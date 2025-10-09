España

Un tercio de los jóvenes españoles han sido víctimas de violencia sexual durante su infancia o adolescencia

Las niñas, los miembros del colectivo LGTBIQ+, las personas migrantes y con discapacidad son los que más sufren violencia durante las primeras etapas de la vida en España

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la presentación del estudio ‘Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia’. (Europa Press)

Casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años reconoce haber sido víctima de violencia psicológica durante su infancia o adolescencia y son sus progenitores los principales causantes. La violencia física, que han sufrido cuatro de cada diez, ocupa el segundo lugar y son los padres, de nuevo, los que la han ejercido en mayor medida. El tercer tipo de violencia la han sufrido tres de cada diez jóvenes en España y es la sexual. Es más, uno de cada diez ha continuado sufriéndola en la edad adulta. En este caso, la mayoría a manos de las parejas (32%), desconocidos adultos (25%) y amistades (21%). Esta es la radiografía desoladora que recoge el estudio sobre Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia, presentado este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia.

En el informe, elaborado por Sigma Dos a través del recuerdo de adultos de entre 18 y 30 años en una macroencuesta que ha contado con más de 9.000 respuestas, se define la violencia contra la infancia y la adolescencia como cualquier acción, omisión o trato negligente que prive a los menores de sus derechos y bienestar, interfiera en su desarrollo físico, psíquico o social, o se ejerza a través de cualquier medio, incluidas las tecnologías digitales. Esta definición abarca desde el maltrato físico y psicológico hasta la explotación sexual, el acoso escolar, la violencia de género, la trata de seres humanos y la violencia digital. Las personas que más la sufren durante son las niñas y mujeres adolescentes, las personas LGTBIQ+, las personas migrantes, quienes cuentan con un nivel de estudios inferior a los universitarios, o aquellas que cuentan con algún grado discapacidad

La violencia afecta a más de la mitad de los menores

La violencia psicológica es la forma de maltrato más extendida. El 48% de los jóvenes encuestados afirma haberla sufrido antes de los 18 años. Este tipo de violencia se manifiesta en conductas de control, abuso emocional, intimidación, desprecio y control económico. La prevalencia es mayor en la adolescencia (45%) que en la infancia (19%), y un 16,9 % la experimentó de forma continuada en ambas etapas. Las principales perpetradoras son las madres (60%) y los padres (56%), aunque en la adolescencia aumentan los casos atribuidos a la pareja (32%) y a las amistades (44%). El entorno familiar y el escolar son los contextos donde más se produce este tipo de violencia, con un 81% y un 73% de los casos, respectivamente.

En cuanto a la violencia física, el 40% de los encuestados reconoce haberla padecido en la infancia o adolescencia. Este tipo de maltrato incluye desde empujones y bofetadas hasta agresiones más graves, como el uso de armas o intentos de estrangulamiento. La prevalencia es mayor en la adolescencia (35%) que en la infancia (18%), y los hombres presentan una incidencia superior (46%) respecto a las mujeres (34,8 %). Los padres (38%) y las madres (37%) son los principales agresores, seguidos de compañeros de estudio o actividades deportivas (35%). El entorno familiar (67%) y el escolar (54%) son los espacios donde más se reporta este tipo de violencia.

Varias mochilas en una percha
Varias mochilas en una percha de un aula. (Marta Fernández / Europa Press)

Un tercio sufrió abusos sexuales y la mayoría no denunció

La violencia sexual afectó a un tercio de los jóvenes, con una incidencia mayor en mujeres (33%) que en hombres (24%). Los entornos más frecuentes donde la han sufrido son el familiar (46%), comunitario (37%) y escolar (36%). “Al igual que en otras formas de violencia, los datos evidencian un uso escaso de los recursos de ayuda”, recoge el texto a partir de los datos: el 52% no obtuvo atención ni ayuda y frente al 7% que sí tuvo especializada. Ellas, además, denuncian en menor medida (6%) que ellos (14%). Entre las personas en quien o quienes se apoyaron destacan los/as amigos/as (61 %) y las madres (30,3 %)

Uno de cada cuatro jóvenes sufre maltrato en pareja

Uno de cada cuatro jóvenes ha sufrido maltrato en el ámbito de la pareja, pero la cifra se duplica entre quienes tuvieron pareja durante la infancia o adolescencia. La prevalencia es mayor en mujeres (28%) que en hombres (22%) y se manifiesta formas psicológicas, físicas y sexuales, y en dos de cada tres casos el perpetrador es un hombre. El 13,3 % de quienes sufrieron este tipo de violencia en la infancia o adolescencia la experimentaron también en la etapa adulta.

La negligencia, entendida como la falta de cuidados adecuados por parte de los adultos responsables, afecta al 24,4 % de los encuestados. Los padres (49,1 %) y las madres (47,7 %) son los principales responsables. La prevalencia es mayor en la adolescencia (21,9 %) que en la infancia (8,9 %), y el 10,8 % de quienes la sufrieron en la infancia o adolescencia la experimentaron también tras alcanzar la mayoría de edad.

La violencia digital, que incluye agresiones psicológicas o sexuales a través de internet, redes sociales o dispositivos electrónicos, afecta al 24,9 % de los jóvenes. Esta forma de violencia se produce mayoritariamente en la adolescencia (23,1 %), y no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los principales perpetradores son la pareja (27,9 %) y personas desconocidas, tanto adultas (26,3 %) como menores de edad (23,9 %).

Temas Relacionados

InfanciaAdolescenciaAbusos sexualesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El filtro del aire te está haciendo gastar más combustible: esto es lo que debes hacer, según un mecánico

El experto Juan José Ebenezer explica lo sencillo que puede ser evitarlo

El filtro del aire te

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

El jugador rojiblanco realizó una entrevista para la cadena Cope, en la que habló de sus teorías y curiosidades

Marcos Llorente: las fumigaciones, su

Un médico explica cómo aliviar el dolor en el cuello causado por el móvil: solo se tarda un minuto

El doctor José Manuel Felices da consejos para relajar la tensión en esta parte del cuerpo

Un médico explica cómo aliviar

La mejor coctelería del mundo está en Asia: España se mantiene alta en el ranking The World’s 50 Best Bars, aunque sin sorpresas

Bar Leone, ubicado en el distrito Central de Hong Kong, obtuvo los máximos honores en una gala en la que España ha conseguido de nuevo un hueco principal

La mejor coctelería del mundo

Downton Abbey regresa a la gran pantalla: un final después de 15 años y más de 120 millones de espectadores

‘Downton Abbey: El Gran Final’ se estrena en España el 10 de octubre y concluye la trilogía

Downton Abbey regresa a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El filtro del aire te

El filtro del aire te está haciendo gastar más combustible: esto es lo que debes hacer, según un mecánico

Juanma Moreno limita el fallo de los cribados a un error marginal e insiste que el sistema “funciona”

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

ECONOMÍA

Esther Juara, enfermera viviendo en

Esther Juara, enfermera viviendo en Noruega: “Nadie gana menos de 3.000 euros al mes. Aspirar a más es mucho más fácil aquí”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 9 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

DEPORTES

Marcos Llorente: las fumigaciones, su

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna