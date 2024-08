El dardo del exdueño de la escudería Jordan de Fórmula 1 contra Alonso: “No está al nivel”

Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica. (Leonhard Foeger/REUTERS)

La Fórmula 1 sigue de vacaciones estivales y los motores no volverán a rugir hasta el 25 de agosto, durante el Gran Premio de Países Bajos. Durante este impasse en la temporada, los equipos tienen la oportunidad de solucionar los problemas que han ido detectando durante las carreras ya disputadas.

La escudería Aston Martin no ha tenido el mejor de los inicios de temporada. Pese a los buenos resultados que cosechó en 2023, logrando estar en prácticamente todas las carreras en lo alto de la tabla, en 2024 no le están saliendo las cosas bien.

Actualmente, son quintos en el mundial de constructores, con solo 73 puntos, es decir, 335 menos que Red Bull, que lidera la clasificación. Por su parte, Fernando Alonso ha pasado de estar en cuarto puesto en la lucha por el Mundial a noveno. Su compañero, Lance Stroll, mantiene la décima posición que ocupó la temporada pasada.

Mike Krack, jefe de la escudería británica, afirmó en una entrevista en la web de Aston Martin: “Si soy sincero conmigo mismo, y creo que todos deberíamos serlo, esperábamos más”. Pese a que no ha rendido al nivel del ejercicio pasado, Fernando Alonso, a sus 43 años, sigue siendo uno de los pilotos más respetados de la parrilla.

Eddie Jordan en su Instagram. (@ eddie_jordan_f1/Instagram)

Sin embargo, no todo el mundo lo ve de la misma manera. Eddie Jordan, antiguo dueño de la escudería Jordan Gran Prix, afirmó: “En su mente, él es tan bueno como Lewis. Esperaba poder luchar con Lewis este año y, para ser sincero, no ha sucedido, y no se ve que vaya a suceder en lo que queda de año. (...) Así que creo que, psicológicamente, algo está pasando en la cabeza de estos chicos”, confesó.

En el pódcast Formula for Success, explicó que “a principios de año, Alonso estuvo excelente”. No obstante, el asturiano no ha terminado de obtener los resultados que se podían prever después del rendimiento que dio el coche en el túnel de viento. “A ver dónde está ahora, y si está entre los diez primeros”, continuó.

“Pilotó bien en el Gran Premio de Bélgica, sumó más puntos para Aston Martin”, afirmó. En ese circuito, el bicampeón mundial vio la bandera de cuadros en octavo lugar. “Al mismo tiempo, (Alonso) no está al nivel que pensaba que podía estar”.

Lo que le depara a Aston Martin

Pese a no haber completado el inicio que se esperaba, Fernando Alonso mantiene la calma en el garaje. “Queremos ser campeones, queremos ser competitivos el próximo año y también aprovechar la gran oportunidad de 2026″, informó en declaraciones recogidas por Motorsport. “Esta segunda parte del año va a ser importante para crear el impulso para 2025″, puntualizó.

Mike Krack, director del equipo de Aston Martin. (Mark Peterson/REUTERS)

En el Gran Premio de Hungría incorporaron un paquete de mejoras, que no terminó de funcionar como se esperaba. No obstante, en Bélgica se pudieron ver los primeros síntomas de avance. Por ello, Mike Krack, director del equipo británico, se mantiene optimista de cara a la segunda mitad. El jefe de la escudería cree que se está yendo “en la dirección correcta”, como recoge el medio Car and Drive

“Las actualizaciones que instalamos en Hungría están funcionando. No se trata solo de hacer que el coche sea más rápido para el resto de la temporada, sino también de saber que entendemos nuestra plataforma y sabemos cómo desarrollarla”, explicó en una entrevista publicada en la web de Aston Martin.