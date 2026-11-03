Un experto en emergencias cuestiona los protocolos en los estadios de fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “¿Por qué no se inician maniobras de resucitación en el campo?"

El jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, sale el camilla del estadio tras el choque con Jesús Owono, del FC Andorra (REUTERS/Stringer)

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La muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, ha provocado una profunda conmoción en el fútbol español y ha situado bajo el foco la atención sanitaria en los terrenos de juego. El delantero falleció después de sufrir un traumatismo torácico durante el partido que enfrentó a su equipo con el Andorra FC. Más allá de la tragedia, lo ocurrido ha abierto interrogantes sobre la respuesta de los servicios médicos que intervinieron durante la emergencia. Un profesional vinculado al Samur ha querido pronunciarse sobre lo sucedido y ha cuestionado tanto el procedimiento seguido como la preparación de quienes trabajan en los dispositivos sanitarios de los estadios.

El sanitario @fbosch81, que cuenta con experiencia como instructor en programas de traumatología y soporte vital básico, compartió una reflexión en la que analizó las imágenes de la asistencia al futbolista. Desde el primer momento quiso diferenciar su valoración de cualquier consideración sobre la acción que provocó el golpe. Su intención era centrarse en las decisiones médicas y en las posibles actuaciones que, bajo su criterio, deberían haberse llevado a cabo. Antes de exponer sus argumentos, trasladó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del jugador: “Vaya por delante mi más sentido pésame a la familia, a los amigos y a los compañeros de Jesús de Miguel, del jugador del Tenerife, tristemente fallecido hoy por la mañana tras el traumatismo torácico sufrido ayer en el partido contra el Andorra”.

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Una de las principales cuestiones que plantea tiene que ver con el diagnóstico de la emergencia. El experto considera que el mecanismo del golpe, la caída del futbolista y su falta de movimiento eran señales que debían hacer sospechar de una situación especialmente grave. En ese escenario, cuestiona que la intervención se centrase en inmovilizar al jugador mediante collarín, tablero espinal y otros elementos de sujeción. “¿Por qué si tiene toda la pinta de que ha sufrido una commotio cordis, que es un traumatismo torácico que desemboca en una fibrilación ventricular prácticamente inmediata y, por tanto, una parada cardiorrespiratoria, por qué no se inician maniobras de resucitación en el campo? ¿Por qué no se aplica una desfibrilación precoz en el campo?”, se preguntó durante su intervención.

El profesional también hizo referencia a la evolución posterior del futbolista y al comunicado en el que se informó de su empeoramiento neurológico y posterior fallecimiento. En su opinión, la rapidez de respuesta durante los primeros minutos resulta determinante en este tipo de situaciones, por lo que lamentó que, a su juicio, no se hubiesen priorizado las maniobras de reanimación. Sin embargo, su denuncia va más allá de lo sucedido en el encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

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Los sanitarios de los estadios de fútbol

El experto puso sobre la mesa un problema que considera extendido en determinados servicios preventivos: la contratación de personal sin la formación necesaria para afrontar emergencias de esta magnitud. “Determinadas personas juegan con la vida de la gente mandando a gente sin entrenamiento y sin formación a los campos de fútbol o a determinados servicios preventivos”, afirmó. Y añadió: “El paciente tiene que tener suerte el pobre hasta para sufrir daños y que le atienda alguien, eh, con capacidades asistenciales”.

Los jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean a Jesús de Miguel mientras es atendido por los servicios médicos. (Europa Press)

Su reflexión terminó con una llamada a revisar la manera en la que se organizan los dispositivos sanitarios en los acontecimientos deportivos. Una crítica que, tras la muerte de Jesús de Miguel, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con profesionales preparados para responder ante cualquier emergencia médica. “Las organizaciones mandan a gente fin formación a los campos de fútbol. Porque mola mucho contratar a los servicios a la baja, para luego mandar voluntarios con más o con menos formación, depende de cada comunidad. Porque como no van en una ambulancia, son socorristas terrestres. Al final el paciente no elige quién le atiende”, concluía.

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