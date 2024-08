El tajante mensaje de Alonso a Aston Martin: “No es momento de frustrarse”

El piloto español Fernando Alonso (REUTERS/Jennifer Lorenzini) REUTERS

El piloto español pone calma dentro de su escudería. Aston Martín tenía altas expectativas en esta temporada y parece que las cosas no están saliendo como se esperado. Es por ello que el asturiano ha decidido apaciguar los ánimos y marcas las pautas. Fernando Alonso ha fijado objetivos claros para Aston Martin en lo que queda de 2024. Queriendo motivar a su equipo tras un inicio de temporada complicado, el español ha enfatizado la importancia de ser consistentes en la Q3 y terminar dentro del top-10, según declaraciones recogidas por Motorsport.

En su primer año con la escudería de Silverstone, Alonso ha demostrado un compromiso total con el proyecto. Desde su llegada, ha trabajado codo con codo con el equipo, consciente de que el camino hacia la competitividad sería duro. El piloto ha remarcado repetidamente que “no es momento de frustrarse”, subrayando que el proceso de convertirse en un gran equipo debe disfrutarse.

La temporada pasada, Alonso logró estar cerca de los Red Bull durante la primera mitad del año, alcanzando el podio en múltiples ocasiones aunque sin conseguir victorias. Con el AMR23, el piloto asturiano volvió a ser competitivo, y ese es precisamente el objetivo a largo plazo de Aston Martin: mejorar el rendimiento para aspirar al campeonato en los próximos años. “Queremos ser campeones, queremos ser competitivos el próximo año y también aprovechar la gran oportunidad de 2026″, dijo Alonso en declaraciones recogidas por Motorsport. “Y esta segunda parte del año va a ser importante para crear el impulso para 2025″, añadió el piloto español.

A pesar de ser el quinto coche más rápido en términos de rendimiento, Aston Martin no siempre ha logrado materializarlo en resultados. Con 73 puntos, el equipo se encuentra en una posición intermedia en la tabla de constructores, lejos de Mercedes y con Red Bull por debajo. Alonso ha manifestado su descontento con ciertas carreras, como en Barcelona y Austria, donde el equipo quedó por detrás de lo esperado. “En Barcelona no fuimos el quinto equipo más rápido, en Austria también estuvimos mal; fuimos el séptimo u octavo equipo. No quiero volver a ver eso. Quiero estar en la parte delantera de la zona media, justo detrás de los cuatro primeros equipos”, aseguró Alonso.

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Reuters/Christian Bruna) Pool via Reuters

Objetivo: entrar en el top-10

Para el piloto, la clave es tener un coche consistente en Q3 y estar dentro del top-10 de manera regular. De esta forma, pueden evitar los fines de semana donde no suman puntos. Este enfoque no solo busca mejorar los resultados a corto plazo, sino también establecer las bases para ser más competitivos en el futuro próximo.

El proyecto de Aston Martin, que cuenta con el respaldo de Lawrence Stroll, es ambicioso y busca llegar a la cima de la categoría. Sin embargo, Alonso reconoce que hay deberes pendientes tanto para el presente como para el futuro inmediato. Con su liderazgo y visión, el equipo de Silverstone espera cerrar la brecha con los equipos de punta y alcanzar nuevas alturas en la Fórmula 1.

Fernando Alonso está realizando una de sus mejores temporadas, pero necesita que su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, levante el vuelo si quieren pelear por la segunda posición del campeonato