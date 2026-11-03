Los supermercados más rentables de Madrid no están donde más dinero hay: Vallecas gana a Recoletos en rentabilidad comercial

Una mujer compra en un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rentabilidad de un supermercado no depende necesariamente del poder adquisitivo de quienes viven a su alrededor. Así, los supermercados de Puente de Vallecas obtienen mejores resultados comerciales que los situados en Recoletos-Goya, pese a encontrarse en una zona con una renta familiar muy inferior. Los establecimientos del distrito del sur de Madrid registran una mediana de 10.337 euros de ventas anuales por metro cuadrado, casi el doble de los 5.366 euros que alcanzan los locales de Recoletos-Goya.

Pero la brecha se amplía todavía más cuando se tiene en cuenta el coste del alquiler: Vallecas genera 58 euros de ventas por cada euro destinado a la renta del local, frente a los 14 euros de Recoletos. Así lo recoge un informe realizado por Grupo Gesvalt, elaborado a partir de la facturación real de 1.151 establecimientos de la provincia de Madrid, que identifica diferencias muy acusadas en las ventas por metro cuadrado y cuestiona la idea de que los barrios más acomodados ofrecen siempre las mejores oportunidades comerciales.

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En Puente de Vallecas, la renta anual por hogar se sitúa en 31.986 euros, mientras que en Recoletos-Goya asciende a 101.689 euros. Sin embargo, los establecimientos del primer entorno presentan una productividad comercial muy superior y soportan unos costes inmobiliarios considerablemente menores.

El alquiler marca una brecha de cuatro a uno entre los dos barrios

La diferencia entre ambos mercados también se refleja en el precio de los locales comerciales. El alquiler medio alcanza los 14,85 euros por metro cuadrado al mes en Puente de Vallecas, menos de la mitad de los 31,45 euros que se pagan en Recoletos-Goya. Esta distancia modifica sustancialmente el rendimiento que obtiene cada establecimiento por el dinero destinado a ocupar su espacio.

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Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

Al relacionar las ventas anuales con el coste del alquiler, el informe calcula que los supermercados de Vallecas generan 58 euros por cada euro pagado por el local. En Recoletos-Goya, esa cifra cae hasta los 14 euros. Es decir, la eficiencia medida de esta manera es más de cuatro veces superior en el barrio del sur de Madrid, aunque sus hogares dispongan de una renta muy inferior.

Los resultados muestran que el poder adquisitivo de los vecinos no basta para determinar el atractivo comercial de una ubicación. La demanda efectiva, la competencia, la accesibilidad, el formato del establecimiento y los costes operativos también intervienen en el resultado. Por eso, una zona con rentas elevadas puede ofrecer peores ratios de productividad cuando el precio del espacio comercial absorbe una parte mayor del valor generado.

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Los supermercados más productivos duplican las ventas de los menos eficientes

Las diferencias no se limitan a los barrios de Madrid capital. Al comparar todos los establecimientos analizados, el 10% de los supermercados con mayor productividad alcanza una mediana de 12.309 euros de ventas anuales por metro cuadrado. En el extremo opuesto, el 10% con peores resultados se queda en 3.190 euros. La mediana del conjunto de la muestra es de 6.512 euros por metro cuadrado.

El estudio también advierte de que ninguna variable aislada permite explicar por sí misma las ventas por superficie. La renta de los hogares aporta información sobre el entorno, pero no determina automáticamente cuánto factura un supermercado.

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Enrique Corona, director de Transformación Digital de Grupo Gesvalt, sostiene que la clave está en combinar distintas fuentes de información para comprender qué sucede en cada ubicación. Entre los elementos que deben analizarse figuran la demanda, la competencia, la accesibilidad, el formato comercial y el coste del local, con el objetivo de fundamentar mejor las decisiones de implantación, inversión y gestión.

El formato del establecimiento constituye otra de las variables relevantes. Según el informe, los supermercados de entre 800 y 2.499 metros cuadrados son los que presentan una mayor productividad en Madrid, con una mediana de 7.624 euros de ventas anuales por metro cuadrado. Este tamaño supera en rendimiento tanto a los establecimientos más pequeños como al formato de hipermercado.

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