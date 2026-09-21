España

Óscar Casas cumple 28 años y aún vive con sus padres pese a su éxito: “Estoy muy a gusto en casa, me siento seguro y así será hasta que se vea raro”

Su hermano mayor, Mario Casas, no se fue del hogar familiar hasta los 33 años

Óscar Casas, en imagen de archivo (Europa Press)
Óscar Casas, en imagen de archivo. (Europa Press)
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Óscar Casas cumple 28 años este lunes 21 de septiembre y, aunque es uno de los actores que más éxito ha cosechado en el panorama nacional, todavía no se ha independizado. El intérprete sigue viviendo con sus padres en la sierra de Madrid, una decisión que vincula al bienestar que encuentra en el hogar familiar, a la convivencia con su hermano pequeño y a una educación marcada por el ahorro.

Su caso se sitúa en realidad dentro de la media española, ya que la edad de emancipación se situó en 30 años en 2024. Además, su hermano Mario Casas, uno de los intérpretes españoles más reconocidos de su generación, permaneció en casa de sus padres hasta los 33 años con el objetivo de ahorrar y consolidar una base económica. No obstante, ambos casos siguen llamando la atención pese a entrar dentro de lo normal en las estadísticas, puesto que su patrimonio económico supera con creces el de la media de jóvenes de su edad.

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El actor ha defendido en repetidas ocasiones que no vive su situación como una renuncia a la independencia, como dijo en una entrevista en el pódcast de Nacho Gay en Vanitatis, publicada en febrero de este año: “Estoy muy a gusto en casa, estoy muy feliz, es donde me siento seguro. También muchas veces en esta profesión pasas mucho tiempo solo, en otros países, en otras partes, en otras ciudades, y cuando vuelves a casa, a Madrid, lo que quiero es volver a casa y volver a estar con mi familia y pasar tiempo con ellos”.

Christian Casas y sus hermanos Sheila, Mario y Óscar. (Instagram)
Christian Casas y sus hermanos Sheila, Mario y Óscar. (Instagram)

Óscar Casas vive con sus padres

Otro de los motivos que le pesan es el menor de la familia: “Tengo un hermanito pequeño de 11 años y quiero pasar mucho tiempo con él y que él pase tiempo conmigo”. “De momento, pues así lo siento y así será hasta que, pues a lo mejor ya se vea raro como que tenga treinta y algo y me digan: ‘Deberías vivir solo’”, se sinceraba en la entrevista.

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La decisión también responde a la cultura económica transmitida por sus padres. Óscar Casas dijo en El pódcast de final de mes que su familia procede de un origen humilde, aunque nunca les ha faltado de nada, y que aprendieron a ahorrar, pensar en el futuro y construir una base económica que les ayude después. “No es que seamos agarrados, ni mucho menos”, afirmaba Casas. Su hermano Mario, en el mismo espacio, señalaba que su madre les reprende cuando derrochan o gastan sin pensar.

Las vacaciones de Óscar y Mario Casas con su familia (Instagram)
Las vacaciones de Óscar y Mario Casas con su familia. (Instagram)

La experiencia de Mario Casas

Mario Casas abordó su propia experiencia: “Se vive muy bien en casa de tus padres y además se ahorra mucho más. Yo seguiría viviendo con ellos todavía”, ha comentado el actor, que ha reconocido que la presión social termina empujando a abandonar el domicilio familiar: “Se vería raro, ¿sabes? ‘Mario Casas sigue viviendo con sus padres a los 40 años… ¿Qué le pasa?’. Te obligan un poco a irte de casa”.

En una visita a El Hormiguero en 2022, Pablo Motos le preguntó a Óscar Casas por la intimidad de convivir con sus padres: “A ver, es una casa grande y vivimos todos allí. Es bastante divertido”. Al presentador de Antena 3 le interesó especialmente qué hacía si quería llevar a una chica al hogar familiar y acabó revelando que también cuenta con una vivienda propia, aunque no sea la principal para él: “En mi casa no dejan que llevemos chicas, pero no pasa nada porque tengo un piso en Madrid”.

Después precisó que conserva ese piso para los días en que llega tarde y no puede volver a la residencia familiar de la sierra madrileña. También reconoció que, a la hora de repartir tareas, no plancha porque no se le da bien y que una de sus formas de colaborar es pasar mucho tiempo con su hermano pequeño.

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