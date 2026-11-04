España

Localizan en un embalse de Cataluña una medusa china invasora: “Puede alterar las cadenas tróficas y tiene gran capacidad colonizadora”

Aunque no tiene efectos sobre la salud de las personas, esta medusa de 400 tentáculos sí puede ocasionar problemas en los ecosistemas en los que se introduce

Los Agents Rurals localizan medusas de agua dulce en un embalse de Lleida. (Agents Rurals)
Los Agents Rurals localizan medusas de agua dulce en un embalse de Lleida. (Agents Rurals)
Guardar

Esta semana, los Agents Rurals han localizado en el embalse de la Llosa del Cavall, en la localidad de Solsonès (Lleida), una especie invasora procedente de China que, aunque es poco conocida, cuenta con una presencia significativa en todo el mundo.

Es la medusa de agua dulce (Craspedacusta sowerbii), cuya localización en España no es nueva. Tal y como señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), esta especie procedente del río Yangtsé de China se observó por primera vez en nuestro país en el año 1968, concretamente en el embalse de Sau (Barcelona). “Probablemente sus pólipos fuesen transportados junto a plantar acuáticas ornamentales”, indica.

PUBLICIDAD

Aunque no representa efectos negativos para los humanos —pues, pese a que posee cnidoblastos, la capacidad urticante de su picadura es débil—, sí es negativa para los ecosistemas. “Puede alterar las cadenas tróficas y tiene gran capacidad colonizadora”, han indicado los Agents Rurals en una publicación en sus redes sociales.

Agents Rurals en el embalse de la Llosa del Cavall (Solsonès), donde se han localizado ejemplares de una medusa china invasora. (Agents Rurals)
Agents Rurals en el embalse de la Llosa del Cavall (Solsonès), donde se han localizado ejemplares de una medusa china invasora. (Agents Rurals)

Tal y como señala el MITECO, la medusa de agua dulce se dispersa mediante el transporte de sus pólipos por los peces, las plantas ornamentales, las aves acuáticas, las embarcaciones o las infraestructuras hidráulicas. Es por ello por lo que los Agents Rurals recuerdan que “la desinfección de embarcaciones es clave como medida preventiva”.

PUBLICIDAD

Una pequeña medusa con 400 tentáculos

La medusa de agua dulce es de pequeño tamaño, de forma acampanada y translúcida con tonos blanquecinos o verdosos. Mide entre 20 y 25 milímetros de diámetros y cuentan con hasta 400 tentáculos en el borde de su campana que utiliza para sostenerse en el agua (los más largos) y para alimentarse (los cortos).

Según un estudio publicado en mayo de este año en la revista People and Nature, de la British Ecological Society, y liderado por la Universidad de Toulon (Francia), la medusa de agua dulce ya se ha reportado en seis continentes a través del transporte involuntarios de sus propágulos asociados con plantas acuáticas o sustratos sumergidos.

Medusa de agua dulce. (Colecciones del Museo de Auckland/Wikimedia Commons)
Medusa de agua dulce. (Colecciones del Museo de Auckland/Wikimedia Commons)

La primera vez que fue descrita fuera de su área de distribución nativa fue en 1880, en un estanque ornamental de Londres. En el continente europeo, su presencia está en la actualidad bien documentada en varios países, como la República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia y España, donde se ha detectados en la mayoría de las comunidades autónomas.

Sus impactos sobre los ecosistemas se producen por su capacidad para alterar las cadenas tróficas. Al alimentarse de organismos de entre 0,2 y 2 milímetros, como el zooplancton, las larvas u otros pequeños organismos acuáticos, puede afectar a la red trófica de las masas de agua en las que se establece.

Por el momento, según el MITECO, no se tiene constancia de impactos sobre la economía, aunque sí puede “suponer una molestia secundaria en sistemas de acuicultura o de viveros si prolifera y llega acumularse sobre plantas y filtros”.

Cada verano, las medusas proliferan en las costas españolas. Aunque afectan al turismo, también cumplen funciones ecológicas y tienen aplicaciones científicas. Su presencia refleja desequilibrios ambientales y el calentamiento global.

La amenaza de las especies invasoras

La introducción de especies invasoras es una de las amenazas más graves que enfrenta en la actualidad la biodiversidad, que, según muchos expertos, está siendo sometida a una sexta extinción masiva. Estos taxones alóctonos con gran capacidad colonizadora llegan a nuevos enclaves fuera de su área nativa fundamentalmente por la acción del ser humano, ya sea intencionada (por ejemplo, a través del mascotismo, la ornamentación o como recurso para la caza, entre otros) o accidental (mediante el transporte).

Los efectos de estas especies invasoras son múltiples: no solo afectan a los ecosistemas en los que se instalan, modificando las redes tróficas, desplazando o depredando sobre la fauna y flora autóctona o modificando el paisaje, sino que también puede ocasionar problemas en la salud humana y en la economía.

Temas Relacionados

AnimalesLleidaCataluñaEmbalses EspañaMedioambienteÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gran sorpresa ante el nuevo salvado de ‘Supervivientes All Stars 3’ y la temible expulsión del jueves: así ha sido la última gala de ‘Tierra de nadie’

El programa de supervivencia de Telecinco deja en la palestra a dos de las concursantes más queridas por el público

Gran sorpresa ante el nuevo salvado de ‘Supervivientes All Stars 3’ y la temible expulsión del jueves: así ha sido la última gala de ‘Tierra de nadie’

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: última hora del accidente de Urda y las elecciones generales en España el 29-N

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: última hora del accidente de Urda y las elecciones generales en España el 29-N

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

La formación liderada por Roberto Vaquero es la única, junto al PSOE, PP y Vox, que se presentará en las 52 circunscripciones. En 2023 solo obtuvo 46.600 votos

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

Uno de los pueblos más bonitos de España se encuentra en Teruel: un alcázar islámico y pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial

Situado al lado del río Guadalaviar, conservar un casco histórico medieval y fachadas rojizas

Uno de los pueblos más bonitos de España se encuentra en Teruel: un alcázar islámico y pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial

Carmelo Bosque, el chef con la estrella Michelin más veterana de Aragón: “El plato más típico es el pollo al chilindrón; cuando Ferran Adrià lo comió, se levantó a aplaudir”

La trufa es el ingrediente fetiche en este restaurante abierto en 1995, un proyecto que hoy defiende la estrella Michelin más longeva de Huesca

Carmelo Bosque, el chef con la estrella Michelin más veterana de Aragón: “El plato más típico es el pollo al chilindrón; cuando Ferran Adrià lo comió, se levantó a aplaudir”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: última hora del accidente de Urda y las elecciones generales en España el 29-N

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: última hora del accidente de Urda y las elecciones generales en España el 29-N

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

Las familias de los dos maquinistas muertos en el AVE no recibirán la misma indemnización: Renfe valora entre 21.300 y 63.900 euros la vida de sus trabajadores según su rango salarial

El adiós de Óscar Puente: el ministro de Transportes se aparta para evitar que Sánchez caiga con él en las elecciones generales del 29-N

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

ECONOMÍA

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

DEPORTES

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”