CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

CaixaBank cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

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CaixaBank cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo período del año anterior, según ha informado la entidad este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El margen de intereses ascendió a 8.186 millones (+2,9%) y los ingresos por servicios llegaron a 4.182 millones (+7,7%), impulsados por la gestión patrimonial y los seguros de protección. El margen bruto alcanzó los 12.656 millones (+4,4%), con un Rote de los últimos doce meses del 18,8% y una ratio de eficiencia del 39,4%, según las cuentas reportadas por el banco.

El consejo de administración también ha aprobado un dividendo a cuenta del 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2026, por 1.281 millones de euros (18,44 céntimos brutos por acción), que se pagará el 6 de noviembre. El plan de dividendos prevé distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio neto en dos pagos, con un dividendo complementario previsto para abril de 2027 tras la aprobación de la Junta General de Accionistas.

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El logo de Caixabank en una de las sedes del banco. (Europa Press)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó que la entidad crece “de forma sólida y equilibrada, ganando clientes y aumentando” la actividad comercial. El directivo añadió que el banco sigue avanzando en su proceso de transformación: “Estamos incorporando la inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas en toda la organización, con mejoras ya tangibles en la experiencia de cliente y en nuestra capacidad comercial”. Los ingresos de la cartera de participadas sumaron 349 millones (+7,8%), de los cuales 294 millones correspondieron al resultado de entidades valoradas por el método de la participación y 55 millones a ingresos por dividendos.

El volumen de negocio supera el billón de euros

El volumen de negocio del grupo alcanzó los 1,16 billones de euros, un 6,4% más, con una evolución que el banco calificó de positiva tanto en créditos como en recursos. La cartera de crédito sano creció un 8%, hasta 397.469 millones, con aumentos del 11,4% en el segmento de empresas, del 7% en adquisición de vivienda y del 9,8% en consumo. Los recursos de clientes totalizaron 760.353 millones (+5,6%), mientras que los activos bajo gestión crecieron un 10,6%, hasta 216.333 millones, impulsados por el patrimonio en fondos de inversión, carteras y sicav, que ascendió a 161.395 millones.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones sumaron 15.199 millones en los últimos doce meses, un 17,9% más que en el período anterior. La filial Imagin cerró septiembre con 4,3 millones de clientes, un 9% más interanual, y un volumen de negocio cercano a los 24.300 millones de euros (+18%). Banco BPI aportó 339 millones al resultado del grupo.

La morosidad sigue a la baja y el capital se mantiene estable

Los saldos dudosos continuaron en descenso, hasta 7.733 millones al cierre de septiembre, lo que situó la ratio de morosidad en el 1,76%. Los fondos para insolvencias totalizaron 6.309 millones, con una ratio de cobertura del 82%, mientras que el coste del riesgo de los últimos doce meses se mantuvo en niveles reducidos, en el 0,24%. Los activos líquidos totales ascendieron a 151.506 millones y el ‘liquidity coverage ratio’ del grupo se ubicó en el 178%.

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El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. (Europa Press)

La ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) cerró septiembre en el 12,5%, cifra que incorpora un impacto extraordinario de 20 puntos básicos por el octavo programa de recompra de acciones, anunciado en abril por 500 millones de euros. Sin ese efecto, el indicador habría mejorado 14 puntos básicos gracias a la generación de capital, compensada en parte por la evolución de los activos ponderados por riesgo, la previsión de dividendo con un payout del 60% y el pago del cupón de AT1.

El banco amplía el plazo de su programa de recompra de acciones

En un comunicado separado remitido a la CNMV, CaixaBank informó que su consejo de administración acordó extender por tres meses adicionales el plazo del programa de recompra de acciones de 500 millones de euros, hasta el 30 de enero de 2027. La medida se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027, bajo el cual el banco también reportó un aumento de 480.000 clientes en el último año, hasta un total de 21,1 millones en España y Portugal.

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