51 años después, la policía vuelve a investigar el asesinato de Pier Paolo Pasolini: “Todas las personas que han preferido callar pueden salir a la luz”

El cineasta Pier Paolo Pasolini. (Agencia EFE)

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La mañana del 2 de noviembre de 1975, una vecina del Idroscalo (norte de Italia) tropezó con una masa deforme en el suelo que parecía un montón de ropa vieja. Era el cuerpo de Pier Paolo Pasolini, el intelectual más lúcido y temido de Italia gracias a películas como Accattone (1961), El Evangelio según San Mateo (1964) o la ya póstuma Salò o los 120 días de Sodoma. La justicia italiana cerró el caso rápidamente como un ajuste de cuentas sórdido, pero más de medio siglo después ha vuelto a reabrir el caso tras la presentación de nuevas pruebas.

La Fiscalía de Roma ha retomado la investigación para determinar quiénes acompañaban a Giuseppe Pino Pelosi, el hombre que confesó el crimen asegurando en un principio haber actuado solo tras una supuesta agresión sexual por parte de Pasolini, la noche de la muerte del cineasta. La pesquisa quedó a cargo de la fiscal Silvia Santucci tras una denuncia presentada por el abogado romano Stefano Maccioni, quien ha solicitado además que se tome declaración a un testigo hasta ahora desconocido que formó parte de las fuerzas de seguridad cuando se cometió el crimen.

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Además, la defensa ha aportado imágenes de los informativos de la televisión pública RAI emitidos en los días posteriores al asesinato. También se revisarán los datos que surgieron de investigaciones anteriores y las pruebas disponibles sobre la presencia de otras personas en el lugar. Cabe recordar que, durante el juicio, Pelosi redujo lo ocurrido a una pelea que acabó mal. Sin embargo, la sentencia que lo condenó a nueve años y siete meses de cárcel no logró disipar las dudas sobre las circunstancias del asesinato, que han persistido durante décadas.

Pier Paolo Pasolini

“Pelosi no estaba solo esa noche”

“La nueva denuncia, presentada en noviembre de 2025 y posteriormente complementada en mayo de 2026, se basa en nuevas pruebas recabadas por la defensa”, ha declarado Maccioni. El abogado ya había impulsado otras reaperturas de la investigación, en 2010 y 2023, aunque ambas terminaron sin una conclusión definitiva sobre las circunstancias del asesinato. El posible testigo tendría información no conocida sobre las primeras pesquisas realizadas tras el crimen, por lo que el letrado sostiene que las piezas reunidas deben ser examinadas en conjunto para concluir que “Giuseppe ‘Pino’ Pelosi no estaba solo la noche del asesinato”.

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Una de las investigaciones promovidas por Maccioni examinó rastros genéticos de tres individuos hallados en la ropa de Pasolini. Los análisis compararon esas muestras con 30 personas que habían surgido durante las pesquisas. Los resultados no permitieron identificar a los dueños de esos rastros. Para el abogado, ese dato desacredita la versión judicial que había atribuido la responsabilidad exclusiva a Pelosi. “No niego mi emoción por la decisión de la Fiscalía de Roma”, ha declarado. “Invitamos a todas las personas que hasta ahora han preferido callar sobre lo que saben a salir a la luz y hablar”.

Trailer de la copia restaurada de la película "Mamma Roma", de Pier Paolo Pasolini

Las dudas sobre el papel de Pelosi llevan décadas alimentando distintas hipótesis sobre qué pudo provocar la muerte de Pasolini. Maccioni puso el foco en el trabajo que el director desarrollaba antes de morir. El cineasta acababa de rodar Saló o los 120 días de Sodoma, película que se estrenó de forma póstuma, y había dejado inacabada la novela Petróleo, publicada en 1992. La obra abordaba tramas políticas y mafiosas relacionadas con el Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI) y con la muerte de su presidente, Enrico Mattei, en un accidente aéreo ocurrido en 1962.

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Otra línea de investigación vinculó el crimen con el robo de rollos de Saló en los estudios Cinecittà. Según esa hipótesis, Pasolini pudo haber acudido a Ostia para recuperar el material, aunque esa versión nunca fue probada de forma concluyente. La nueva investigación no resuelve aún esas conjeturas. Su objetivo inmediato es volver sobre las pruebas y el testimonio pendiente para establecer si Pelosi actuó con cómplices y, en ese caso, quiénes fueron.