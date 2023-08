Las películas más esperadas de agosto en cines, Netflix y otras plataformas: de ‘Blue Beetle’ a ‘Rojo, blanco y sangre azul’

Blue Beetle (Warner Bros. Pictures)

El fenómeno en el que se ha convertido Barbenheimer ha devuelto en gran medida la ilusión por ir al cine y por las películas que parecía haberse esfumado hace ya un par de años con la pandemia. Es por ello que hay que aprovechar el tiempo libre y el buen clima para disfrutar de algunas de las mejores películas que llegan en este mes de agosto, ya sea desde el frescor de una sala de cine o desde la playa con los mejores estrenos de plataformas.

En cines, el mes de agosto será de lo más variado, pues habrá oferta en cartelera para todo tipo de público. Los fans de los superhéroes con Blue Beetle, la nueva película del universo DC que nos descubrirá a Jaime Reyes, un joven mexicano al que un escarabajo le da superpoderes. Con Xolo Maridueña (Cobra Kai) y Susan Sarandon al frente del reparto, Blue Beetle hará historia al ser una de las primeras películas de superhéroes con un reparto mayoritariamente latino. Por otro lado, los amantes del terror también encontrarán su sitio con Háblame, el nuevo hit de la distribuidora a24 que tras traernos películas tan terroríficas como La bruja o Hereditary, ahora hará lo propio con esta historia sobre un grupo de jóvenes que tienen que lidiar con las consecuencias de despertar espíritus malignos con una mano embalsamada.

En cuanto a estrenos españoles, lo más destacado es Campeonex, la secuela de la película de Javier Fesser y su divertido equipo de baloncesto, que ahora tendrán que pasarse a otro deporte. De cambios sabe mucho Itsaso Arana, que también pasa de la actuación a la dirección con Las chicas están bien, su primera película como realizadora y en la que aparece junto a Irene Escolar y Bárbara Lennie, entre otras. Pero más allá de las salas también llegan grandes estrenos, y a continuación te recopilamos una selección con lo más interesante que llega a cada plataforma.

‘Agente Stone’ (Netflix)

Netflix trae grandes estrenos en cuanto a series en agosto, con One Piece como colofón, pero en cuanto a películas no se queda atrás. Nosotros destacamos Agente Stone, la nueva película de Gal Gadot para la plataforma tras Alerta roja. Aquí no contará con la compañía de Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, pero sí Jamie Dornan (50 sombras de Grey), en este thriller de espías en el que tendrá que enfrentarse a una complicada misión.

Rojo, blanco y sangre azul (Amazon Prime)

Pasamos a Amazon Prime Video, quien trae la esperadísima comedia romántica Rojo, blanco y sangre azul. Basada en la novela homónima de Casey McQuiston, la película se ambienta en una realidad en la que Estados Unidos acaba de elegir a una mujer como presidente. El hijo de esta, Alex Claremont-Diaz, se ve envuelto en un escándalo cuando empiezan a circular rumores de su relación con el príncipe británico Henry. Alex tendrá que mantener las distancias para salvar la carrera política de su madre a pesar de que sus deseos personales son otros muy distintos.

Cuestión de justicia (HBO Max)

El drama judicial vuelve a estar de moda gracias a Oppenheimer, y hasta el momento habíamos tenido pocos grandes ejemplos de este subgénero. Quizá se salve Cuestión de justicia, basada en la historia real de un prestigioso abogado que se encarga de defender a los acusados inocentes o erróneamente condenados. Michael B. Jordan da vida a este hombre, mientras que Brie Larson lo acompaña en el tribunal y Jamie Foxx interpreta al acusado y sentenciado a muerte Walter McMillian en uno de los mejores papeles recientes del actor.

"Red, White and Royal Blue" (Prime Video)

Al descubierto (Movistar+)

Se echaba en falta un buen drama de periodistas como Spotlight o Los archivos del Pentágono, pero más aún que fuese algún caso relativamente reciente. En Al descubierto, que llega este mes a Movistar+, conjugan ambas cosas a la perfección, pues se centra en el caso de Harvey Weinstein, el que en gran medida dio el pistoletazo de salida al movimiento del #MeToo y que tuvo como protagonistas a dos periodistas del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, a las que dan vida Zoe Kazan y Carey Mulligan en la ficción.

Arthur Rambo (Filmin)

De rigurosa actualidad y con un tema estrechamente ligado al #MeToo como es la cultura de la cancelación está Arthur Rambo. Presentada en el Festival de San Sebastián, esta película francesa nos cuenta la vida de un joven escritor que de la noche a la mañana ve como todos los premios y aplausos se tornan rápidamente en críticas, insultos y una persecución mediática sin precedentes. ¿La razón? Unos antiguos tweets en los que se ríe de minorías y expresa todo tipo de conductas incorrectas. Este joven escritor, Karim, tendrá que buscar la manera de limpiar su reputación o, al menos, lograr que le dejen en paz.

