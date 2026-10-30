El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este viernes que el Índice de Precios de Consumo (IPC) conservó en octubre una tasa interanual del 4,9%, el mismo nivel registrado en febrero de 2023. Se trata del tercer mes consecutivo en el que el indicador supera el 4%. Según el organismo, los combustibles y lubricantes para vehículos particulares abarataron los precios este mes, en contraste con el encarecimiento que mostraron en octubre de 2025, mientras que los alimentos subieron a un ritmo menor que el del mismo mes del año pasado.
Esas bajadas, sin embargo, se vieron contrarrestadas por otros rubros: los paquetes turísticos redujeron su precio en menor medida que en octubre de 2025, el gas aumentó por encima del alza registrada hace un año y los combustibles líquidos encarecieron, a diferencia de la caída que habían tenido en igual período del año anterior. El avance del INE incluye además una estimación de la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos por su alta volatilidad, y que en octubre se ubicó en el 3,1 por ciento.
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(Noticia en ampliación)
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