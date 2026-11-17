Pollos en una granja (Magnific)

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La falta de oxígeno es una de las mayores amenazas para el cerebro. En los mamíferos, una interrupción brusca del suministro de este gas puede desencadenar en cuestión de segundos una cascada de procesos que termina destruyendo las neuronas. Sin embargo, un animal tan cotidiano como el pollo parece haber encontrado una manera de esquivar ese desenlace.

Las células nerviosas de los pollos no solo resisten condiciones extremas de hipoxia, sino que activan una respuesta eléctrica que podría protegerlas de la muerte. Así lo ha demostrado una investigación publicada en la revista Current Biology cuyas conclusiones cuestionan algunas ideas fundamentales de la fisiología cerebral.

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La investigación, realizada por el Departamento de Biología de la Wake Forest University, ha estudiado las neuronas de pollo doméstico (Gallus gallus) sometiéndolas a una concentración de oxígeno de apenas el 2%, considerada una condición de hipoxia grave. Los resultados fueron sorprendentes: aproximadamente el 80% de las neuronas analizadas respondió hiperpolarizándose, es decir, aumentando la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula. El 20% restante consiguió mantener su potencial de membrana prácticamente estable. En ambos casos, las células evitaron el colapso eléctrico que suele acompañar a la falta de oxígeno en otros vertebrados.

Esta resistencia se mantuvo durante periodos prolongados: los investigadores registraron respuestas estables durante 65 minutos e incluso dos horas y 20 minutos. Además, cuando restablecieron el suministro de oxígeno, las neuronas recuperaron su funcionamiento habitual. Tras una hora de hipoxia grave, la supervivencia celular no mostró diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo de control.

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Para comprobar que el fenómeno no dependía de pequeñas cantidades de oxígeno residual, los científicos bloquearon también la producción mitocondrial de ATP, la principal fuente de energía celular. La respuesta protectora se mantuvo.

Una gallina al aire libre (Magnific)

Un comportamiento opuesto al de los mamíferos

El contraste con las neuronas de rata fue especialmente revelador. Sometidas a las mismas condiciones experimentales, las células de estos roedores sufrieron una despolarización anóxica inmediata. Este fenómeno, característico de las lesiones cerebrales asociadas a episodios como el ictus, provoca una alteración eléctrica que favorece la liberación excesiva de neurotransmisores y desencadena procesos de daño celular.

La paradoja es que las aves presentan una temperatura corporal y una tasa metabólica especialmente elevadas, lo que implica una demanda energética considerable. En teoría, deberían ser particularmente vulnerables a la falta de oxígeno. No obstante, el estudio demuestra que las neuronas del pollo poseen una capacidad de resistencia inesperada, observada tanto en el hipocampo como en el hiperpallium apicale, regiones relacionadas con la memoria y el procesamiento cognitivo.

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El ictus: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

¿Una nueva vía para proteger el cerebro humano?

Los investigadores plantean que esta capacidad podría tener un origen evolutivo relacionado con las adaptaciones respiratorias de las aves, desarrolladas posiblemente en épocas de baja disponibilidad de oxígeno. Aunque el pollo actual no vive en ambientes hipóxicos, podría conservar mecanismos de protección heredados de sus antepasados.

Pese a los asombrosos resultados del estudio, todavía quedan muchas incógnitas. El equipo desconoce qué mecanismos celulares desencadenan la hiperpolarización y cómo consiguen las neuronas mantener su actividad sin oxígeno. Tampoco está claro qué costes metabólicos implica esta estrategia.

El siguiente paso será identificar los procesos responsables de esta resistencia y estudiar si pueden reproducirse en células humanas. Si los científicos logran comprender cómo las neuronas del pollo evitan el colapso energético, podrían encontrar nuevas herramientas para prevenir el daño cerebral provocado por la isquemia, una de las causas del ictus. Así, lo que hoy parece una peculiaridad de un animal doméstico podría convertirse mañana en una pista decisiva para la neurología.

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