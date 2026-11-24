El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, presenta el programa electoral del PSOE para las elecciones del 29-N. (Sergio Pérez / EFE)

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Cuando queda menos de una semana para que los españoles acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha acelerado su ofensiva al anunciar que aprobará dos medidas que le ayudarían a cumplir dos de las principales propuestas de su programa electoral: paliar el problema de la vivienda y garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Para financiar ambos objetivos, ha decidido prorrogar durante un año el impuesto a la banca y crear un tributo dirigido a los ultrarricos. Una parte de estos ingresos también se destinaría a financiar la exención del IRPF para el salario mínimo interprofesional.

Sánchez ha echado el resto con un efecto ‘Robin Hood’ cuyo objetivo es obtener dinero de los más ricos para destinarlo a quienes menos tienen. “No hay justicia social si no hay justicia fiscal”, ha asegurado. Desde Moncloa calculan que con ambos impuestos se recaudarían cerca de 3.400 millones de euros.

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La prórroga durante un año del impuesto especial a la banca se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Con esta medida, el Ejecutivo pretende recaudar cerca de 1.400 millones de euros, que destinará íntegramente a políticas de vivienda.

Vivienda, pensiones y ayudas sociales: el destino de la nueva recaudación

Según han informado desde Moncloa, estos ingresos se emplearían para financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, la rehabilitación de unas 52.000 viviendas y la aplicación de bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

“Vamos a prorrogar el impuesto a la gran banca y vamos a utilizar esa recaudación para la vivienda protegida en nuestro país”, anunció Pedro Sánchez en Santa Cruz de Tenerife. Explicó que “si la banca es el número uno en beneficios, tiene que ser también uno de los que contribuya a resolver el problema número uno que tienen los ciudadanos: la vivienda”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a los diputados que dejen de lado el "cálculo político" y el "argumentario de su partido" para centrarse en los problemas reales de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, el alza de los alquileres y el drama de los desahucios.

El impuesto sobre márgenes y comisiones bancarias se creó a finales de 2024 en el marco del paquete fiscal del Gobierno para sustituir al extinto gravamen temporal extraordinario de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que en 2023 y 2024 gravó el margen de intermediación bancaria, referido a los resultados de 2022 y 2023, respectivamente.

El impuesto especial tiene un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad: del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% a partir de los 5.000 millones. Sin embargo, los bancos pueden deducirse el 25% de su cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades, lo que puede ayudarles a neutralizar este gravamen.

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El impuesto se aprobó inicialmente para tres años -2024 a 2026, a abonar entre 2025 y 2027-, pero ahora el Gobierno ha decidido ampliarlo un año más, es decir, que gravará los resultados de 2027 que se liquidarán en 2028, y Pedro Sánchez ha avanzado que si gana las elecciones, se mantendrá en vigor toda la próxima legislatura.

Un impuesto para los ricos de entre los ricos

El otro tributo que el Partido Socialista pretende aprobar estará dirigido a los ultrarricos, es decir, a quienes tengan un patrimonio superior a los 100 millones de euros. El Partido Socialista prevé destinar la recaudación a “vivienda protegida, blindar las pensiones y crear una prestación por crianza de hijo que va a beneficiar a millones de personas, entre otras cosas”, ha explicado Pedro Sánchez.

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Lo que todavía se desconoce es cómo será el impuesto y qué tipo impositivo tendrá. Por el momento, solo se sabe que se eliminarán las bonificaciones y exenciones de las que disfrutan los contribuyentes con ese nivel de patrimonio y que con esta medida se recaudarían otros 2.000 millones de euros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sánchez justificó esta nueva medida argumentando que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos, ya que el 0,1 por ciento más rico concentra más del 10 por ciento de la riqueza.

Por su parte, el PSOE ha informado en un comunicado de que el tributo “no afectará a las clases medias, a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios” y considera que “es un impuesto a unos pocos para mejorar la vida de millones de personas”.

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Los que más tienen “pagan menos en proporción”

El partido incide en que las grandes fortunas “consiguen pagar proporcionalmente menos que una familia trabajadora aprovechando los límites del sistema fiscal” y que van a “cerrar las vías que permiten a los ultrarricos reducir su factura fiscal, sin exenciones ni bonificaciones para esquivar el impuesto”.

Asimismo, subraya que frente a quienes quieren bajar los impuestos a los que más tienen, “nosotros defendemos que quienes más tienen aporten más para financiar el bienestar de todos”.

En relación con estos dos tributos, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha afirmado que “son dos instrumentos para reforzar la progresividad, que podamos hacer que el salario mínimo interprofesional, que ha subido un 75%, no tribute”.

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