Esta es la diferencia de ahorro entre un coche eléctrico y uno diésel si recorres 1.000 kilómetros al mes

Carga de un coche eléctrico, en una imagen de archivo de 2024. EFE/Mariscal

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El precio de compra, la autonomía y la disponibilidad de puntos de carga suelen concentrar el debate sobre el coche eléctrico. Sin embargo, la diferencia económica también se juega después de salir del concesionario en cada recarga, cada visita al taller y cada kilómetro recorrido. Frente a un diésel, que durante años fue una de las opciones preferidas por quienes buscaban contener el consumo, el vehículo eléctrico puede reducir de forma notable el gasto de uso.

La comparación depende de variables como el precio de la electricidad, el coste del combustible, el tipo de conducción, el modelo elegido y el lugar en el que se carga el vehículo. La recarga en casa, por ejemplo, no tiene el mismo coste que la realizada en una estación pública de alta potencia. Aun con esas diferencias, un estudio de la Agencia de la Transición Ecológica de Francia (Ademe) ofrece una referencia concreta para quienes recorren unos 1.000 kilómetros al mes.

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Según sus cálculos, un coche eléctrico puede requerir entre 36 y 37 euros mensuales en electricidad para recorrer esa distancia, frente a unos 120 euros en diésel. El gasto energético del primer caso equivale, por tanto, a cerca de un tercio del segundo.

El coste cambia según el lugar de recarga

La estimación parte de un uso mensual de 1.000 kilómetros, una distancia que permite visualizar el impacto de los costes cotidianos. Con los importes planteados por Ademe, el ahorro entre un eléctrico y un diésel alcanza aproximadamente 83 euros al mes.

Trasladado a un periodo de 12 meses, la distancia entre ambos modelos rondaría los 1.000 euros, siempre que se mantengan el kilometraje, los precios de la electricidad y el combustible, así como los consumos de referencia. No se trata, por tanto, de una cifra fija para todos los conductores, sino de una estimación que muestra cómo cambia la cuenta a medida que el vehículo acumula kilómetros.

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Mujer cargando un coche eléctrico. (Magnific)

Bertrand-Olivier Ducreux, ingeniero y experto de Ademe, explicó que el precio de la electricidad y el consumo de los vehículos eléctricos reducen el gasto de recarga respecto de llenar el depósito de un automóvil térmico para recorrer la misma distancia.

El resultado puede variar de un hogar a otro. Quien tenga la posibilidad de cargar el vehículo en su domicilio, especialmente durante las horas con tarifas más bajas, puede reducir aún más el coste. En cambio, un conductor que dependa de puntos de recarga públicos, sobre todo de carga rápida, afrontará importes superiores.

Mantenimiento, batería y autonomía

El ahorro potencial no se limita a la energía, ya que los coches eléctricos prescinden de componentes propios de los motores de combustión, como el sistema de escape, el embrague, el filtro de partículas o los cambios de aceite. Esa diferencia afecta a las tareas de mantenimiento ordinario.

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El estudio de Ademe estima que los costes de mantenimiento de un vehículo eléctrico pueden ser un 40 % inferiores a los de un coche térmico. Los neumáticos, los frenos, los líquidos y otros elementos siguen sujetos a desgaste y revisión, aunque la frenada regenerativa puede alargar la vida útil de ciertas piezas del sistema de frenado.

La batería es uno de los aspectos que más condiciona la percepción de los compradores. Según la agencia francesa, la degradación media anual se sitúa entre el 1,7 % y el 2,3 %. Con esa evolución, la capacidad residual media de la batería después de 200.000 kilómetros sería del 89 %.

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La autonomía es otro elemento que modifica el coste final del vehículo. Una batería de mayor tamaño permite recorrer más kilómetros entre recargas, pero también encarece el coche y eleva su consumo. Ademe sostiene que la elección debe ajustarse al uso habitual y no solo a los viajes largos que se realizan de forma puntual.

El organismo señala que más del 90 % de los desplazamientos locales son inferiores a 30 kilómetros diarios. En esas condiciones, un automóvil con unos 250 kilómetros de autonomía homologada puede cubrir las necesidades de buena parte de los conductores.

La diferencia de precio entre baterías puede ser considerable, ya que el estudio calcula que pasar de una autonomía de 200 a 400 kilómetros puede elevar el coste de compra en unos 10.000 euros. La ecuación, por tanto, no depende únicamente de sustituir el diésel por electricidad, también exige escoger un coche acorde al kilometraje, los trayectos y las posibilidades reales de recarga.

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