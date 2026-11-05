España

Hicieron pasar cemento por 30 kilos de cocaína y hacían ‘vuelcos’ a otros narcos: la policía detiene a 12 personas en Galicia

La causa judicial abierta incluye tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas de fuego y receptación

El negocio ilegal, según lo que reza en los documentos, tendría una finca como elemento clave en la red - crédito archivo Colprensa / Marlon Barros
Archivo. Cocaína decomisada. (Colprensa / Marlon Barros)
Guardar

La entrega debía incluir 30 kilos de cocaína, pero 29 de ellos eran cemento en polvo. Un vecino de Narón llegó a pagar 255.000 euros en esa operación, atribuida a una red dedicada a la distribución de estupefacientes y a los llamados “vuelcos”, robos de droga o dinero a otros grupos criminales mediante el uso de armas. La Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a 12 personas e investigan a otras dos por su presunta relación con esta organización.

El operativo conjunto ha permitido desarticular por completo esta estructura asentada en Galicia. La causa judicial abierta imputa a los 14 investigados una extensa lista de ilícitos penales que incluye tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas de fuego y receptación. Tras ser puestos a disposición judicial el pasado 28 de octubre, el titular del juzgado decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para cinco de los principales cabecillas de la trama.

PUBLICIDAD

La interceptadora 'Río Tiétar' de la Guardia Civil
La interceptadora 'Río Tiétar' de la Guardia Civil

Las investigaciones policiales arrancaron hace nueve meses al poner el foco sobre un joven varón residente en Vilagarcía de Arousa. Las primeras averiguaciones determinaron que este individuo utilizaba a terceras personas para el transporte continuado de sustancias y para la gestión y mantenimiento de varias plantaciones de marihuana repartidas por distintos términos municipales de la provincia de A Coruña. Con el avance, los agentes constataron que el objetivo principal mantenía vínculos directos y fluidos con varios residentes de Ferrol y Narón, viejos conocidos de las fuerzas de seguridad por sus nexos con el crimen organizado.

El entramado tejía una compleja red logística con entregas habituales en la comarca de O Salnés, Betanzos, Ferrol, Narón y A Coruña, detectándose además rutas de transporte que llegaban hasta la provincia de Zamora. La primera fase de arrestos se desencadenó a finales de octubre, cuando los agentes interceptaron en Betanzos un turismo procedente de Pontevedra que transportaba cocaína oculta, arrestando en el acto a tres integrantes que acabaron de inmediato entre rejas. Según dice la Policía Nacional, los miembros del grupo no dudaban en hacer ostentación de su actividad delictiva: conducían vehículos de alta gama y exhibían un elevado nivel de vida.

PUBLICIDAD

Una investigación de la Policía Nacional ha conseguido la detención de uno de sus principales objetivos en la lucha contra el narcotráfico, un español considerado 'el tigre del hachís'

Además de abastecer a intermediarios, la banda destacaba por sur robos a narcos. Planificaban y ejecutaban ‘vuelcos’, asaltos a mano armada contra clanes rivales para arrebatarles cargamentos y sumas millonarias. Paralelamente llevaron a cabo fraudes como el de Narón, donde cobraron más de un cuarto de millón de euros entregando paquetes de cemento apenas camuflados con un kilo de cocaína.

La posterior fase de explotación conllevó 17 entradas y registros simultáneos. Los agentes desmantelaron una vivienda en Narón que actuaba como “guardería” secreta para custodiar armamento y ganancias, y neutralizaron un conflictivo punto de venta en un cuarto piso de A Coruña que acumulaba quejas vecinales. En total, las fuerzas de seguridad incautaron importantes partidas de cocaína, hachís, MDMA y heroína, seis armas de fuego con abundante munición, 138.000 euros en metálico y 12 turismos. Toda la causa ha estado coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos y la Fiscalía Antidroga de A Coruña.

Temas Relacionados

DrogasNarcotráficoPolicía NacionalGuardia CivilEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 5 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 5 noviembre

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de noviembre

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de noviembre

La Séptima aterriza en televisión con un determinante mensaje de Javier Ruiz a la audiencia: “No dejen que nos convirtamos en eso de lo que venimos huyendo”

El nuevo canal generalista ha comenzado sus andadas este jueves 5 de octubre con una extensa presentación de Javier Ruiz sobre el formato y el tono de la parrilla

La Séptima aterriza en televisión con un determinante mensaje de Javier Ruiz a la audiencia: “No dejen que nos convirtamos en eso de lo que venimos huyendo”

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Frío y rápido saludo entre Sánchez y Milei en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”

ECONOMÍA

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

DEPORTES

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono, pero no tiene rival confirmado: “Estamos trabajando en eso”

La familia de Jesús de Miguel rompe su silencio tras la muerte del jugador: “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere”