España

Interior insiste “reiteradamente” a la UE que despliegue al Frontex en Senegal y Mauritania para frenar la migración que llega a Canarias

El Ministerio español ha lanzado esta petición tras registrar un rescate histórico de más de 2.500 migrantes en un fin de semana y acoger dos cayucos con 246 personas el lunes

A couple of tourists watch a wooden fishing boat carrying migrants being towed by a Spanish maritime rescue vessel into the port of La Restinga, on the island of El Hierro, Canary Islands, Spain, November 12, 2026. REUTERS/Borja Suarez
A couple of tourists watch a wooden fishing boat carrying migrants being towed by a Spanish maritime rescue vessel into the port of La Restinga, on the island of El Hierro, Canary Islands, Spain, November 12, 2026. REUTERS/Borja Suarez
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El Ministerio del Interior español ha reclamado formalmente y “reiteradamente” a la Unión Europea que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) se despliegue de manera inmediata en Senegal y Mauritania para atajar la salida de embarcaciones precarias hacia las islas Canarias. Esta demanda se produce apenas horas después de que dos nuevos cayucos con 246 personas a bordo llegaran este lunes a la isla de El Hierro, prolongando la extrema presión migratoria sobre el archipiélago.

Recordemos que este fin de semana se ha registrado el mayor volumen de rescates en un fin de semana en los 30 años de historia de la Ruta Canaria, con un balance global de 3.047 personas rescatadas. La peor jornada fue el sábado, que hizo el récord histórico absoluto de llegadas con 1.580 personas desembarcadas en 15 embarcaciones, superando la marca previa de 1.461 registrada en noviembre de 2020 en Arguineguín.

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Los trabajos preventivos de los cuerpos de seguridad no son suficientes

Según los últimos datos oficiales de Interior, solo en la primera quincena de noviembre han alcanzado las islas 11.037 personas en 106 embarcaciones precarias. Tras un análisis del escenario, considera que la intervención comunitaria debe enfocarse en los países de origen y tránsito de la migración.

Migrants aboard a wooden fishing boat wait to be disembarked at the port of La Restinga, on the island of El Hierro, Canary Islands, Spain, November 11, 2026. REUTERS/Borja Suarez
Migrants aboard a wooden fishing boat wait to be disembarked at the port of La Restinga, on the island of El Hierro, Canary Islands, Spain, November 11, 2026. REUTERS/Borja Suarez

Por ello, Marlaska ha trasladado reiteradamente al comisario de Interior y Migraciones de la UE, Magnus Brunner, y al director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, la urgencia de “la modificación del reglamento que regula el funcionamiento de la agencia para flexibilizar y facilitar los despliegues en terceros países”, según ha podido saber Europa Press. Y es que como aseguran desde e Gobierno, la política bilateral funciona la labor conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las costas africanas logra evitar el 40 % de las salidas anuales.

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En la actualidad, España mantiene destinados 40 efectivos policiales en Mauritania (con dos embarcaciones, un helicóptero y 14 todoterrenos) y otros 40 en Senegal (equipados con cuatro embarcaciones y un helicóptero), dispositivos reforzados periódicamente con aviones de vigilancia y buques oceánicos. Aun así, estos esfuerzos no son suficientes y se requieren más recursos. El Ejecutivo recalca que la magnitud de la crisis exige el músculo operativo de Frontex sobre el terreno africano.

El Ministerio asegura que Frontex ya cuenta con personal desplegado en territorio español, pero sus labores solo se reducen a acciones de apoyo tras el desembarco. En Canarias, la agencia mantiene una misión anual liderada por la Policía Nacional en puertos, comisarías y Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Asimismo, participa en la operación ‘Minerva’ para el control documental en Algeciras, Tarifa y Ceuta, en la operación ‘Indalo’ en el mar de Alborán y el Estrecho, y en la vigilancia aérea prefronteriza hacia Baleares. No obstante, este esquema resulta insuficiente si la agencia no actúa directamente en las costas de África occidental, según apunta Interior.

05/08/2018 Patera rescatada por Salvamento Marítimo POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SOCIEDAD SALVAMENTO MARÍTIMO
05/08/2018 Patera rescatada por Salvamento Marítimo POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SOCIEDAD SALVAMENTO MARÍTIMO

Mientras tanto, en El Hierro, una isla de poco más de 12.000 habitantes, la situación está desbordada. Este lunes, la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y la Salvamar Acrux asistieron a dos naves con destino a La Restinga: una primera con 134 ocupantes (entre ellos siete mujeres y dos menores de 11 y 16 años tras una semana de travesía desde Guinea Bissau) y una segunda con 112 personas. Además, el puerto de La Estaca sigue colapsado con cientos de migrantes durmiendo en el suelo, y el CATE insular, con capacidad para 500 plazas, está extremadamente saturado al albergar a más de 1.600 personas.

Los activistas proponen inversiones que mejoren las condiciones en el país de origen

Frente a la respuesta institucional, el presidente de la ONG hispano-senegalesa Horizontes Sin Fronteras, Boubacar Sèye, lanzó este domingo una severa advertencia al afirmar que “Senegal se está vaciando” a causa de estas salidas masivas. Sèye reclamó un cambio de estrategia integral a las autoridades senegalesas, señalando que “las condolencias no pueden sustituir a las políticas” tras el reciente naufragio en Lompoul, donde fallecieron al menos 44 personas.

El activista insiste en que el desempleo, la precariedad laboral y la grave crisis pesquera son los verdaderos motores del éxodo. Por ello, propone convocar una conferencia nacional sobre migración y dirigir inversiones productivas hacia la agricultura, la formación profesional y el emprendimiento juvenil: “Debemos dejar de contar solo las embarcaciones interceptadas y empezar a contar los empleos creados y las oportunidades ofrecidas a nuestra juventud”.

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