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Este ‘thriller’ de una hora y media de duración con Uma Thurman acaba de llegar a Prime Video: un viaje a un concurso de baile se convierte en una pesadilla

Estrenada el 25 de marzo, la película está coprotagonizada por la exbailarina de Sia Maddie Ziegler e Iris Apatow, hermana de Maude Apatow, actriz de ‘Euphoria’, entre otras

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El reparto de 'Pretty Lethal' (Amazon Prime Video)
El reparto de 'Pretty Lethal' (Amazon Prime Video)

Es la mezcla perfecta entre thriller, terror y drama y cuenta con un reparto lleno de caras conocidas que van desde Uma Thurman hasta Maddie Ziegler, actriz que reconocerás por participar en varios videoclips de la cantante Sia. Por eso no es de extrañar que se haya colado en el Top 10 de lo más visto de Prime Video apenas unos días después de su estreno el pasado 25 de marzo.

La película en cuestión es Pretty Lethal, un thriller de acción que convierte el universo del ballet en el escenario perfecto para mostrar la violencia más cruda. Dirigida por Vicky Jewson (La protectora), la cinta propone la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando un grupo de bailarinas que se odian queda atrapado en un lugar remoto?

La historia sigue a cinco jóvenes integrantes de una compañía de ballet de Los Ángeles que viajan a Budapest para participar en una importante competición. Sin embargo, su trayecto da un giro cuando el autobús en el que se desplazan se avería en mitad de un bosque. Obligadas a buscar ayuda, las chicas terminan refugiándose en un peculiar hotel dirigido por la enigmática exbailarina Devora Kasimer, interpretada por Uma Thurman.

Un thriller entre tutús y violencia

Así, la cinta coprotagonizada por Maddie Ziegler, conocida por haber trabajado con Sia, reúne a un grupo de jóvenes intérpretes con rostros muy reconocibles: Lana Condor, popular por la saga A todos los chicos de los que me enamoré; Millicent Simmonds, vista en títulos como A Quiet Place; Iris Apatow, hija de Judd Apatow y Leslie Mann y hermana de Maude Apatow, conocida por Euphoria; y Avantika Vandanapu. Junto a ellas, Uma Thurman, que ha liderado algunas de las ficciones más importantes de los últimos 30 años, como Pulp Fiction o Kill Bill, ambas dirigidas por Quentin Tarantino.

El reparto de 'Pretty Lethal' (Amazon Prime Video)
El reparto de 'Pretty Lethal' (Amazon Prime Video)

Tal y como explicó la directora en una entrevista con la revista Variety, el proyecto nació tras convivir con bailarinas del Royal Ballet de Londres, donde pudo comprobar de primera mano el nivel de resistencia física y mental que exige esta disciplina. “La bailarina es una criatura perfecta, frágil y delicada, y a veces así es como el mundo percibe la feminidad”, explicó la cineasta. “Subestiman nuestra fuerza y ​​nuestra garra, así que sentí que era el momento perfecto para romper con ese estereotipo”. Así es como creó el “ballet-fu”: “Quería diseñar cada movimiento de lucha a partir de un paso de baile. Queríamos crear una elegancia audaz”, añadió.

Para lograrlo, el reparto pasó cerca de un mes de entrenamiento intensivo en Budapest antes del rodaje, trabajando de forma simultánea con coreógrafos y especialistas de acción.

Tráiler 'Good Boy'

El proyecto, que inicialmente iba a titularse Ballerina Overdrive, pasó por varios cambios antes de ver la luz. El rodaje tuvo lugar finalmente en Budapest en 2024, y la película se estrenó en el South by Southwest Film & TV Festival en marzo de 2026 antes de su llegada global al streaming. La película cuenta ya con un 60% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y un 66% por parte del público.

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