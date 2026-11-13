España

El lado más íntimo de Jordi Wild: su discreta relación con la mexicana Cristina Puente y el recuerdo imborrable de su padre

El creador de contenido ha realizado una entrevista a cada uno de los candidatos del 29-N menos a Santiago Abascal tras la baja de última hora de VOX, que ha provocado la indignación en redes sociales

Jordi Wild y su novia Cristina Puente (Instagram).
Jordi Wild y su novia Cristina Puente (Instagram).
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Jordi Wild está acostumbrado a hablar durante horas delante de un micrófono y a compartir con millones de personas sus opiniones sobre los asuntos más diversos. De hecho, el youtuber es noticia estos días por los debates que ha organizado con los políticos que se presentarán al 29-N y la renuncia a última hora de Santiago Abascal a la entrevista. Sin embargo, hay una parcela de su vida que el creador de contenido prefiere mantener lejos de los focos. Detrás de la personalidad directa y provocadora que muestra en internet se encuentra un hombre muy familiar, celoso de su intimidad y marcado por una pérdida que cambió para siempre su manera de entender la vida.

Su nombre real es Jorge Carrillo de Albornoz Torres. Nació en 1984 en Manresa, Barcelona, la ciudad en la que creció y donde ha decidido conservar sus raíces pese al éxito alcanzado. Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, antes de convertirse en uno de los comunicadores más conocidos del ámbito digital probó suerte en distintos trabajos. Fue modelo, participó en anuncios y cortometrajes e incluso trabajó como portero de discoteca y descargando mercancías.

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Jordi Wild en su vídeo explicación sobre la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal
Jordi Wild en su vídeo explicación sobre la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal (Twitter (X))

Su historia en YouTube comenzó en marzo de 2013, cuando abrió el canal El Rincón de Giorgio. Por aquel entonces grababa con el móvil y publicaba contenidos de temática muy variada: videojuegos, parodias, reacciones a vídeos virales y comentarios sobre sucesos o fenómenos paranormales. La fórmula fue evolucionando hasta dar paso a The Wild Project, el pódcast con el que ha consolidado su posición y por cuyos micrófonos han pasado personalidades tan diferentes como Gerard Piqué, Ibai Llanos, Arturo Pérez-Reverte, Andrés Iniesta, Jorge Lorenzo, Ilia Topuria o incluso recientemente Charlie Sheen.

Su capacidad para mantener conversaciones extensas y abordar cuestiones muy distintas le ha permitido reunir una comunidad que supera los 30 millones de seguidores y suscripciones en sus diferentes plataformas. También ha publicado libros, entre ellos Así es la puta vida (2022), y ha impulsado iniciativas como el Dogfight Wild Tournament. Pero, aunque su faceta profesional ocupa buena parte de su exposición pública, no todo lo que sucede fuera del estudio forma parte de sus contenidos.

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Kiko Rivera en la entrevista con Wild Jordi. (youtube.com/@TheWildProject)
Kiko Rivera en la entrevista con Wild Jordi. (youtube.com/@TheWildProject)

Cris, la mujer con la que comparte su vida

En el terreno sentimental, Jordi ha optado por una discreción que contrasta con la naturalidad con la que suele expresarse ante sus seguidores. Durante una entrevista con La Vanguardia explicó que entre sus deseos de futuro estaba encontrar una pareja con la que disfrutar de los viajes y compartir experiencias: “Una pareja tranquila con la que viajar, compartir... Hijos, no”.

De hecho, parece haber la estabilidad junto a Cristina Puente, una mujer mexicana originaria de Monterrey. El youtuber confirmó que estaba enamorado en el verano de 2025, aunque la relación llevaba ya más de un año en marcha. “Hace más de un año que estoy con ella y fantásticamente bien”, contó entonces, aclarando también que su pareja tenía 32 años.

Jordi Wild y su novia Cristina Puente (Instagram).
Jordi Wild y su novia Cristina Puente (Instagram).

La huella imborrable de Papá Giorgio

Si hay una figura que ha ocupado un lugar fundamental en su vida es su padre, Jordi, al que sus seguidores conocían como Papá Giorgio. Trabajaba en una compañía eléctrica y, junto a Joana, la madre del creador de contenido, formó una familia humilde en Manresa. Jordi siempre ha hablado con cariño de aquella infancia y de cómo, al ser hijo único, aprendió pronto a entretenerse por su cuenta.

La aparición de su padre en los vídeos fue casi casual, pero terminó convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del canal. Su espontaneidad y sentido del humor conquistaron a la audiencia, hasta el punto de que algunas grabaciones alcanzaron millones de reproducciones. Incluso publicó Los cuentos de Papa Giorgio, un libro que presentó junto a su hijo.

Papa Giorgio junto a Jordi Wild. (X/@JordiWild)
Papa Giorgio junto a Jordi Wild. (X/@JordiWild)

Su muerte inesperada, el 3 de noviembre de 2024, cuando tenía 71 años, supuso un golpe devastador. Tras varios días de complicaciones médicas, los facultativos comunicaron a la familia que apenas la quedaban horas de vida. Jordi relató lo sucedido entre lágrimas en el episodio 301 de The Wild Project, titulado Papá Giorgio nunca morirá.

“Mi padre era la persona más maravillosa que ha existido, un padre y esposo de 10 y mi mejor amigo”, había escrito al anunciar su fallecimiento. En aquel programa reconoció que atravesaba el momento más doloroso de su vida y que su ausencia había cambiado incluso la forma de disfrutar de los éxitos profesionales. “Lo que antes era un 100 de ilusión ahora es un 70. Pero por ti, papá“, expresó días después. Desde entonces, seguir adelante también significa cuidar de su madre y mantener vivo el recuerdo de quien fue su compañero inseparable.

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