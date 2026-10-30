Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio en plató tres años después de su última entrevista

Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!'. (Mediaset)

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Silvia Bronchalo vuelve este viernes a ¡De viernes! con una novedad importante: por primera vez en tres años, se sentará en un plató de televisión. La madre de Daniel Sancho, que se ha convertido en una de las voces más buscadas desde que su hijo fue condenado en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, regresará al programa de Telecinco una semana después de su última intervención. Esta vez, sin embargo, no lo hará a través de una entrevista grabada o desde otro escenario, sino en directo y frente a Beatriz Archidona y Santi Acosta.

La cita llega después de dos apariciones en febrero de 2026, cuando su conversación con el espacio se dividió en dos entregas emitidas los días 6 y 13 de ese mes. El pasado viernes 23 de octubre volvió a participar en el magacín para abordar algunas de las cuestiones que rodean a su familia y, especialmente, la situación de Daniel en prisión. Ahora, su presencia en el plató permitirá profundizar en una historia que continúa generando interés y que ha abierto nuevos frentes personales y familiares.

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Entre los asuntos que abordará se encuentra la llamada telefónica filtrada con su hijo, que ha vuelto a situarla en el centro de la actualidad. También responderá a las acusaciones de quienes consideran que ha abandonado a Daniel durante su estancia en la cárcel tailandesa. Bronchalo sostiene que ha llegado el momento de defenderse y explicar su posición, en un contexto en el que cada una de sus declaraciones adquiere una especial repercusión.

Fotografía de archivo del español Daniel Sancho junto a la policía de Tailandia. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

Silvia Bronchalo responderá a la posible reacción de Rodolfo Sancho

Otro de los temas que previsiblemente marcarán la entrevista es su relación actual con Rodolfo Sancho. La distancia entre los padres de Daniel no es nueva, pero la situación ha vuelto a cobrar protagonismo después de las últimas palabras de Silvia Bronchalo. La madre del condenado opinará sobre la posibilidad de que el actor emprenda acciones legales contra ella, una cuestión que añade tensión a una relación familiar ya complicada.

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La entrevista llega, además, en un momento especialmente delicado para el caso. Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Phangan. La sentencia también contempló los delitos relacionados con la ocultación del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima. El pasado 25 de septiembre, la Justicia tailandesa confirmó la condena en apelación y la defensa acudió al Tribunal Supremo para intentar que revise la resolución.

Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Mientras el proceso judicial continúa su recorrido, la historia de Daniel sigue teniendo una importante dimensión mediática. Netflix prepara una miniserie de ficción inspirada en el caso, protagonizada por Martiño Rivas y producida por Bambú Producciones, responsable de El caso Asunta. Según la información publicada por La Razón, el rodaje comenzará próximamente y contará con localizaciones en España y Tailandia. Por el momento, la plataforma no ha anunciado el título del proyecto, la fecha de estreno ni el resto del reparto.

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Verónica Hidalgo también se sentará en el plató

Silvia Bronchalo no será la única invitada de la noche. ¡De viernes! recibirá también a Verónica Hidalgo, Miss España 2005, que hablará sobre la situación judicial de su marido, investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.

La modelo responderá a las informaciones sobre el registro de su domicilio, en el que, según las noticias difundidas, se habrían encontrado 11.000 euros en efectivo, relojes de lujo y más de un kilo de hachís en el congelador. También abordará las especulaciones sobre su posible implicación en la investigación. Hidalgo mantiene la defensa de la inocencia de su pareja, asegura que habla con él a diario y ha reconocido que ha tenido que pedir ayuda económica para salir adelante en esta etapa.

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Verónica Hidalgo y su marido (Instagram)

La entrega incluirá asimismo un espacio dedicado a Supervivientes All Stars 3. Rosario Mohedano acudirá al plató junto a Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego para analizar la última hora del concurso y comentar imágenes inéditas de la convivencia en Honduras.