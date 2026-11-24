Vicente Luis Mora, autor de 'Centroeuropa'. (Fotografía del autor de Francisco J. Sánchez Montalbán)

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Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) coge el teléfono y acepta enseguida la entrevista, pese a estar muy ocupado. La razón de tanto trabajo no es el histórico National Book Award que acaba de ganar (es el primer escritor español en lograrlo), sino sus obligaciones como profesor de literatura en la Universidad de Málaga, interrumpidas durante la semana que ha estado en Estados Unidos para recoger el prestigioso premio en la categoría de Novela Traducida.

“A la vuelta me he encontrado todo el mogollón de cosas que tenía pendientes y las nuevas”, confiesa entre risas. Con todo, nos dice que una de las mayores sorpresas tras haber recibido el galardón por su novela Centroeuropa, editada por Galaxia Gutenberg en España y publicada en el país norteamericano este mismo año, ha sido el reconocimiento de sus alumnos. “Como otros compañeros de la universidad, algunos de ellos se han acercado para felicitarme, y la verdad es que me ha conmovido”.

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El premio es, además, para un libro tan poco convencional como fiel a la ambiciosa propuesta literaria que ha caracterizado la carrera de Vicente Luis Mora. Centroeuropa cuenta la historia de un campesino del siglo XIX llamado Redo, el primer propietario “libre” de la región de Prusia, que acaba de llegar a una finca que le ha sido cedida y, cuando trata de enterrar a su mujer, fallecida durante el viaje, ve que es imposible: cada vez que escarba la tierra, se encuentra con cadáveres congelados de soldados de diferentes guerras: pasadas y futuras.

Cubierta de 'Centroeuropa', de Vicente Luis Mora. (Galaxia Gutenberg)

Entre el pasado “absurdo” y el presente “atemporal”

El jurado del National Book Award define la novela de Vicente Luis Mora como “una novela histórica absurda, kafkiana y gogoliana”. El autor, en cambio, nos habla de una reflexión sobre “la evolución de Europa desde una perspectiva de estratos, en la que diversas capas de conflictos y violencia pueden descubrirse al desenterrar cualquier territorio del continente”. Prueba de la atemporalidad de la novela es, de hecho, que no demasiado lejos del lugar donde ambienta la novela comenzó, un año después de publicarse, la guerra de Ucrania. Como se dice en la misma novela, “la tierra es como los libros: una vez abierta, también sabe hablar”.

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Vinculada a esa temática, está la forma, probablemente una de las principales razones por las que el libro se ha hecho con el National Book Award. Para escribirlo, Vicente Luis Mora se impuso varias reglas numéricas, lingüísticas o estructurales que debía cumplir siempre, como que cada capítulo tuviera el doble de palabras que el anterior o no utilizar palabras que no existieran en el español del siglo XIX. “Son restricciones métricas poéticas. Los escritores románticos alemanes, como Goethe, entendían la novela como un artefacto poético. Quería hacer una especie de soneto de 184 páginas en el que todo estuviera ligado e intrincado”.

El efecto de todas estas imposiciones no es dificultar la lectura de Centroeuropa. Al contrario, la novela de Vicente Luis Mora es ágil y muy entretenida. “Aunque ha sido un proceso de escritura bastante complejo (pese a la brevedad del texto, tardó tres años en escribirlo), el resultado es una curiosa naturalidad un poco paradójica: el lector atento percibe todas esas capas, pero no le entorpecen”. Dicho de otro modo, está en manos de cada uno decidir hasta qué punto quiere sumergirse en los numerosos “secretos”, matemáticos, literarios y de toda índole, que esconde Centroeuropa.

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Vicente Luis Mora (izquierda) y Rahul Bery, ganadores del National Book Award en la categoría de Novela traducida. (National Book Fountation)

Más reconocido fuera de España que dentro

La noticia del premio, anunciado el pasado jueves, llegó inesperadamente hasta Vicente Luis Mora. Un escritor que, pese a estar entre los finalistas, se había hecho a la idea de que su literatura no era “ni convencional ni acomodada con los estándares del mercado”. “Por eso este premio ha sido una sorpresa tan agradable. Cuando uno elige una senda como la mía, siempre piensa que va a ir en compañía de unos pocos lectores, pero quizá estaba equivocado y mi propuesta puede tener más eco del que esperaba”.

De hecho, podría decirse que Centroeuropa ha tenido una mejor acogida fuera de España que dentro de ella. Aunque en nuestro país recibió el Premio Málaga de Novela, en el ámbito internacional el abanico de reconocimientos se amplía mucho más: el PEN Translates Award, en Reino Unido, por la traducción de Rahul Bery; una mención especial en el Prix Ulysse, en Francia, por la edición francesa de François-Michel Durazzo, y ahora el National Book Award de Literatura Traducida, en Estados Unidos.

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“Lo que he comprobado es que en el extranjero no es lateral lo que yo tengo que hacer lateralmente aquí”, explica Vicente Luis Mora. “En otros países hay una mayor receptividad hacia la propuesta que aquí se ve rara. A mí en España se me ve como un escritor un poco excéntrico, cuando en otros países simplemente se entiende que lo que hago son buenas novelas, y las publican sin tener que ponerle etiquetas de experimentales o innovadoras. Simplemente, se entiende que eso es la literatura, y es así como yo lo entiendo: innovar, intentar no repetir fórmulas y evitar las convenciones del mercado”.

Vicente Luis Mora, ganador del National Book Award. (Francisco J. Sánchez Montalban)

Escritores con más ambición

Como escritor, profesor de universidad y crítico literario, se siente agradecido frente a estos reconocimientos. “Por una vez coincide mi mirada exigente con la de otras personas de fuera que no me reducen a un fenómeno exótico dentro de la literatura”, subraya. Como autor, desecha la idea de decirle a los demás escritores lo que tienen que hacer, pero como lector y académico, reconoce que echa de menos, en la literatura española, “mayor ambición artística, imaginación creativa, calidad estilística e intelectual”.

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Hay, por supuesto, excepciones, y él mismo las cita: Andrés Ibáñez, Andrea Abreu, Gonzalo Torné, Raquel Taradilla y muchos más. El propio Vicente Luis Mora ha seguido fiel a sus principios en las novelas que han seguido a Centroeuropa, como Circular 22, Cúbit o Nosotras (todas en Galaxia Gutenberg), a las que habría que añadir varios ensayos. “Mis libros no se parecen entre sí, porque forman parte de una poética rotatoria que llevo practicando desde el principio. No obstante, quienes me leen sí aprecian un cierto parecido en la búsqueda formal y en la indagación lingüística. Así que todas mis obras tienen un aire de familia”.

Recomendaciones de la semana: cine, true crime y la nueva novela de Isabel Allende.

El reto se traslada, en última instancia, a los traductores, último eslabón en la cadena que ha llevado a Vicente Luis Mora al reconocimiento internacional del que hoy disfruta. “Rahul (Bery) y Francóis (Michel Durazzo) hablan de un ‘gozo sufriente’ cuando traducen mis obras”, ríe el escritor. “Lo pasan mal porque les pongo trampas y complicaciones, pero disfrutan el trabajo por lo que tiene de creativo para ellos. He trabajado muy estrechamente con ambos, hemos tenido reuniones y una comunicación muy fluida para ir solventando dudas”. El trabajo ha sido largo, pero, una vez más, ha merecido la pena.

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