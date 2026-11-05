Hicieron pasar cemento por 30 kilos de cocaína y hacían ‘vuelcos’ a otros narcos: la policía detiene a 12 personas en Galicia

Archivo. Cocaína decomisada. (Colprensa / Marlon Barros)

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La entrega debía incluir 30 kilos de cocaína, pero 29 de ellos eran cemento en polvo. Un vecino de Narón llegó a pagar 255.000 euros en esa operación, atribuida a una red dedicada a la distribución de estupefacientes y a los llamados “vuelcos”, robos de droga o dinero a otros grupos criminales mediante el uso de armas. La Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a 12 personas e investigan a otras dos por su presunta relación con esta organización.

El operativo conjunto ha permitido desarticular por completo esta estructura asentada en Galicia. La causa judicial abierta imputa a los 14 investigados una extensa lista de ilícitos penales que incluye tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas de fuego y receptación. Tras ser puestos a disposición judicial el pasado 28 de octubre, el titular del juzgado decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para cinco de los principales cabecillas de la trama.

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Las investigaciones policiales arrancaron hace nueve meses al poner el foco sobre un joven varón residente en Vilagarcía de Arousa. Las primeras averiguaciones determinaron que este individuo utilizaba a terceras personas para el transporte continuado de sustancias y para la gestión y mantenimiento de varias plantaciones de marihuana repartidas por distintos términos municipales de la provincia de A Coruña. Con el avance, los agentes constataron que el objetivo principal mantenía vínculos directos y fluidos con varios residentes de Ferrol y Narón, viejos conocidos de las fuerzas de seguridad por sus nexos con el crimen organizado.

El entramado tejía una compleja red logística con entregas habituales en la comarca de O Salnés, Betanzos, Ferrol, Narón y A Coruña, detectándose además rutas de transporte que llegaban hasta la provincia de Zamora. La primera fase de arrestos se desencadenó a finales de octubre, cuando los agentes interceptaron en Betanzos un turismo procedente de Pontevedra que transportaba cocaína oculta, arrestando en el acto a tres integrantes que acabaron de inmediato entre rejas. Según dice la Policía Nacional, los miembros del grupo no dudaban en hacer ostentación de su actividad delictiva: conducían vehículos de alta gama y exhibían un elevado nivel de vida.

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Además de abastecer a intermediarios, la banda destacaba por sur robos a narcos. Planificaban y ejecutaban ‘vuelcos’, asaltos a mano armada contra clanes rivales para arrebatarles cargamentos y sumas millonarias. Paralelamente llevaron a cabo fraudes como el de Narón, donde cobraron más de un cuarto de millón de euros entregando paquetes de cemento apenas camuflados con un kilo de cocaína.

La posterior fase de explotación conllevó 17 entradas y registros simultáneos. Los agentes desmantelaron una vivienda en Narón que actuaba como “guardería” secreta para custodiar armamento y ganancias, y neutralizaron un conflictivo punto de venta en un cuarto piso de A Coruña que acumulaba quejas vecinales. En total, las fuerzas de seguridad incautaron importantes partidas de cocaína, hachís, MDMA y heroína, seis armas de fuego con abundante munición, 138.000 euros en metálico y 12 turismos. Toda la causa ha estado coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos y la Fiscalía Antidroga de A Coruña.

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