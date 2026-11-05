Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Una persona adulta usa su teléfono celular mientras navega en una laptop abierta que muestra una página web de ventas en línea en español, en un entorno doméstico moderno y luminoso, facilitando la venta de un dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El acceso a los paneles de administración de tiendas online españolas se vende en foros de la Dark Web por tan solo 45 euros, una cifra que abre la puerta a que cualquier ciberdelincuente con un presupuesto mínimo pueda manipular procesos de compra legítimos y convertirlos en trampas de phishing. Así lo revela un informe de Kaspersky Digital Footprint Intelligence, que detectó 17 ofertas de este tipo en la primera mitad de 2026.

El equipo de investigación de Kaspersky localizó 17 anuncios que ofrecían credenciales de administrador o acceso a nivel de shell sobre paneles de control de comercio electrónico español, junto con sus complementos asociados. Este tipo de acceso permite a los atacantes modificar el código de la plataforma sin necesidad de vulnerar la red interna de la organización.

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Los precios de entrada en las subastas oscilan entre 50 dólares (unos 45 euros) y 2.250 dólares (unos 2.010 euros), mientras que las opciones de compra inmediata, conocidas como Buy-It-Now o Blitz, llegan hasta los 5.000 dólares (unos 4.470 euros). Solo una de las ofertas identificadas se comercializaba a precio fijo, en este caso de 150 dólares (134 euros).

El informe destaca el sorprendente nivel de transparencia del mercado pese a ser una actividad ilícita: el 94% de las ofertas incluía un precio visible, un porcentaje que facilita a los compradores comparar y elegir entre distintos accesos disponibles.

Cómo se manipulan las tiendas una vez comprometidas

Con credenciales de administrador en su poder, los atacantes pueden ejecutar al menos dos tipos de fraude sin tocar la infraestructura interna de la empresa. El primero consiste en la redirección de las pasarelas de pago: el código del proceso de compra se modifica para desviar a los clientes desde la página de pago legítima hacia un sitio de phishing diseñado para robar datos bancarios. El segundo es la manipulación directa de los precios de los productos con fines de lucro.

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“El aspecto más preocupante de este mercado es la rapidez con la que una brecha en una empresa puede convertirse en un fraude directo contra los consumidores”, señaló João Brandão, analista de Kaspersky Digital Footprint Intelligence. “Un panel de comercio electrónico comprometido puede convertir una empresa legítima en una trampa de phishing para sus clientes”, añadió, en declaraciones recogidas por la compañía.

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El riesgo, advierte el informe, trasciende a la empresa afectada. Un atacante con acceso suficiente puede interceptar la información que introducen los usuarios en el checkout o utilizar la plataforma comprometida como parte de campañas de fraude más amplias, sin que el cliente note ninguna diferencia visual en el sitio.

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Recomendaciones para blindar los paneles de control

Kaspersky recomienda a las tiendas online revisar periódicamente el código de las páginas de pago para detectar modificaciones no autorizadas, proteger los paneles de administración con contraseñas únicas y autenticación de dos factores, y monitorizar fuentes externas en busca de publicaciones que mencionen a la empresa.

“La actividad que observamos en la Dark Web demuestra que los ciberdelincuentes no solo buscan robar información, sino también encontrar formas de interferir en los servicios digitales que empresas y consumidores utilizan cada día”, comentó Brandão. Para la compañía, la clave de la defensa pasa por la visibilidad externa: monitorizar las mismas fuentes que usan los atacantes permite detectar activos expuestos y credenciales comprometidas antes de que se traduzcan en un incidente.

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La exposición de sistemas conectados, un problema que ya tocó a la cadena de frío europea

El hallazgo de Kaspersky se suma a una serie de episodios recientes que exponen la vulnerabilidad de los sistemas conectados a internet en el sector del comercio. Entre el 12 de octubre y el 3 de noviembre, dos oleadas de ciberataques alteraron los sistemas de refrigeración de supermercados en Francia, Bélgica, Suecia, Irlanda, Portugal y otros países europeos, con congeladores que llegaron a registrar hasta 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) y pérdidas de hasta 130.000 euros por establecimiento.

Según datos de Check Point Software Technologies, España concentra el 8,4% de las interfaces de refrigeración comercial expuestas a internet en todo el mundo, la tercera proporción más alta tras Francia y Estados Unidos. El país se ha librado hasta ahora de incidentes gracias a un modelo descentralizado de control frigorífico, pero expertos como Josep Albors, de ESET España, advierten de que la ausencia de ataques no equivale a inmunidad. En ambos casos, el denominador común que señalan los especialistas es el mismo: interfaces de administración expuestas, contraseñas débiles y sistemas sin actualizar.

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