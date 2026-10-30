La reflexión de Anthony Hopkins, actor estadounidense, sobre hacerse mayor: “Según envejeces, sabes menos cosas. Cuando era joven sabía de todo. ¿Pero ahora? Nada”

(REUTERS/Mike Blake)

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Es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, fue alcohólico durante décadas, es experto en Shakespeare -ha participado en más de una decena de obras y adaptaciones del dramaturgo- y compositor de bandas sonoras. No hay intérprete como Anthony Hopkins (Margam, Gales, 1937). El hombre que aterrorizó al mundo como Hannibal Lecter en El silencio de los corderos, que ha ganado dos premios Oscar y que lleva más de seis décadas poniéndose en la piel de otros, empezó su carrera en la actuación porque se hartó de que le llamaran “estúpido” debido a su dislexia. “Algo en mi naturaleza me pedía estar aislado. Pero sí tenía un lado creativo y a los 17 años decidí que estaba harto de que me llamaran estúpido. Me dije: “Voy a hacer algo. No sé cómo, pero voy a ser actor”, le contó a El País hace tres años.

Aquel adolescente terminó estudiando en el Cardiff’s Royal Welsh College of Music & Drama y más tarde, tras el servicio militar, ingresó en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art de Londres, de la que se graduó con medalla de plata en 1963. Después llegarían el teatro, la compañía del National Theatre dirigida por el actor y director Laurence Olivier y, finalmente, una carrera cinematográfica que lo convertiría en uno de los mejores actores de la industria.

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La paz de no tener respuestas

“Cuando era un actor joven era muy intenso y ambicioso”, reconoció en la misma entrevista. Una forma de enfrentarse a su profesión —y a la vida— que, según Hopkins, se ha ido diluyendo con la edad. “Al envejecer te das cuenta de que no es para tanto”. ¿Le daba poder hacerse mayor? ¿Acumular lo vivido y lo experimentado? “Lo que te da es una sensación de paz. Creo que según envejeces sabes menos cosas. Cuando era joven sabía de todo. ¿Pero ahora? Nada”, afirmó. “Intuyo que no entender nada es parte del final de la vida. (...) Me fascina porque nadie puede explicar qué es el tiempo. Simplemente, no tiene sentido y me hace dudar de todo. En fin, solo soy un actor y no sé nada de nada. “Apenas puedo salir de la cama cada mañana”, añadió.

Anthony Hopkins celebró medio siglo de sobriedad

Esa incertidumbre parece haber sustituido también algunas de las expectativas que tuvo durante su juventud. “No me he puesto objetivos, de hecho, procuro depurar mi mente de cualquier deseo. Es mejor no esperar nada. No pidas nada, no esperes nada y acepta todo. Ese es mi lema”, puntualizó, para añadir que “el miedo no es un buen acompañante”.

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Y por eso sin miedo a nada, este pasado agosto publicó Life Is a Dream, su primer álbum de música clásica, una colección de doce composiciones escritas a lo largo de más de seis décadas e interpretadas por la Philharmonia Orchestra bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel. “La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo. He estado componiendo toda mi vida”, explicó Hopkins con motivo del lanzamiento. Las piezas recorren recuerdos de su infancia en Gales, su familia y algunas de las experiencias que lo han acompañado durante toda su vida.