse a Topuria. A diferencia de ocasiones anteriores donde el daguestaní se mostraba esquivo, esta vez el interés se mantiene, aunque vinculado de manera directa a la categoría de peso. En declaraciones a Match TV, el campeón dejó muy claras sus motivaciones, condicionadas sobre todo por su salud y por el reto que supone mantenerse en la élite de dos divisiones. “Creo que sí, me interesa la pelea. Sería genial. Es interesante para los aficionados, y para mí también. Porque esta pelea es lo primero de lo que habla la gente”, asegura el luchador ruso.

Y añade: “Pero porque la gente habla de él, no por la pelea en sí misma. ¿Qué interés podría tener para mí? ¿Qué ganaré si bajo a 70 kg y le gano a Topuria? ¿Recuperar el cinturón? Ya lo tengo. A la gente le interesa principalmente eso. No me interesa bajar a 70 kg y torturarme de nuevo. Me interesa pelear en 77 kg, comer bien, disfrutar del campamento y pelear”, comentó el luchador, poniendo en primer plano sus condiciones físicas y la posibilidad de desenvolverse en un escenario más favorable para él.

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Actualmente, el foco de Makhachev está puesto en la conquista del cinturón wélter. El luchador participa en la cartelera de UFC 322, donde buscará arrebatar el título a Jack Della Maddalena. La obtención de una corona en una segunda división abriría un nuevo horizonte deportivo para el ruso y transformaría la ecuación para el posible combate con Topuria. De ganar en la división de las 170 libras, tendría en sus manos la posibilidad de retener ese cinturón y aceptar el reto ante el hispanogeorgiano en una nueva categoría, sin el desgaste extremo de bajar al peso ligero.

El próximo combate de Ilia Topuria

Ilia Topuria, por su parte, contempla el reto desde la perspectiva de la historia: no solo buscaría medirse contra uno de los campeones más dominantes de la actualidad, sino que tendría ante sí la oportunidad de convertirse en el primer peleador en conquistar títulos en tres divisiones. Topuria no descarta defender el cinturón de peso ligero antes de un hipotético salto, aunque valora que todo dependerá de los ritmos que marque el calendario y de la disponibilidad real de ambos deportistas. No obstante, si Makhachev no logra superar a Della Maddalena y pierde el título, la puja por el peso ligero recuperaría vigencia y el duelo podría resolverse en ese límite.

El interés mediático de este posible enfrentamiento es indudable, aunque el propio Makhachev matiza las dimensiones del combate al compararlo con otras grandes rivalidades. Para el ruso, el fenómeno de masas generado por Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor sigue siendo inalcanzable: “No creo que haya comparación. Pero si comparas intereses, él es uno de los más grandes. Si tuvieras que elegir a alguien ahora, él sería uno de los más grandes. Y un Khabib contra Conor, no creo que vuelva a suceder”, aseguró, reconociendo la expectación pero descartando paralelismos excesivos.

Entrevista a Ilia Topuria.

A medida que avanzan las conversaciones, la posibilidad de ver a Topuria y Makhachev luchando se vuelve más real, aunque los detalles específicos sobre el peso y la fecha siguen dependiendo de los próximos resultados en la UFC y de negociaciones complejas. Aun así, ambos luchadores han reducido como nunca antes los obstáculos para un enfrentamiento directo, alimentando las expectativas de aficionados y expertos que ven en este duelo uno de los más importantes que el calendario puede ofrecer este año.

Temas Relacionados

Islam MakhachevIlia TopuriaUFCUFC EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El piloto español protagonizó un accidente que obligó a la dirección de carrera a desplegar el Virtual Safety Car (VSC) en las últimas vueltas, e hizo imposible que Verstappen pudiera lanzar una ofensiva contra Leclerc

El asesor de Red Bull

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El exjugador y entre ex entrenador del Valladolid Promesas habla sobre el racismo en el fútbol

El exjugador del Real Madrid

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

El jugador habla con ‘Infobae España’ sobre su debut con la selección, su familia y los Juegos Olímpicos

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El jugador habla con ‘Infobae España’ sobre su carrera en el mundo del fútbol y el choque de culturas que ha vivido en los distintos clubes por los que ha pasado

Alberto Noguera, el futbolista que

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Movistar se defiende en un comunicado y el Red Bull-BORA-hansgrohe prescinde de sus servicios

El ciclista Oier Lazkano, suspendido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran con vida y apalizado

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

La justicia gallega ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de la Navidad no molestará a la vecina que les denunció en 2023

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

ECONOMÍA

España está entre los países

España está entre los países más ‘generosos’ de Europa: es el séptimo país que más donaciones a ONGs de ayuda realizó en 2024

De problema que había que quemar a filón para la industria de los cosméticos: descubren en Valencia las propiedades antienvejecimiento de la paja de arroz

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

El asesor de Red Bull

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”