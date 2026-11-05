Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

Pancarta vista en la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres en Madrid (Matias Chiofalo / Europa Press)

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Si trabajas en la Comunidad de Madrid, posiblemente este dato no te sorprenda: el 36,3% de los trabajadores de la región dedica más de la mitad de su sueldo al pago del alquiler o la hipoteca. Son datos de una encuesta elaborada por Randstad que cuenta con una muestra representativa de 5.700 profesionales. La región se posiciona así como la segunda del país con mayor presión residencial sobre los salarios, solo por detrás de Canarias, donde el porcentaje asciende al 42,9%.

El desglose de los datos revela distintos niveles de sobreesfuerzo entre los empleados madrileños. Un 21,2% destina entre el 50% y el 65% de su nómina al hogar, mientras que un 15,2% enfrenta lo que la encuesta define como una situación crítica, al superar el 65% de gasto. En el extremo contrario, solo el 14,5% logra mantener este desembolso por debajo del 25% de sus ingresos. Un 35,2% se ubica en la franja intermedia, entre el 25% y el 50%, y un 14% prefirió no declarar este dato.

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Una infografía con datos de Randstad detalla el porcentaje del salario que los empleados de la Comunidad de Madrid y otras regiones de España destinan al pago de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre comunidades autónomas confirma la posición desfavorable de Madrid dentro del mapa nacional. La región encabeza, junto con Canarias, el listado de mayor tensión financiera ligada a la vivienda, por encima de Castilla-La Mancha (34,7%), Cataluña (34,2%) y Andalucía (30,6%). El contraste resulta aún más marcado si se observa el extremo opuesto: mientras solo el 14,5% de los madrileños gasta menos del 25% de su sueldo en vivienda, esa proporción trepa al 23,2% en el País Vasco, al 29,6% en Asturias y al 27,1% en Aragón.

Casi cuatro de cada diez trabajadores españoles superan el 50% de gasto en vivienda

A escala nacional, el 37,6% de los trabajadores destina más de la mitad de su salario al pago de la vivienda, un porcentaje similar al registrado en la Comunidad de Madrid. Del total, el 24,1% dedica entre el 50% y el 65% de su nómina a este concepto, y el 13,5% supera el 65%. El tramo más habitual entre los encuestados a nivel país es el que va del 25% al 50% del salario, en el que se ubica el 42,2% de los profesionales. Solo el 20,2% consigue mantener el gasto por debajo del 25% de sus ingresos.

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El 36,8% de las mujeres trabajadoras destina más de la mitad de su salario a la vivienda, frente al 26,7% de los hombres

La encuesta de Randstad detecta una brecha significativa por sexo. El 36,8% de las mujeres trabajadoras destina más de la mitad de su salario a la vivienda, frente al 26,7% de los hombres. La diferencia se agudiza en la franja de mayor gasto: el 14% de las mujeres supera el 65% de su retribución en concepto de vivienda, contra el 8,8% de los hombres. La brecha también se observa en el tramo de menor esfuerzo, donde el 20,8% de los hombres gasta menos del 25% de su sueldo, frente al 13,5% de las mujeres.

Los trabajadores de entre 25 y 44 años son los más afectados

El análisis por franjas etarias muestra que el grupo de 25 a 44 años concentra el mayor sobreesfuerzo residencial, con un 35,3% de trabajadores que destina más de la mitad de su sueldo a la vivienda. Entre los mayores de 45 años, ese porcentaje desciende al 30,2%, y el tramo con menor carga, por debajo del 25% del sueldo, asciende al 18%.

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El nivel educativo también influye en la presión financiera. Las personas con estudios de posgrado, máster o doctorado presentan el menor sobreesfuerzo acumulado, con un 27,5% que destina más de la mitad de su salario a la vivienda y un 28,1% que mantiene ese gasto por debajo del 25%. En contraste, entre quienes cuentan solo con educación obligatoria, el 34,8% supera el 50% de gasto y apenas el 10,3% logra situarse por debajo del 25%.

Imagen de archivo de una pancarta vista en la acampada organizada en Sol tras el desahucio de Maricarmen y por la crisis de vivienda. (A. Pérez Meca / Europa Press)

El informe de Randstad establece una correlación entre la carga financiera residencial y la percepción de los trabajadores sobre su propio sueldo. Entre quienes se declaran “nada satisfechos” con su salario, el 54,9% destina más de la mitad de sus ingresos a la vivienda, un 28,4% en el tramo del 50% al 65% y un 26,5% por encima del 65%. En cambio, entre los profesionales “bastante satisfechos” con su remuneración, el 80% mantiene un gasto igual o inferior al 50%.

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El pluriempleo no siempre alivia la carga del alquiler o la hipoteca

El peso del coste residencial también modifica los hábitos de consumo. Entre los trabajadores que reconocen haber recortado gastos cotidianos por el encarecimiento de la vida, el 42,4% destina más de la mitad de su salario a la vivienda. Asimismo, el fenómeno del pluriempleo aparece vinculado a esta presión económica: el 45,7% de quienes tienen más de un trabajo dedica más de la mitad de sus ingresos a cubrir el coste del hogar.