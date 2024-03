Cubarsí, el as en la manga de Xavi para neutralizar al Nápoles en el día clave para el Barça

Pau Cubarsí disputa el balón a Cyle Larin contra el Mallorca (EFE / Alejandro García)

“Lo sabréis mañana. No daré pistas al rival. Y no se lo he dicho a ellos tampoco. Juegue quien juegue, hay centrales de garantías para hacerlo bien”. El futuro del Barça en la Champions, y prácticamente en la temporada en sí, se dirime en Montjuïc ante el Nápoles. Una ocasión propicia para que Xavi Hernández juegue al despiste con la alineación. Y más tras lo sucedido en la ida, cuando un error defensivo resultó fatal para el conjunto azulgrana y supuso el 1-1. A partir de ese despiste de Iñigo Martínez, nació la más que posible titularidad en la zaga de Pau Cubarsí este martes. Un examen de aúpa, pero que está capacitado para superar con nota.

En un equipo que ha exigido y exige lo mejor de sus jóvenes valores debido a las lesiones y a la maltrecha situación económica del club, el canterano no para de hacerse más y más grande desde que debutó con los mayores, hace menos de dos meses. Porque, esto es lo más sorprendente de todo, Cubarsí únicamente tiene 17 años. Cualquiera lo hubiera dicho en los 11 encuentros que ha jugado con el primer equipo hasta la fecha, ganándose la titularidad en ocho de ellos. Todos en el escenario de LaLiga (nueve comparecencias), aunque también sabe lo que es competir en la Copa del Rey (dos). No así en la máxima competición europea, en la que se estrenaría ahora.

Los méritos del chaval vienen de lejos. No demasiado, eso sí, por lo estelar que ha sido su explosión. Lo más inmediato, normalmente, es lo que suele primar, y no puede afrontar una jornada tan decisiva como la que arroja la Copa de Europa en condiciones más óptimas: hablamos del futbolista que más reforzado salió del choque ante el Mallorca, junto a Lamine Yamal. La imagen potente por antonomasia que dejó el partido corrió a cargo de este último, gracias a su extraordinario gol, el único de la noche, por la escuadra. No obstante, la que protagonizó su amigo Cubarsí cortando un pase de la muerte de Larin que Muriqi amenazaba con convertir en diana tampoco estuvo nada mal.

El de Estanyol volvió locos a los delanteros visitantes. Algo que empieza a ser tendencia para él. Al igual que su habilidad pasadora, la más portentosa entre los defensas culés a día de hoy. Para muestra, el 93,7% de acierto que presentó en este ámbito contra el rival bermellón. Fallar lo justo tanto en los marcajes como en la circulación de balón no es flor de un día cuando hablamos de Cubarsí. Su entrenador lo tiene claro: “Es diferencial y juega con una jerarquía de veterano. Con calma, con espera… Hoy tenía dos torres delante. No ha perdido ni un duelo. Espectacular”.

Lluvia de elogios

Cuando un jugador acumula siete titularidades consecutivas, significa que lo vale. El DNI importa poco o nada en casos como el de Cubarsí, de seguridad pasmosa desde que se le dio la alternativa. Sucedió el 18 de enero, en el duelo copero con Unionistas. Una de las contadas ocasiones en las que no ha partido de inicio. Al repasar su historial, la tónica general es sobresaliente: cuesta encontrarle actuaciones mejorables.

A pesar de su juventud, la madurez inusitada es lo habitual. De ahí que esté despertando la admiración no sólo de Xavi, sino de sus compañeros. “Hace tiempo que no conozco a un central, sobre todo a esta edad, que pueda pasar el balón en triángulos con tanta tranquilidad. También es una gran persona”, comentaba Robert Lewandowski en TVP Sport. La verdad es que Cubarsí ya ha salido airoso de varios enfrentamientos con homólogos de enjundia del polaco: Willian José, Budimir, Iago Aspas, Borja Mayoral, Iñaki Williams, la ya citada dupla ofensiva del Mallorca…

El ‘9′ de referencia barcelonista no es el único prendado con el nuevo diamante en bruto. El principal guardián de la portería, Marc-André Ter Stegen, es otro adepto a la causa. “Como futbolista, a su edad, está haciendo un trabajo espectacular. A nivel personal, es muy accesible, siempre abierto para mejorar. Está en el principio de su carrera, imagínate lo que puede mejorar todavía. Es momento para que acumule muchos más minutos. Está en un estado de forma espectacular y tenemos que aprovecharnos de ello”, afirmó en la previa.

El propio interesado no ha dudado en reconocer cuál puede ser la clave de este éxito precoz, que amenaza con darle un puesto permanente en el campo. “Intento dar el máximo en cada acción. Voy al 200%, me da igual quién esté delante. Estoy concentrado en hacer un buen partido, intento mirar los puntos fuertes y débiles (de los delanteros rivales) y estar al máximo”, consideró en Esport3 tras brillar con el Mallorca de por medio.

Con total descaro, Pau Cubarsí se ha vuelto imprescindible atrás en un visto y no visto. Quizá esto explique que Xavi le sacrificase en el Diego Armando Maradona hace tres semanas, guardándose este as debajo de la manga para la vuelta. En vistas del daño que puede hacer Victor Osimhen en las filas partenopeas y de cómo ha controlado antes la perla de La Masia a killers del área de la talla del nigeriano, verle en el once cuadra perfectamente. Desde luego, en Can Barça ya se afanan para que esto sea el comienzo de un idilio de largo recorrido: aquí hay talento.