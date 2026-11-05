Jordi Wild quiere hacer su propia película de terror tras el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’: “Hay una idea que me gusta y sería barata de hacer”

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Jordi Wild se plantea su proyecto más ambicioso hasta la fecha: una película de terror financiada por él mismo. El creador de The Wild Project anunció la noticia durante un especial de Halloween en su canal El Rincón de Giorgio, emitido el domingo 2 de noviembre. El youtuber explicó que el éxito de dos producciones de bajo presupuesto, Backrooms y Obsession, despertó en él la idea de dar el salto al cine. Antes de hablar del proyecto, Wild también retomó brevemente el tema de un videojuego de terror que tiene pendiente, aunque aclaró que por ahora prioriza la película.

Jordi Wild explicó que fueron esos dos filmes los que lo llevaron a plantearse financiar su propia producción. “Empecé a pensar que quizás es mi momento de una película financiada por mí, no me importa”, afirmó el creador de contenido. El interés surge tras comprobar que el bajo presupuesto no es un impedimento para lograr éxito en el género. Wild ya tiene una idea concreta en mente: “Ya de hecho tengo alguna sinopsis y hay una que me gusta mucho y sería muy barata de hacer”, aseguró.

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Aunque no reveló el argumento, Wild compartió algunos aspectos técnicos del proyecto que tiene en mente. La historia contaría con pocos actores y se desarrollaría en una sola localización, o en varias, pero de forma circunstancial. El youtuber planea escribir el guion él mismo durante esta temporada y protagonizar la película. Para la dirección, buscará a alguien que comparta su visión particular del género: “Buscaría un director que me pudiera ‘pillar el rollo’. Necesito un director que sepa hacer el terror que yo quiero hacer”, explicó.

Imagen de 'Obsession'. (Capstone Studios)

Wild señaló a Obsession como punto de referencia, aunque reconoció la dificultad de alcanzar el mismo nivel que esa producción. En particular, destacó el trabajo de su protagonista: “Una actriz como Inde Navarrette te sale una entre siete millones”. El creador de contenido remarcó que es posible hacer “buen cine con poco dinero”, aunque advirtió que luego resulta necesario contar con una distribuidora y acceder a festivales. Su objetivo final es que la película llegue a las salas de cine: “Mi idea es que la película se estrene en cines”. Por el momento no hay fecha prevista para el estreno del proyecto, pero Wild expresó su intención de comenzar a escribir cuanto antes: “Es una ilusión que tengo desde toda mi vida y quizás empiezo a escribirla”.

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Jordi Wild estrena también su última novela de terror

Mientras avanza en su proyecto cinematográfico, Jordi Wild acaba de publicar La abadía sin ojos (Ediciones B), su novela más ambiciosa hasta la fecha. El libro llegó a librerías este jueves 5 de noviembre y traslada al lector a un monasterio medieval aislado, donde el silencio y la obediencia religiosa ocultan una realidad perturbadora. La historia transcurre en Saint Ophiel, una abadía de piedra rodeada de montañas y niebla, y combina terror psicológico y sobrenatural con un trasfondo de misterio y fanatismo religioso. A través de la trama, Wild explora temas como la culpa, la redención y la fragilidad de la mente humana frente a lo incomprensible.

El creador de The Wild Project ya cuenta con una trayectoria editorial consolidada, con más de 100.000 ejemplares vendidos de sus libros anteriores. Debutó en 2016 con Sueños de acero y neón, una novela de ciencia ficción, y continuó con el cómic Jorgemyte, agente de la P.E.M. (2017), Así es la puta vida (2022) y Anatomía del mal (2024), este último centrado en ocho crímenes reales. Además de su faceta literaria, Wild mantiene una agenda cargada en su pódcast. The Wild Project confirmó la participación de los cuatro principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre, quienes mantendrán entrevistas individuales con el creador de contenido. La publicación de esos episodios está prevista para el 13 de noviembre, lo que convierte al programa en uno de los espacios protagonistas de la actualidad política.

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