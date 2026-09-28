La película con Meryl Streep con nueve nominaciones al Oscar que inspiró a ‘La bola negra’ y puedes ver en Filmin: tres historias conectadas por Virginia Woolf

Meryl Streep en 'Las horas'

Guardar

La bola negra ha llegado a los cines este viernes después de meses de mucho halago. La segunda película de Los Javis, que en mayo conquistó el Festival de Cannes y ahora ha hecho lo propio en Toronto y en San Sebastián, presenta las historias interconectadas de tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes de la historia de España: 1932, 1937 y 2017. Protagonizada por Guitarricadelafuente, Milo Quifes y Carlos González, la cinta revisita la historia de la Guerra Civil a través de la mirada de la homosexualidad, todo ello con el nexo común de la figura del poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

Pero antes del poeta estuvo Virginia Woolf. En 2002, Las horas construyó una estructura muy similar. La película de Stephen Daldry (Billy Elliot, The Crown), protagonizada por Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep, toma como referencia la obra del mismo nombre de Michael Cunningham, que en 1999 ganó el Premio Pulitzer y tiene como nexo La señora Dalloway (1925), una de las novelas más conocidas de Woolf.

PUBLICIDAD

La primera de esas historias, ambientada en 1923, tiene como protagonista a la propia Virginia Woolf (Nicole Kidman), mientras comienza a escribir La señora Dalloway en la Inglaterra de los años veinte. La segunda se traslada a Los Ángeles en 1951, donde Laura Brown (Julianne Moore), una ama de casa embarazada y aparentemente instalada en una vida perfecta, lee la novela mientras empieza a cuestionarse su matrimonio y su maternidad. La tercera, en 2001, sigue a Clarissa Vaughan (Meryl Streep), una editora neoyorquina que prepara una fiesta para su antiguo amante Richard (Ed Harris), enfermo de sida.

Disponible en Filmin

La película es un reflejo de la propia obra de la autora británica. La novela, que sigue a Clarissa Dalloway durante un día en su vida en Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, se centra en los preparativos de una fiesta que esta ofrece esa misma noche.

PUBLICIDAD

La película llegó a los Oscar de 2003 con nueve nominaciones, entre ellas las de mejor película, mejor dirección para Stephen Daldry y mejor guion adaptado. Nicole Kidman se llevó finalmente la estatuilla a mejor actriz por su interpretación de Virginia Woolf —su único Oscar hasta la fecha, pese a que cuenta con cinco nominaciones—, mientras que Julianne Moore y Ed Harris también fueron nominados en las categorías de reparto.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Para la crítica y el público tampoco pasó de largo. Con un presupuesto de 25 millones de euros, la película recaudó más de 41,6 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y en todo el mundo superó los 108,8 millones de dólares, cuadruplicando su presupuesto inicial. Las horas mantiene un 79% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, donde el consenso destaca especialmente la fuerza emocional de la película y sus interpretaciones. En Metacritic alcanza un 80 sobre 100, a partir de 40 críticas, una nota que la plataforma considera de recepción “generalmente favorable”. En España, la película puede verse actualmente en Filmin.

PUBLICIDAD