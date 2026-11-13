La Guardia Civil advierte a los conductores ante las fuertes lluvias y pide no bajar al garaje a salvar el coche

Imagen del acceso inundado a un garaje. (Guardia Civil / X)

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Las lluvias intensas pueden transformar en pocos minutos calles, accesos y aparcamientos subterráneos en zonas de riesgo. Ante este escenario, la Guardia Civil ha advertido de que no se debe acceder a un garaje cuando el agua ya está entrando ni intentar sacar el vehículo, ya que los espacios bajo rasante pueden inundarse con rapidez.

La recomendación apunta a una reacción frecuente durante los episodios de precipitaciones fuertes: bajar al sótano para comprobar el estado del coche o tratar de retirarlo antes de que el agua lo alcance. Las autoridades piden evitar esa decisión cuando la inundación ya ha comenzado, porque el nivel puede aumentar sin margen de maniobra y dificultar la salida.

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“Tu coche se puede sustituir. Tu vida, no”, ha señalado la Guardia Civil en un mensaje de prevención difundido en redes sociales. El aviso incide en que la prioridad debe ser ponerse a salvo y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Los garajes subterráneos pueden inundarse en poco tiempo

Los accesos a garajes, sótanos y aparcamientos situados por debajo del nivel de la calle concentran parte de los riesgos durante las lluvias torrenciales. El agua puede descender por las rampas, acumularse en el interior y bloquear las vías de salida.

La Guardia Civil subraya que, si el agua ya ha empezado a entrar, no es aconsejable bajar al garaje ni tratar de rescatar el vehículo. La visibilidad puede reducirse, las corrientes pueden ganar fuerza y los elementos instalados en estos espacios, como puertas automáticas o sistemas eléctricos, pueden dejar de funcionar.

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🌧️Llueve con fuerza y bajas al garaje para sacar el coche. ¿Seguro que es buena idea?



🤚Si está entrando agua, no accedas al garaje ni intentes rescatar el vehículo.



⚠️ Los espacios subterráneos pueden inundarse rápidamente.



✅Tu coche se puede sustituir. Tu vida, no.#Lluvias… pic.twitter.com/kBUs2cgidQ — Guardia Civil (@guardiacivil) November 12, 2026

El riesgo también afecta a quienes deciden conducir hasta estos puntos cuando las precipitaciones ya son intensas. Una rampa anegada o un acceso con acumulación de agua puede impedir continuar la marcha o salir del vehículo con seguridad.

Antes de que se produzca una situación de emergencia, conviene evitar estacionar en sótanos, garajes subterráneos o áreas con antecedentes de inundación si existe aviso por lluvias fuertes. También resulta recomendable no dejar el coche cerca de cauces, barrancos, pasos inferiores o calles con pendiente, donde el agua puede concentrarse con mayor rapidez.

Alejarse de las zonas bajas y buscar un lugar seguro

Para los conductores que se encuentren en circulación, la recomendación pasa por no acercarse a ríos, arroyos, zonas bajas ni puntos donde el agua cruce la calzada. Tampoco se debe intentar atravesar una vía inundada si no se puede comprobar con claridad su profundidad o el estado del firme.

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En caso de que el vehículo se encuentre ya en una zona que empieza a anegarse, las autoridades aconsejan no asumir maniobras que puedan aumentar la exposición al riesgo. La búsqueda de un punto elevado y seguro debe imponerse a la protección del automóvil, especialmente si el nivel del agua sigue subiendo.

Fenel, un conductor cuyo vehículo ha quedado inundado por las lluvias torrenciales que han afectado al municipio de Granollers (Barcelona), ha afirmado que se ha quedado atrapado junto a su hijo. "Hemos salido por las ventanillas del coche", ha asegurado.

Las lluvias intensas también requieren anticipación. Consultar los avisos meteorológicos, planificar trayectos alternativos y aplazar desplazamientos que no sean imprescindibles puede reducir la posibilidad de quedar atrapado en una zona inundable.

La Guardia Civil ha recordado que el objetivo de estas advertencias es evitar que una decisión tomada para proteger un bien material termine por poner en peligro a una persona. Ante una entrada de agua en un garaje, la indicación es clara: no acceder al recinto y alejarse de la zona.

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