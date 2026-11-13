Los seguros sanitarios privados se triplican en España en tres décadas y llegan al 24% de la población: las listas de espera son la principal barrera

Un equipo médico realiza un procedimiento de colonoscopia para la detección temprana del cáncer colorrectal. (Reuters)

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La Encuesta de Salud de España 2025, publicada el pasado mes de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejó un deterioro en la salud de la población. Dos de cada tres españoles mayores de 15 años afirmaron padecer alguna enfermedad crónica, ocho puntos y medio más que en 2023, mientras que el porcentaje de ciudadanos que considera que su salud es buena o muy buena cayó casi seis puntos, hasta el 68,3%, en un periodo en el que también han aumentado la obesidad, los cuadros depresivos y las visitas médicas.

La encuesta también muestra un cambio en la relación de la población con el sistema sanitario. Aunque la cobertura pública se mantiene en niveles prácticamente universales y alcanza al 98,1% de los residentes, los seguros privados han ganado terreno durante las últimas tres décadas, pasando del 7,2% en 1993 al 24% en 2025. Las listas de espera en la sanidad pública aparecen como la principal barrera de acceso y explican parte de la búsqueda de cobertura complementaria.

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Imagen de la evolución de la cobertura sanitaria pública y privada en España. (INE)

En términos porcentuales, la presencia de seguros privados se ha más que triplicado: ha aumentado 16,8 puntos en 32 años, de acuerdo a los datos del INE El fenómeno no implica una sustitución masiva de la sanidad pública, sino la consolidación de un modelo de aseguramiento mixto. Una parte creciente de la población mantiene su derecho y acceso al Sistema Nacional de Salud, al tiempo que contrata una póliza privada como complemento.

Factores que explican el cambio

La evolución ha sido gradual, aunque especialmente visible desde comienzos de siglo. La cobertura privada pasó del 10,1% en 2001 al 11,9% en 2003; alcanzó el 14,6% en 2006 y el 17,6% en 2017. Tras situarse en el 16,3% en 2020, el porcentaje subió al 17,6% en 2023 y se dispara hasta el 24% en 2025. En paralelo, la cobertura pública se ha mantenido estable y cercana al 99% durante toda la serie, con un 98,1% en la actualidad.

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El dato revela que la expansión del seguro privado no responde a una pérdida general de la protección pública, sino a una demanda adicional de determinados servicios. Las listas de espera constituyen, de hecho, la principal barrera percibida para acceder a la atención sanitaria. En este contexto, la sanidad privada puede ser vista por parte de los usuarios como una vía para acortar tiempos de consulta, pruebas diagnósticas o intervenciones no urgentes, aunque la encuesta no permite establecer una relación causal directa entre ambos fenómenos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. (Europa Press)

La cobertura privada, sin embargo, no se distribuye por igual entre la población. La encuesta identifica un marcado gradiente social en el aseguramiento mixto. Mientras el 40,5% de las personas pertenecientes a la clase social más alta combina cobertura pública y privada, ese porcentaje cae al 10,8% en la clase social más baja. A la inversa, depender exclusivamente de la sanidad pública es más frecuente entre los grupos con menor posición socioeconómica: alcanza el 88,1% en la clase VI, frente al 55,1% en la clase I.

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Esta diferencia pone de manifiesto que el seguro privado funciona, en gran medida, como un recurso ligado a la capacidad económica o a las condiciones laborales. Las pólizas pueden contratarse de forma individual, pero también mediante empresas o mutualidades administrativas, lo que amplía las vías de acceso para determinados trabajadores y colectivos.

Ante estos datos cabe destacar que el avance de la sanidad privada plantea un reto para el sistema español: preservar la universalidad y la calidad de la atención pública en un escenario en el que casi uno de cada cuatro habitantes dispone ya de una alternativa complementaria, aunque la pública continúa siendo el pilar central de la cobertura en el país.

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