‘Los domingos’ triunfa en los premios Feroz con cinco galardones, mientras que Sirat solo se lleva dos: “Es un milagro”

La realizadora Alauda Ruiz de Azua, en la gala de entrega de los Premios Feroz 2026. (EFE/Brais Lorenzo)

La película ‘Los domingos’, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ha dominado con claridad la XIII edición de los Premios Feroz, celebrada en el Pazo da Cultura de Pontevedra. El filme ha conseguido cinco estatuillas, incluidas las de mejor película dramática, mejor dirección y los reconocimientos interpretativos más destacados: Patricia López Arnaiz ha sido premiada como mejor actriz protagonista, mientras que Nagore Aramburu se ha impuesto en la categoría de actriz de reparto. Este resultado ha dejado fuera de los principales premios a otras favoritas como ‘Sirat’, de Oliver Laxe, en la antesala de los Goya.

La gala, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), ha transcurrido con puntualidad, sin polémicas y con las reivindicaciones esperadas a favor de la paz y la diversidad. El evento ha contado con la asistencia de más de 1.000 personas, entre nominados, autoridades e invitados.

‘Los domingos’ ha logrado cinco de los nueve premios a los que optaba. Al recibir el galardón, la cineasta ha declarado: “Esto es un milagro. Lo siento así”, y ha remarcado que las películas “no se hacen solas, se hacen con los equipos”. Respecto al guion, premiado también, Azúa ha señalado que es “lo más complejo” que ha escrito nunca y ha compartido el reconocimiento con quienes apuestan por propuestas que “nos remueven”. Patricia López Arnaiz, que ha sumado su cuarto Feroz, ha subrayado la importancia de que las personas tengan espacio para ser ellas mismas y decidir su camino, condenando las “dinámicas de maltrato hacia los menores”.

Otras cintas como ‘Romería’, de Carla Simón, o ‘Pubertat’ no han obtenido distinciones de relevancia pese a figurar en las quinielas de favoritos. ‘La Cena’, dirigida por Manuel Gómez Pereira, ha sido reconocida como mejor película de comedia, mientras que ‘Maspalomas’, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, ha conseguido dos premios en las categorías de interpretación masculina: mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz y mejor actor de reparto para Kandido Uranga. Goenaga ha compartido su satisfacción por trabajar con Moriarti y ha dedicado el reconocimiento a “todos los Vicentes del mundo”, animando a que encuentren su lugar.

‘Sirat’, de Oliver Laxe, que llegaba a la gala tras recibir dos nominaciones a los Oscar en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido, se ha tenido que conformar con los galardones a mejor música original para Kangding Ray y mejor tráiler para Aitor Tapia. Laxe ha reivindicado el papel de los técnicos del sector, afirmando que son “grandes artistas y grandes artesanos”.

La directora Alauda Ruiz De Azúa celebra el impacto que ha tenido su película, que sigue en cartelera.

‘Tardes de soledad’, ‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’, otras ganadoras

En el apartado documental, ‘Tardes de soledad’, de Albert Serra, que ya había sido premiado con la Concha de Oro en San Sebastián, ha recibido el Feroz Arrebato de no ficción y el premio al mejor diseño de cartel. Serra ha explicado que el propósito de su documental era retratar la realidad como una “tábula rasa” y ha defendido que “es mucho mejor que muchas películas de ficción”.

‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe, ha obtenido el Feroz Arrebato de ficción. Galoe ha querido dedicar el premio a la comunidad de la Cañada Real, protagonista de su obra, recordando que es “el asentamiento irregular más grande de Europa”, en el que más de 4.000 personas “llevan más de cinco años sin suministro eléctrico”.

El ámbito televisivo ha coronado a ‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’ como las grandes vencedoras del año, cada una con tres premios. ‘Yakarta’, encabezada por Javier Cámara, se ha impuesto como mejor serie dramática, ha recibido el premio al mejor guion para Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro, y ha proporcionado a Cámara su tercer Feroz como protagonista de serie. El actor ha reconocido la labor de Elena Trapé, a quien ha calificado como una directora “increíble”, así como al guionista Diego San José y a la actriz Carla Quílez, a quien ha situado como “el futuro de esta profesión”.

‘Poquita fe’, reconocida como mejor serie de comedia, ha premiado a Esperanza Pedreño como mejor actriz protagonista y a Julia de Castro como mejor actriz de reparto. De Castro ha afirmado, durante su intervención, que “me alegro de que se hagan series de gente buena, de la cotidianeidad. Hay que erotizar la bondad, porque hay mucha más gente buena, pero hacemos menos ruido”.

Entre los actores de reparto en televisión, Secun de la Rosa ha recibido el premio por ‘Superestar’. La gala también ha sido escenario del homenaje a Marta Fernández Muro, quien ha sido distinguida con el Premio Feroz de Honor este 2026.

*Con información de Europa Press y EFE