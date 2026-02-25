La fiebre por las Brontë continúa tras ‘Cumbres borrascosas’: esta será la nueva adaptación de todo un clásico

(Warner Bros.)

El renovado interés en las historias de las hermanas Brontë ha marcado una nueva etapa en la industria audiovisual británica e internacional. Tras el reciente éxito de la adaptación de Cumbres borrascosas bajo la dirección de Emerald Fennell, la atención se centra ahora en la próxima serie basada en Jane Eyre, la célebre novela de Charlotte Brontë publicada en 1847.

La versión de Fennell, elogiada por su visión moderna y su tratamiento de la pasión y los conflictos sociales, ha reavivado la fascinación por los clásicos literarios victorianos. Esto ha impulsado a productoras y plataformas a explorar nuevas lecturas visuales de obras que, aunque frecuentemente adaptadas, siguen resonando con el público contemporáneo. La nueva adaptación de “Jane Eyre” estará protagonizada por Aimee Lou Wood, actriz reconocida por su papel en la serie Sex Education de Netflix y en la reciente temporada de The White Lotus junto a Walton Goggins. La producción corre a cargo de Working Title, una de las compañías más influyentes del Reino Unido.

El guion está en manos de Miriam Battye, conocida por su trabajo en la aclamada serie Succession. Battye aporta su experiencia en narrativas contemporáneas, lo que anticipa una interpretación fresca y relevante de la historia de Jane Eyre. Además, una importante cadena británica se encuentra en negociaciones avanzadas para participar en el proyecto, lo que refuerza el interés de la televisión del Reino Unido en renovar los grandes títulos de la literatura nacional. La última adaptación televisiva de la novela se remonta a 2006, con Ruth Wilson en el papel principal. En el cine, la versión más reciente fue dirigida por Cary Joji Fukunaga en 2011, con Mia Wasikowska y Michael Fassbender como protagonistas.

Michael Fassbender y Mia Wasikowska en 'Jane Eyre'

Jane Eyre: un clásico revolucionario

Jane Eyre es considerada una obra pionera por su estructura narrativa en primera persona y por abordar temas como la independencia femenina, la desigualdad social y la sexualidad. El relato sigue el crecimiento de Jane desde la infancia hasta la madurez, marcada por su relación con el enigmático Mr. Rochester y su lucha por la autonomía personal. A lo largo de los años, la novela ha inspirado múltiples versiones para cine y televisión, consolidando a Jane Eyre como una de las heroínas literarias más complejas y modernas de la época victoriana. Las interpretaciones recientes han oscilado entre la fidelidad al texto original y lecturas más libres, adaptando el conflicto interno de la protagonista a las preocupaciones actuales sobre género y poder.

La elección de Aimee Lou Wood como protagonista refuerza la apuesta por conectar el legado de Charlotte Brontë con el público joven. Wood, que ganó notoriedad internacional gracias a Sex Education, ha recibido nominaciones en los Emmy, Globos de Oro y los SAG Awards por su trabajo reciente. Su incorporación al elenco de Jane Eyre representa un puente entre la televisión contemporánea y la tradición literaria, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones del personaje y su entorno. La actriz británica combina experiencia en la comedia dramática con sensibilidad para los matices emocionales, cualidades que anticipan una Jane Eyre actualizada y cercana a las audiencias de hoy.