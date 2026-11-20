Tráiler oficial de la película de 'El director'.

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Se estrena El director, la película que lleva al cine la experiencia de David Jiménez al frente de El Mundo, un periodo de poco más de un año que el periodista convirtió en 2019 en un libro sobre presiones empresariales, disputas internas y la relación entre los medios y el poder. Dani de la Orden dirige la adaptación, protagonizada por David Verdaguer.

El filme llega a las salas este 20 de noviembre, nueve días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, algo que no deja de ser paradójico dado su contenido incendiario sobre la relación entre periodismo y política. Así, su estreno coloca en plena campaña una historia situada entre 2015 y 2016, cuando Jiménez asumió la dirección de uno de los grandes diarios españoles tras casi dos décadas como corresponsal en Asia.

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David Jiménez entró como becario en El Mundo y desarrolló buena parte de su carrera como corresponsal en Asia. Cubrió guerras y conflictos antes de recibir la propuesta de dirigir el periódico en abril de 2015, después de la salida de Casimiro García-Abadillo.

Un polvorín de problemas durante un año en el cargo

El periodista llegó a Madrid desde una posición ajena a los despachos empresariales y a las negociaciones de una redacción. El diario atravesaba una crisis de ventas, ajustes laborales y transición digital, con una plantilla que había pasado por expedientes de regulación de empleo y recortes salariales.

David Jiménez, ex director del diario El Mundo

Jiménez permaneció al frente de la cabecera durante 366 portadas, hasta su destitución el 25 de mayo de 2016. Él mismo ha reconocido que asumió el puesto sin experiencia previa en la gestión de una redacción de cientos de periodistas.

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Su salida abrió un conflicto con la empresa editora. Jiménez presentó una demanda por despido improcedente y recurrió a la cláusula de conciencia, una figura prevista para proteger la independencia profesional de los informadores. El litigio terminó con un acuerdo entre las partes antes del juicio, según relató el periodista en entrevistas posteriores.

El libro que destapó las intrigas subterráneas

En abril de 2019, Libros del K.O. publicó El director: secretos e intrigas de la prensa narrados por el exdirector de El Mundo. El volumen reconstruye, desde la mirada de Jiménez, su nombramiento, las tensiones con la dirección corporativa y los conflictos que atribuyó a intereses políticos y financieros.

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El autor describió llamadas, intentos de condicionar coberturas y pugnas por las portadas. También relató las luchas dentro de la propia redacción, en un momento de incertidumbre económica para la prensa tradicional y de transformación de sus modelos de negocio.

David Verdaguer y Antonio San Juan en 'El director', de Dani de la Orden, basado en el libro de David Jiménez

La crónica no pretende ser una investigación judicial sobre cada episodio. Es el testimonio de quien ocupó el cargo y narró lo que afirma haber visto. Jiménez sostuvo que publicar el libro tendría costes profesionales, pero consideró que callar habría contradicho su oficio.

El texto convirtió una experiencia de gestión periodística en una narración de conflicto: un director que aspira a defender criterios informativos frente a una estructura donde intervienen propietarios, anunciantes, dirigentes políticos y rivalidades internas.

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Dani de la Orden transforma la crónica en un thriller

La adaptación de Dani de la Orden está escrita por Michel Gaztambide y Alejandro Hernández. David Verdaguer interpreta a un periodista inspirado en Jiménez, mientras Alberto San Juan encarna al responsable empresarial que se enfrenta al director de la redacción.

La película prescinde de buena parte de los nombres y referencias directas del libro. La decisión busca trasladar el núcleo del relato sin convertir cada personaje en una identificación pública. El director ha explicado que su interés estaba en retratar las dificultades de ejercer un periodismo veraz cuando las afinidades políticas o los intereses económicos tratan de influir en él.

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'El director', de Dani de la Orden, sobre el libro de David Jiménez

El paso del libro al cine obligó a condensar la intrahistoria de la redacción. El material original incluye más figuras, episodios y relaciones profesionales de las que permite una película de 115 minutos. La versión cinematográfica concentra el foco en el choque entre el director, la empresa y los centros de poder que rodean al periódico.

La historia conserva una pregunta que atraviesa el libro: hasta dónde puede sostenerse la independencia de un medio cuando la viabilidad económica depende de empresas, publicidad e interlocutores políticos.

Un estreno en campaña electoral

El director llega en la recta final de una campaña para unas elecciones generales convocadas para el domingo 29 de noviembre. Esa coincidencia no convierte la película en una intervención electoral, pero da actualidad a su retrato de las presiones sobre las redacciones y de la tensión entre información, intereses y poder.

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La película remite a una España marcada, en los años que narra, por la crisis de los medios, los casos de corrupción, el desgaste de las estructuras partidistas y el ascenso de nuevas fuerzas políticas. Jiménez sostiene que aquel ambiente afectaba a la relación entre periódicos, empresas y administraciones.

Alberto San Juan y David Verdaguer en 'El director'

Su vigencia surge de esas esencias: la independencia editorial, el coste de publicar informaciones incómodas, el peso de los propietarios y la fragilidad laboral de quienes trabajan en las redacciones. También aborda el ego profesional, las jerarquías internas y la distancia entre el ideal de servicio público y las exigencias que rodean a una empresa informativa.

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La película sitúa esas tensiones en el centro de una ficción basada en una vivencia personal: la de un corresponsal acostumbrado a informar desde conflictos lejanos que descubrió que el mayor choque de su carrera estaba en el despacho desde el que se decidían las portadas.