Adiós al segundo bar más longevo de Salamanca: cierra La Viga tras más de 80 años sirviendo ‘jeta’

Entrada del bar La Viga, en Salamanca (Google Maps)

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El cierre de un negocio hostelero siempre es una noticia triste para una ciudad, especialmente si se trata de un local histórico que ha visto crecer a vecinos y vecinas desde hace décadas. Ha ocurrido en Madrid, Barcelona y otras tantas; hoy es Salamanca la que dice adiós a uno de sus bares más míticos. El histórico bar La Viga, uno de los establecimientos más longevos de la ciudad, baja la persiana definitivamente tras más de 80 años formando parte del paisaje gastronómico salmantino.

Solo un restaurante lo superaba en antigüedad en la ciudad de Salamanca: el Café Novelty, fundado en mayo de 1905 y ubicado en la Plaza Mayor, que en 2025 cumplió 120 años de historia. La Viga ocupaba así el segundo lugar entre los bares más veteranos de la ciudad, una medalla que simboliza años de trabajo y una estrechísima relación con los salmantinos.

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Sin embargo, el histórico bar lleva cerrado desde octubre, y en Salamanca ya se da por hecho el adiós a un local con más de ocho décadas de historia detrás del mostrador. Por el momento, no existe un comunicado oficial que detalle los motivos de este parón, que comenzó como un cierre por vacaciones y se ha alargado hasta convertirse en permanente.

Según relatan diversos medios de comunicación, el problema al fondo de este cierre coincide con uno de los males crónicos del sector: la imposibilidad de cubrir vacantes y sostener equipos con la formación en hostelería adecuada. Fuentes de la empresa han asegurado a los medios que la familia Rozas, propietaria del bar, continúa explorando alternativas para mantener el negocio con vida, con el traspaso como la alternativa más fiable.

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‘Jeta asada’ desde 1945

El origen del establecimiento se sitúa en 1945, cuando doña Úrsula abrió sus puertas en la calle Consuelo, junto a la plaza de San Justo. Desde ese momento, el bar funcionó de manera casi ininterrumpida, con escasas pausas en ocho décadas de actividad. El local se convirtió en una referencia del centro histórico salmantino. El trato cercano con la clientela y su oferta gastronómica ayudaron a preservar intacta su esencia. Pero fue la manera de preparar y servir las raciones de ‘jeta’ lo que terminó por darle fama en toda la ciudad.

Plato de jeta asada en el bar La Viga (Facebook)

Este clásico de la cocina salmantina está presente en todo bar o taberna que se precie, una elaboración a base de morro de cerdo que suele servirse frita o asada al horno. En el bar La Viga, la ‘jeta asada’ se elaboraba según la receta propia de la casa; se servía crujiente por fuera y tierna por dentro, una textura particular que fue uno de los motivos por los que generaciones enteras de salmantinos eligieron este bar como punto de encuentro para el tapeo.

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El menú incluía además otras recetas tradicionales como morro rebozado, callos, patatas meneás, mejillones, calamares a la romana, empanadillas caseras... La carta se completaba con una amplia selección de vinos y cervezas pensada para acompañar el tapeo. Pero el reconocimiento no quedó solo en el boca a boca de la clientela; el bar también contaba con un Solete de la Guía Repsol, distinción que destacaba específicamente la jeta asada como uno de los platos imprescindibles del establecimiento.