‘Infobae’ entrevista a Antonio de la Torre.

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Es uno de los mejores actores del cine español en la actualidad y no hay papel que se le resista. Antonio de la Torre siempre se ha caracterizado por la diversidad y calidad de los personajes que ha interpretado dentro de las películas en las que ha participado, que nos llevan desde Azuloscurocasinegro a Tarde para la ira, pasando por Grupo 7 o La trinchera infinita.

Este año ha estrenado una serie y una película que dan buena cuenta de su versatilidad y su capacidad para metamorfosearse: la comedia de Netflix Grande de España, creada por el tándem formado por Álvaro Fernández Armero y Juan Cavesnay, y el drama histórico Sacamantecas.

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En esta última encarna al célebre asesino en serie de mujeres, considerado el primer ‘feminicida’ acreditado en España, que durante el final de la III Guerra Carlista, aprovechó el clima de desconcierto y violencia a su alrededor para cometer sus crímenes con total impunidad.

Cómo interpretar a un asesino en serie

El actor reconoce que no era un personaje fácil, pero confiaba plenamente en la visión de David Pérez Sañudo, el director de la película. “Me dijo que quería hacer un film muy naturalista, casi documental, alejado totalmente del elemento mitológico que más tarde se ha asociado al personaje”, cuenta Antonio de la Torre a Infobae.

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Para componerlo estudió los pocos datos reales que se sabían de este hombre llamado Juan Díaz de Garayo. “Teníamos que intentar hacerlo creíble. Sabíamos que era analfabeto y muy pobre y me pareció que cuanto menos hablara, mejor, así que quitamos muchas líneas de guion al personaje. Intentamos construirlo de manera que nunca supiéramos lo que le pasaba por la cabeza”.

Antonio de la Torre en 'Sacamantecas' (Disney)

Cuenta que hubo una cosa que les llamó poderosamente la atención. Tras ser detenido, cuando sabía que iba a morir y mientras esperaba el garrote vil en la cárcel, pidió aprender a leer y escribir. “Es curiosa la inconsciencia del ser humano. Lo más cercano que he escuchado en relación a esto que estamos hablando fue con José Bretón, que después de matar a sus hijos llamó a su ex para intentar rehacer su matrimonio. O sea, es un delirio tremendo”.

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Para el actor, interpretar este tipo de personajes requiere un rigor para no caer en la frivolidad y el sensacionalismo. “Cuando trabajas con material muy sensible hay que tener el máximo de cuidado y conseguir hacerlo verosímil”.

En la película, la enseñanza ocupa una parte fundamental, ya que el personaje que interpreta Patricia López Arnáiz es profesora. “No estamos tan lejos una generación que no sabían escribir. Una de mis abuelas, que nació a principios del siglo XX, era analfabeta. Pero no queríamos que la incultura fuera un tema determinante para la creación de un asesino. Personalmente creo que las guerras las inician gente con mucha formación”.

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La violencia humana y el odio a lo diferente

Pero si hay un tema fundamental en Sacamantecas es la violencia hacia las mujeres, algo que continúa resonando en la actualidad de manera directa. “La relación que tenemos los hombres con las mujeres, que es de tanta violencia durante tantos siglos, es algo a desentrañar. No sé por qué pasa, la verdad, ojalá encontrar la solución”.

El actor, que ya interpretó a un serial killer en Caníbal, se pregunta, ¿dónde está el origen del mal? ¿El mal qué es? ¿Es una condición o es una enfermedad? “Son preguntas a las que siempre les damos vueltas y no tienen respuesta”, dice. “Y el tema de la violencia hacia las mujeres es uno de los grandes problemas de la humanidad, pero también la violencia hacia el pobre, hacia los más desfavorecidos, hacia las minorías y a muchos colectivos. El odio que hay hacia lo diferente es brutal. Supongo que haré más papeles de asesino y seguiré sin entender qué mueve a un ser humano a no reconocer a otro ser humano. Como especie o civilización, tenemos un problema con la violencia”.

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Antonio de la Torre habla sobre su nueva película 'Sacamantecas'. (Martín Vulcano/Infobae)

Antonio de la Torre lleva treinta años como intérprete en el cine. Antes estudió la carrera de Periodismo y trabajó en Canal Sur. Cuenta que en sus dos profesiones siempre ha intentado hacer las cosas bien y, en el terreno de la actuación, que los papeles fueran diversos. “Me hace ilusión que de los dos oficios que he tenido en mi vida no te jubilas, soy ‘workaholic’, seguramente”.

Si ahora fuera periodista, le gustaría informar de buenas noticias. “Antes pensaba cosas muy naive como ‘se declaran los Estados Unidos de la Humanidad’” (ríe). “Pero me siento ridículo a mi edad. Sí que he sido muy ingenuo y cuando te haces mayor te das cuenta de que las cosas no cambian, no hay una evolución”, cuenta.

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El actor recuerda cuando interpretó al expresidente de Uruguay, Pepe Mújica en la película La noche de 12 años y de todo lo que le enseñó, como que de repente aparezcan brotes de esperanza cuando parece que todo se ha perdido. “Es tan evidente que vamos hacia el colapso. No veo la solución, la verdad, vamos a toda velocidad a estrellarnos”, cuenta. “Hace falta un cambio de paradigma social, vamos a toda mecha y ya no sirve que quedemos unos últimos románticos”.