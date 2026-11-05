El último adiós al futbolista Jesús de Miguel en Navahermosa: figuras del fútbol como Luis de la Fuente, Camacho y Florentino Pérez despiden al delantero

El último adiós de Jesús de Miguel. ( EFE/ Ángeles Visdómine)

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Navahermosa (Toledo) ha sido este jueves el epicentro de un dolor colectivo difícil de describir con palabras. El municipio toledano, del que proceden los padres y abuelos de Jesús de Miguel, se ha sumido en un respetuoso y estremecedor silencio para despedir al futbolista del CD Tenerife, fallecido a los 30 años tras el fatal golpe sufrido en la cabeza durante el partido del pasado lunes frente al FC Andorra. La conmoción ha marcado cada minuto en la localidad, cuyas banderas ondean a media asta tras declararse tres días de luto oficial, mientras la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel abría sus puertas a las tres de la tarde para oficiar la misa funeral previa a su entierro en el cementerio municipal en la más estricta intimidad.

Desde primeras horas de la mañana, las instalaciones del tanatorio municipal se quedaron pequeñas ante la marea de personas que acudió a arropar a los padres y seres queridos del jugador. La enorme huella humana que deja el delantero madrileño, conocido cariñosamente en el vestuario como ‘Demi’, quedó reflejada en la llegada continua de personalidades del fútbol de todas las categorías. Toda la plantilla del CD Tenerife se desplazó en bloque desde las Islas Canarias junto a su presidente, Felipe Miñambres, para estar cerca de su compañero, acompañados por futbolistas del CD Castellón y representantes de numerosos clubes.

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La tragedia ha trascendido cualquier rivalidad sobre el terreno de juego para transformarse en un duelo unánime que ha encogido el corazón de los aficionados. Entre abrazos interminables y gestos de consuelo, el deporte nacional ha querido mostrar su lado más humano y solidario en una jornada donde la competición ha pasado a un plano totalmente secundario.

La unión del fútbol español

La despedida en Navahermosa congregó a las figuras más representativas de las instituciones deportivas del país. Hasta el tanatorio toledano llegaron juntos el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, quien quiso trasladar personalmente sus condolencias y todo su afecto a los familiares del delantero. La presencia de las directivas de la élite deportiva también fue masiva: Florentino Pérez y Emilio Butragueño acudieron en representación del Real Madrid; el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, viajó para mostrar sus respetos, y el Sevilla FC estuvo presente de la mano de su embajador, Pablo Blanco, y del futbolista Giorgi Kochorashvili.

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Tras la muerte de Jesús de Miguel, se analizan las posibles consecuencias penales para el portero Jesús Owono.

Junto a ellos, veteranos del fútbol como el exseleccionador José Antonio Camacho y el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, acompañado por miembros de su directiva como Óscar Trejo, quisieron rendir tributo a Jesús. La imagen de mandatarios, entrenadores y futbolistas en activo compartiendo el dolor a las puertas de la capilla ardiente reflejó la dimensión de una tragedia que ha unido a todos los estamentos en una misma muestra de respeto y cariño hacia la memoria del jugador tinerfeñista.

La despedida de Jesús de Miguel. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

La petición de la familia de Jesús de Miguel

Uno de los momentos más desgarradores de la jornada fue la llegada al tanatorio de Marta, la hermana menor de Jesús. Completamente desolada y arropada por sus familiares más cercanos, la joven bailarina revivía el dolor de una pérdida incomprensible apenas seis semanas después de haberle dedicado unas emotivas palabras públicas con motivo de su 30 cumpleaños: “Felices 30 a la persona con el corazón más puro y más lleno de bondad que conozco, no he podido tener más suerte de tenerte como hermano mayor [...] Eres el claro ejemplo de disciplina y constancia, porque sí, los sueños se cumplen. Te quiero con todo mi corazón”. Un mensaje que hoy cobra un significado desgarrador ante la injusticia de su partida.

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Navahermosa acoge el funeral de Jesús de Miguel. ( EFE/ Ángeles Visdómine)

Ante el aluvión de mensajes de condolencia recibidos desde todos los puntos de la geografía, la familia de Jesús de Miguel emitió un comunicado a través de su representante, Manuel Hernández, agradeciendo las muestras de afecto y rogando comprensión para “vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere”. Por su parte, la AFE canalizó el sentir mayoritario de los vestuarios de toda España pidiendo formalmente la suspensión de los partidos de este fin de semana: “De manera unánime, el colectivo considera que no deberían disputarse los encuentros previstos para esta jornada. Hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición”. Una sentida despedida que tendrá su réplica este sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde la afición del Tenerife rendirá un homenaje póstumo al que siempre será su eterno número nueve.