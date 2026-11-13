El mecánico Ángel Gaitán entrevista a Santiago Abascal tras su plantón a Jordi Wild: “Se va a publicar entera. Esto no es Televisión Española”

El mecánico Ángel Gaitán entrevista a Santiago Abascal de cara a las elecciones generales del 29N.

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Santiago Abascal, líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales del 29 de noviembre, ha sido entrevistado por Ángel Gaitán, el polémico mecánico más famoso de TikTok, que acumula 4 millones de seguidores en la aplicación. La entrevista ha tenido lugar este viernes en Toledo, donde Abascal ha protagonizado un acto electoral y donde Gaitán se ha dejado ver. La conversación se publicará íntegra este domingo 15 de noviembre en el canal de YouTube del creador de contenido.

“¿Qué tal ha ido la entrevista?”, ha preguntado el propietario de un taller de cochesen un vídeo compartido en sus redes sociales en la tarde de este viernes anunciando la conversación, donde a su lado aparece el líder de Vox. “Pues has estado un poco cabron...cano”, ha respondido, haciendo un juego de palabras entre cabrón y (David) Broncano. El anuncio llega en plena polémica por la participación del dirigente de Vox en La Revuelta, programa que dirige Broncano en RTVE, y después de que su formación cancelase a última hora la entrevista que tenía cerrada con el youtuber Jordi Wild. El motivo, según el partido, se debió a la negativa de RTVE a publicar “los 40 minutos no emitidos” del programa que no pudieron salir en televisión el lunes por la falta de tiempo.

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El mecánico Ángel Gaitán entrevista al candidato a la presidencia Santiago Abascal, líder de Vox.

“La verdad es que ha sido una entrevista muy agradable. Sobre todo he podido explicarme y lo agradezco muchísimo”, ha explicado Abascal, para Gaitán añadir que “se va a publicar entera”. “Esto no es Televisión Española, no hay cortes, ¿vale?”. “Eso espero”, ha replicado Abascal.

El efecto mariposa de ‘La Revuelta’

La entrevista con el también colaborador de Iker Jiménez llega apenas dos días después del plantón de Abascal a Jordi Wild, que había organizado una serie de entrevistas con los cuatro principales candidatos a la Moncloa: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y el propio dirigente de Vox. Los encuentros se han publicado este 13 de noviembre, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral.

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Sin embargo, el miércoles, a escasas horas de comenzar la grabación, Vox decidió que no aparecería en The Wild Project después de que RTVE y la productora El Terrat decidieran dejar fuera de la emisión 40 minutos de La Revuelta. “El recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador”, escribieron en un comunicado, y aseguraron que “mientras ese material siga en sus manos, Vox queda expuesto a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado”. De esta forma, el partido daba por canceladas futuras apariciones de Abascal en medios cuando no pudieran tener un control sobre lo que se emita.

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

“Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que Vox tenga al menos el mismo y recíproco derecho respecto a la imagen y contenido”, apuntaron. Según explicó Wild, el partido reclamó poder grabar la entrevista con sus propias cámaras y disponer de derechos sobre las imágenes, pese a que el creador de contenido ya se había comprometido a emitir íntegra la conversación, sin cortes ni modificaciones.

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Tras el comunicado y el anuncio de una nueva entrevista, esta vez al mecánico e influencer, se da a entender que Vox puede controlar qué se publica.