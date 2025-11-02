Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El luchador Islam Makhachev (Gary A. Vasquez-REUTERS)

El combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, uno de los más deseados en la escena de las artes marciales mixtas internacionales, parece estar más cerca de concretarse que nunca. Por primera vez no solo existe una coincidencia de intereses, sino que ambos luchadores han manifestado públicamente su disposición a verse las caras en el octágono. Esto supone un importante cambio en la dinámica de negociaciones, que hasta hace poco habían estado marcadas por ciertas reservas, especialmente del lado del actual campeón ruso.

El punto de giro en la negociación actual ha sido la extraña, pero firme condición que Makhachev plantea ante la posibilidad de enfrentarse a Topuria. A diferencia de ocasiones anteriores donde el daguestaní se mostraba esquivo, esta vez el interés se mantiene, aunque vinculado de manera directa a la categoría de peso. En declaraciones a Match TV, el campeón dejó muy claras sus motivaciones, condicionadas sobre todo por su salud y por el reto que supone mantenerse en la élite de dos divisiones. “Creo que sí, me interesa la pelea. Sería genial. Es interesante para los aficionados, y para mí también. Porque esta pelea es lo primero de lo que habla la gente”, asegura el luchador ruso.

Y añade: “Pero porque la gente habla de él, no por la pelea en sí misma. ¿Qué interés podría tener para mí? ¿Qué ganaré si bajo a 70 kg y le gano a Topuria? ¿Recuperar el cinturón? Ya lo tengo. A la gente le interesa principalmente eso. No me interesa bajar a 70 kg y torturarme de nuevo. Me interesa pelear en 77 kg, comer bien, disfrutar del campamento y pelear”, comentó el luchador, poniendo en primer plano sus condiciones físicas y la posibilidad de desenvolverse en un escenario más favorable para él.

Actualmente, el foco de Makhachev está puesto en la conquista del cinturón wélter. El luchador participa en la cartelera de UFC 322, donde buscará arrebatar el título a Jack Della Maddalena. La obtención de una corona en una segunda división abriría un nuevo horizonte deportivo para el ruso y transformaría la ecuación para el posible combate con Topuria. De ganar en la división de las 170 libras, tendría en sus manos la posibilidad de retener ese cinturón y aceptar el reto ante el hispanogeorgiano en una nueva categoría, sin el desgaste extremo de bajar al peso ligero.

El próximo combate de Ilia Topuria

Ilia Topuria, por su parte, contempla el reto desde la perspectiva de la historia: no solo buscaría medirse contra uno de los campeones más dominantes de la actualidad, sino que tendría ante sí la oportunidad de convertirse en el primer peleador en conquistar títulos en tres divisiones. Topuria no descarta defender el cinturón de peso ligero antes de un hipotético salto, aunque valora que todo dependerá de los ritmos que marque el calendario y de la disponibilidad real de ambos deportistas. No obstante, si Makhachev no logra superar a Della Maddalena y pierde el título, la puja por el peso ligero recuperaría vigencia y el duelo podría resolverse en ese límite.

El interés mediático de este posible enfrentamiento es indudable, aunque el propio Makhachev matiza las dimensiones del combate al compararlo con otras grandes rivalidades. Para el ruso, el fenómeno de masas generado por Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor sigue siendo inalcanzable: “No creo que haya comparación. Pero si comparas intereses, él es uno de los más grandes. Si tuvieras que elegir a alguien ahora, él sería uno de los más grandes. Y un Khabib contra Conor, no creo que vuelva a suceder”, aseguró, reconociendo la expectación pero descartando paralelismos excesivos.

A medida que avanzan las conversaciones, la posibilidad de ver a Topuria y Makhachev luchando se vuelve más real, aunque los detalles específicos sobre el peso y la fecha siguen dependiendo de los próximos resultados en la UFC y de negociaciones complejas. Aun así, ambos luchadores han reducido como nunca antes los obstáculos para un enfrentamiento directo, alimentando las expectativas de aficionados y expertos que ven en este duelo uno de los más importantes que el calendario puede ofrecer este año.