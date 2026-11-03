Ciervos, buitres negros y linces: el tesoro natural que se esconde entre Ciudad Real y Toledo

Parque Nacional de Cabañeros. (Adobe Stock).

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España es uno de los países con mayor riqueza natural de Europa. Según las estimaciones recogidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, nuestro territorio alberga más de 85.000 especies de animales, hongos y plantas, una cifra que representa el 54% de las especies presentes en el continente europeo. Esta biodiversidad se traduce en una enorme variedad de paisajes y ecosistemas, desde bosques y montañas hasta playas y espacios marinos.

Uno de los mejores ejemplos de esta riqueza natural es el Parque Nacional de Cabañeros, un espacio natural protegido situado entre Ciudad Real y Toledo, que abarca 40.856 hectáreas.

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Un paisaje asombroso

Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla-La Mancha. (FrDr/Wikimedia Commons)

Su paisaje es uno de sus grandes atractivos. Cabañeros reúne dos escenarios muy distintos: las amplias llanuras de la Raña, salpicadas de encinas y alcornoques, y las sierras que la rodean, con laderas cubiertas de bosque mediterráneo y formaciones rocosas. Esta combinación convierte el parque en un lugar especialmente interesante para observar cómo cambia la naturaleza de un entorno a otro.

Parque Nacional de Cabañeros. (Ministerio de Transición Ecológica)

La diferencia entre ambos paisajes se aprecia también en sus habitantes. En las zonas abiertas es habitual encontrar ciervos, que protagonizan uno de los espectáculos más llamativos del parque cuando llega el otoño: la berrea. Durante esta época, los machos emiten potentes sonidos para atraer a las hembras y marcar su territorio.

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Parque Nacional de Cabañeros. (Portal oficial de turismo en España)

En los bosques y las sierras, en cambio, encuentran refugio algunas de las aves más emblemáticas de la fauna ibérica, como el buitre negro y el águila imperial. El parque también sirve de hábitat al lince ibérico y a la esquiva cigüeña negra.

Pero Cabañeros no solo destaca por su paisaje y su fauna. También guarda una historia que estuvo a punto de cambiar por completo su destino. En 1982, la movilización ciudadana y la oposición ecologista consiguieron frenar el proyecto de instalar un campo de tiro militar en estos terrenos. Años después, en 1995, fue declarado Parque Nacional y quedó protegido uno de los mejores ejemplos de bosque mediterráneo de la península.

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El hogar de una de las mayores colonias de buitre negro de Europa

Entre todas las especies que encuentran refugio en Cabañeros, el buitre negro ocupa un lugar especial. El parque alberga una de las mayores colonias reproductoras de esta ave en Europa, que elige los grandes alcornoques y robles para instalar sus nidos en las copas de los árboles. A diferencia de otras rapaces, no necesita acantilados para criar, sino que encuentra en las zonas boscosas de las sierras el entorno adecuado para sacar adelante a sus polluelos.

Imagen de un buitre negro. (Europa Press)

Esta enorme rapaz puede alcanzar casi tres metros de envergadura con las alas extendidas. Su presencia también cumple una función esencial en el ecosistema: se alimenta de animales muertos y contribuye así a eliminar restos orgánicos del entorno.

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Un refugio para especies amenazadas

Más allá de las grandes rapaces, Cabañeros también es importante por la presencia de animales que encuentran cada vez menos espacios adecuados para vivir. Es el caso del lince ibérico, uno de los felinos más amenazados del planeta hasta hace pocos años Este animal utiliza el monte mediterráneo como refugio y encuentra alimento en especies como el conejo.

También destaca la presencia de la cigüeña negra, una de las aves más esquivas de la península, que busca zonas tranquilas y poco alteradas para alimentarse y reproducirse. La conservación de estos animales depende, en buena medida, de mantener en buen estado los bosques, los matorrales y los cursos de agua que forman este ecosistema.

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