‘Rojo, blanco y sangre azul’, la comedia romántica LGTBIQ+ sobre la realeza que arrasa en Prime Video y en la que suena Rigoberta Bandini

Rojo, blanco y sangre azul (Prime Video)

En 2019 se publicó Rojo, blanco y sangre azul (Molino), una novela inscrita dentro del género del ‘New adult’ escrita por la novelista no binaria Casey McQuiston. Fue su primer gran éxito y como ella misma ha declarado, siempre había querido narrar historias de personas queer que no se sintieran integradas en la sociedad por su orientación sexual.

En este caso, la idea se remonta a las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016 (las que enfrentaron a Donald Trump y Hilary Clinton), mientras leía la biografía de esta última y, al mismo tiempo, el best selller The Royal We, la historia de una chica corriente que se enamoraba del heredero al trono británico. Entonces pensó, ¿y si mezclaba las dos cosas?, ¿y si los protagonistas fueran del mismo sexo?

Más o menos, ese es el germen de Rojo, blanco y sangre azul, cuya adaptación se ha convertido en un éxito en Amazon Prime desde que se estrenó el pasado 11 de agosto. En ella conoceremos a Alex Claremont-Diaz, que es el hijo de la primera presidenta de los Estados Unidos (nada menos que Uma Thurman) que prepara la campaña para presentarse a la reelección, con lo cuál está sometida a mucha presión. Es guapo, inteligente, desprende carisma.

Te puede interesar: La temporada 2 de ‘The Bear’ plantea una cuestión clave: ¿Somos capaces de disfrutar cuando nos pasan cosas buenas?

Amor y lujo en versión LGTBIQ+

Tráiler de Rojo, blanco y sangre azul

En una boda de la alta sociedad, conocerá a Henry Fox-Mountchristen-Windsor, heredero al trono británico y, para evitar que se destape un incidente y se desate una crisis diplomática, fingirán hacerse amigos a través de las redes sociales hasta que... el príncipe Henry le revele que es gay y Alex se de cuenta de que es bisexual, que se gustan y que quieren estar juntos.

La película cuenta con todas las características propias del cine romántico de amor y lujo de toda la vida aderezado en esta ocasión por la estética y el lenguaje de la Generación Z, como si cada fotograma estuviera pasado por un filtro de Instagram.

El responsable de esta adaptación es Matthew Lopez, respetado dramaturgo y ganador del premio Tony a la mejor obra por La herencia y que ahora debuta en el cine con una película que se ha convertido en un hit instantáneo para el colectivo LGTBIQ+ que la ha celebrado en las redes sociales por contribuir a dilapidar los tabúes.

Te puede interesar: Todas las películas, programas de TV y series de Rodolfo Sancho. Una trayectoria a reivindicar

Nuevos rostros, nuevos galanes

Taylor Zakhar Perez, y Nicholas Galitzine, dos nuevos rostros dentro del star-system millennial que han sido de lo más celebrados en redes sociales (Prime Video)

Uno de los motivos de su éxito ha sido sin duda la elección del casting, que se ha convertido en uno de los puntos más celebrados. En el papel de Alex encontramos a Taylor Zakhar Perez, y Nicholas Galitzine encarna al príncipe Henry. Ambos ya tenían experiencia, pero eran desconocidos para el gran público, algo que siempre supone un plus a la hora de descubrir nuevos rostros que renueven el star-system, como ya se demostraron series recientes como Juego de tronos o Los Bridgerton, que aportaron una nueva generación de galanes.

Además, Rojo, blanco y sangre azul cuenta con una sorpresa inesperada para el público español: en la banda sonora encontramos a Rigoberta Bandini y, además, a un buen puñado de artistas latinos. De la artista catalana encontramos Canciones de amor a ti, que rápidamente se ha dado a conocer de manera internacional y su número de escuchas ha aumentado considerablemente, hasta convertirse en su tercer tema con más reproducciones en Spotify.

Seguir leyendo: