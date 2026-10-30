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España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

La Unión Europea reclamó a los rebeldes hutíes que suspendan sus ofensivas en Yemen, los ataques contra Arabia Saudita y las acciones contra buques en el mar Rojo

Margarita Robles saluda a dos hombres con vestimenta tradicional saudí frente a una pantalla con un retrato de Mohammed bin Salman
La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su asistencia a la feria World Defence Show celebrada en Riad, Arabia Saudí. (María José Muñoz / MDE)
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El ministro de Defensa de Arabia Saudí, Khalid bin Salman ha comunicado en X que mantuvo una conversación con la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, para revisar la cooperación bilateral en materia militar y abordar la evolución de la seguridad regional tras los ataques de los hutíes contra el reino. El hermano del príncipe heredero Mohamed bin Salman, ha hecho lo mismo con el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y con su homólogo de Canadá, David McGuinty. También mantuvo una conversación con el secretario general de OTAN, Mark Rutte.

“Revisamos nuestra cooperación en defensa y las formas de fortalecer las relaciones saudíes-españolas”, ha señalado Khalid bin Salman en un mensaje difundido después del contacto. La comunicación incluyó un análisis de la situación regional y de los esfuerzos para preservar la estabilidad. La parte saudí no informó sobre acuerdos concretos ni sobre nuevas reuniones derivadas de los contactos. “Analizamos los esfuerzos para promover la seguridad y la estabilidad”, ha indicado.

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los rebeldes hutíes de Yermen afirmaron haber atacado Arabia Saudita

Europa ante la situación en Arabia Saudí

La Unión Europea reclamó a los rebeldes hutíes que suspendan sus ofensivas en Yemen, los ataques contra Arabia Saudita y las acciones contra buques en el mar Rojo, y que retomen las conversaciones promovidas por Naciones Unidas para buscar una salida política al conflicto. Así lo transmitió el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras una conversación telefónica con Rashad al Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, la autoridad reconocida internacionalmente. Costa expresó el respaldo del bloque europeo al Gobierno yemení y alertó sobre la profundización de la crisis humanitaria en el país. “La guerra en Yemen se está intensificando, agravando la crisis humanitaria y afectando a millones de personas”, afirmó el dirigente europeo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Las declaraciones se conocieron después de que la coalición militar encabezada por Riad comunicara la interceptación de tres misiles balísticos y cuatro drones que, según su versión, los hutíes lanzaron hacia distintas zonas de Arabia Saudita. El grupo insurgente ha incrementado desde el final de la tregua, en julio, los ataques con drones y misiles contra infraestructuras y aeropuertos saudíes. La escalada también se desarrolla en la costa occidental de Yemen, donde las fuerzas vinculadas al Gobierno yemení y los rebeldes disputan el control territorial. Los hutíes iniciaron una ofensiva el 3 de septiembre contra las autoridades reconocidas internacionalmente y, a comienzos de octubre, la coalición liderada por Arabia Saudita anunció una operación de respuesta para recuperar las áreas tomadas por los insurgentes.

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Los rebeldes hutíes atacaron el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita con un misil balístico

Riad acusó a Irán de impulsar la vuelta de las hostilidades. El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal Bin Farhan Al Saud, denunció ante la Asamblea General de la ONU ataques contra objetivos civiles y económicos y pidió una condena internacional a las amenazas contra el tráfico marítimo en el mar Rojo. La situación humanitaria se deterioró desde agosto. Según las estimaciones de Naciones Unidas citadas en el texto, más de 250.000 yemeníes abandonaron sus hogares a causa de los bombardeos y los asedios. Para Costa, “solo una solución política inclusiva puede traer una paz duradera a Yemen”.

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