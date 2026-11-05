Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Carlos Alcaraz. (REUTERS/Jeenah Moon)

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“Espero poder verlo cuando vaya a ver al Real Madrid”. Carlos Alcaraz no ocultó su sorpresa cuando conoció la noticia. Rafa Nadal, uno de sus grandes referentes dentro y fuera de las pistas, será propuesto como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid que preside Florentino Pérez. El murciano, también madridista, lo tiene claro.

“Es una locura, la verdad”, ha reconocido en París tras superar al estadounidense Alex Michelsen por 7-6 (4) y 6-3 en su estreno en el Masters 1000, un indoor con sede nueva en La Défense, ya no en Bercy.

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“Cuando lo he visto me he alegrado, me alegra muchísimo por él. Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida, es un gran apasionado del fútbol, un gran apasionado del Real Madrid”, ha explicado el tenista de El Palmar.

Los tenistas español Carlos Alcaraz y Rafa Nadal (REUTERS/Claudia Greco)

Un nuevo reto para Rafa Nadal

La noticia se dio a conocer ayer miércoles. El Real Madrid comunicó que su Junta, reunida ese día, había acordado por unanimidad proponer a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación de Rafael Nadal Parera como miembro de la Junta Directiva. La votación será en la Asamblea Extraordinaria del 21 de noviembre, y el club da por hecho que saldrá adelante. Nadal es el socio número 67.778 y socio de honor.

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El balear ha aceptado a través de sus redes sociales: “Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”. Y ha acompañado el mensaje con dos fotos: una de niño con la camiseta blanca y otra sobre el césped del Bernabéu, en uno de los saques de honor que ha realizado en los últimos años.

En su comunicado, el club lo definió como “una de las más grandes leyendas de la historia del deporte”, recordando sus 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, sus dos medallas de oro olímpicas, las cinco Copas Davis con España y su paso por el número uno del ranking mundial.

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Rafa Nadal da la mano a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. (AP Foto/José Bretón)

El cariño de Alcaraz hacia su referente

Alcaraz también ha tenido palabras para el presidente: “Yo creo que Florentino haya contado con él para que esté en la directiva es bueno, es algo increíble”. Es un seguidor habitual del Real Madrid y acude al estadio cuando tiene ocasión. En su ciudad, además, suele dejarse ver en el Estadio Enrique Roca de Murcia en las citas importantes del equipo local.

Su relación con Nadal va más allá de la admiración deportiva. Compartieron pista en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde formaron pareja en el torneo de dobles. El murciano también estuvo presente en la despedida de Nadal en la Copa Davis de Málaga, en noviembre de ese año.

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Ahora que el balear está retirado y se prepara para asumir nuevas responsabilidades en el club, Alcaraz le ha deseado lo mejor: “Le deseo todo lo mejor a Rafa, que es lo que se merece, y espero poder verlo cuando vaya a ver al Real Madrid”.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

Lo que votarán los socios el 21 de noviembre

La Asamblea Extraordinaria empezará inmediatamente después de la Ordinaria, y tendrá un único punto del orden del día: la entrada de Nadal en la Junta. La Ordinaria arrancará a las 9:00 de la mañana en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. En ella se tratarán los temas habituales: el informe del presidente, la liquidación del presupuesto y las cuentas del ejercicio 2025/2026, el presupuesto y el proyecto de actividades para 2026/2027, la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2027/2028 y los ruegos y preguntas.

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