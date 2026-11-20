Agente de la Policía Nacional. (Europa Press)

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La Policía Nacional ha desarticulado una trama que emitió más de 100 recetas fraudulentas a nombre de un odontólogo de Málaga mediante el acceso ilegal a una plataforma privada de prescripciones. La investigación derivó en la identificación de más de 40 médicos perjudicados, según ha informado la Agencia EFE. La red buscaba obtener opiáceos y depresores para aprovechar sus componentes estupefacientes y venderlos en ambientes lúdicos. Los medicamentos se retiraban en farmacias situadas, principalmente, en Andalucía y Cataluña.

La investigación comenzó después de que un farmacéutico de Barcelona recibiera de forma reiterada recetas con los datos profesionales del dentista malagueño. Los fármacos solicitados no suelen prescribirse en odontología, una circunstancia que despertó las sospechas del establecimiento. El profesional comprobó que varios desconocidos se hacían pasar por el odontólogo para emitir prescripciones y canjearlas en farmacias. Tras verificar la suplantación, acudió a dependencias policiales y presentó una denuncia. Las pesquisas determinaron que los autores aprovecharon presuntamente una brecha de seguridad en una plataforma digital empleada en el sector privado para expedir recetas. Desde allí utilizaron las identidades de los facultativos sin su autorización.

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El análisis del caso permitió establecer que, en un periodo breve, se expidieron más de 100 recetas falsas con los datos del primer denunciante. Los investigadores siguieron después el recorrido de esas prescripciones hasta los establecimientos donde se adquirieron los medicamentos. La Policía rastreó también las conexiones empleadas para entrar en la plataforma e identificar a quienes habrían vulnerado sus sistemas de acceso.

Los agentes situaron el origen de los accesos en una vivienda de Figueras, en Girona. El registro en ese domicilio terminó con la detención del supuesto autor de la intrusión y de la falsificación de las recetas. En la vivienda, la Policía intervino numerosos dispositivos electrónicos. También localizó criptoactivos valorados en 3.000 euros que el investigado guardaba en una billetera digital.

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De forma simultánea, los agentes arrestaron en Collado Villalba, Madrid, a uno de los compradores de los medicamentos obtenidos con las prescripciones fraudulentas. La investigación permitió identificar después a un tercer sospechoso. Por tanto, hasta el momento hay dos detenidos, de 19 y 28 años, en las provincias de Girona y Madrid. Se les atribuyen presuntamente delitos de acceso ilegal informático, falsedad documental y contra la salud pública, según su grado de participación en los hechos.

Imágenes del momento de la detención de Julián Herrero Nieto por los agentes de la Policía Nacional

Los dispositivos permitieron identificar a más de 40 médicos

El examen del material intervenido reveló que la operación no se limitaba al odontólogo que inició la denuncia. Los agentes identificaron a más de 40 médicos cuyos datos habrían sido utilizados para emitir recetas sin su conocimiento. La investigación halló numerosos documentos de identidad falsos a nombre de las víctimas. También detectó correos electrónicos que suplantaban sus identidades profesionales.

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Según la información difundida por la Agencia EFE, los sospechosos mantenían comunicaciones con colegios profesionales de distintos puntos de España. El objetivo era obtener mediante engaño las credenciales necesarias para seguir expidiendo recetas fraudulentas. La causa se centra ahora en el alcance de la vulneración de la plataforma privada y en la participación de los investigados en la adquisición de los medicamentos.

Con información de EFE