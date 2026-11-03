Reino Unido intensifica su actuación contra Rusia con tres buques seguidos en octubre y el estreno del dron ‘Protector RG1′ para vigilar los barcos desde el cielo

El patrullero británico HMS Tyne navega en el canal de la Mancha durante una operación de seguimiento a embarcaciones rusas. (Royal Navy)

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La Real Fuerza Aérea británica ha empleado por primera vez en una misión operativa dentro del espacio aéreo de Reino Unido un dron Protector RG1 para vigilar la actividad naval rusa. El aparato aportó más de 10 horas de cobertura de inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre el canal de la Mancha. Así lo ha explicado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado al que ha accedido Infobae. La operación consistió en un despliegue de buques y helicópteros de la Marina Real en el canal de la Mancha, el mar del Norte y las aguas al oeste de Escocia, a los que se unió el ‘Protector’.

Entre finales de septiembre y mediados de octubre, las fuerzas británicas siguieron los movimientos de varios navíos rusos en zonas de interés para la seguridad marítima del país. Desde hace meses, el ejército de Reino Unido ha intensificado su actuación contra los buques del Kremlin. La vigilancia de la Marina sobre movimientos rusos aumentó un 25 % durante los siete primeros meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Un dron militar Protector RG1 de las fuerzas armadas británicas que vigila buques rusos (Royal Navy)

El Gobierno británico ha anunciado además una inversión de 330 millones de libras durante cuatro años para proteger infraestructuras submarinas críticas, reforzar la vigilancia del lecho marino y desarrollar capacidades de guerra antisubmarina. El plan, denominado Atlantic Bastion, prevé coordinar buques de guerra, aviones de patrulla y sistemas autónomos para responder a la actividad submarina rusa en el Atlántico Norte. Londres ha fijado también una senda de aumento del gasto militar: 298.000 millones de libras en los próximos cuatro años y el objetivo de destinar el 3 % del producto interior bruto a defensa en 2030.

Efectivos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido realizan maniobras militares a bordo de un submarino alemán (Royal Navy)

Más medios contra los buques rusos

Entre el 1 y el 14 de octubre, el destructor HMS Dauntless, de la clase Tipo 45, y el patrullero de altura HMS Tyne vigilaron el tránsito de la fragata rusa Neustrashimy por el canal de la Mancha. El buque navegaba junto a embarcaciones mercantes asociadas. Durante ese periodo, el Protector RG1 realizó sus primeras salidas operativas dentro del espacio aéreo británico. El comandante de ala Sam Haley, jefe del Escuadrón XIII, afirmó que las misiones mostraron la capacidad del sistema para ofrecer vigilancia continuada en apoyo de la seguridad marítima. El comandante Neil Skinner, al frente del HMS Dauntless, señaló que el seguimiento de la fragata contribuyó a mantener el conocimiento de la situación marítima en torno a las islas británicas.

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La operación incluyó también a helicópteros Merlin desplegados desde la estación aeronaval de Culdrose hasta el aeropuerto de Glasgow Prestwick dentro de la Operación Iceblast. Entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre, esos helicópteros rastrearon al Viktor Leonov, un barco ruso de recopilación de inteligencia de la clase Vishnya, cerca de las Hébridas Exteriores. El navío se encontraba en las proximidades de unidades de la OTAN que participaban en el ejercicio multinacional Strike Warrior, con más de 2.000 militares de seis países.

El HMS Tyne volvió a ser movilizado entre el 11 y el 14 de octubre para seguir al Aleksandr Shabalin, un buque de desembarco ruso de la clase Ropucha. La embarcación atravesó el canal de la Mancha junto al carguero MV Energy-2 y el remolcador Proton, en dirección al Báltico. Un helicóptero Wildcat del Escuadrón Aéreo Naval 815 apoyó el seguimiento desde el aire.

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