Nuevo expulsado ‘Supervivientes All Stars 3′: la decisión de la audiencia sacude la recta final del concurso

Arkano y Omar Sánchez han sido los nominados de la semana en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

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La recta final de Supervivientes All Stars 3 ya está aquí y cada expulsión adquiere una importancia mayor. Con la final cada vez más cerca, los concursantes que todavía permanecen en Honduras saben que cualquier paso en falso puede poner fin a su aventura. Este jueves, la octava gala del reality ha dejado una nueva despedida y una decisión de la audiencia que ha provocado una reacción de alivio entre buena parte de los supervivientes.

La noche ha comenzado, sin embargo, con un tono muy diferente al habitual. Antes de entrar en las pruebas y los asuntos pendientes de la convivencia, Jorge Javier Vázquez ha querido dedicar unas palabras a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Visiblemente emocionado, el presentador ha trasladado el apoyo del equipo del programa a los afectados: “Todo nuestro apoyo y cariño a las personas afectadas. Como vosotros, estamos destrozados por esta tragedia que ha vuelto a sufrir nuestro país. Estamos aquí para acompañaros sin olvidar el dolor que estamos atravesando”.

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María Lamela también ha querido sumarse al mensaje de condolencia antes de recordar el compromiso del formato con los espectadores: “Mi más sentido pésame a todas las familias para un dolor insoportable, difícil e imposible de imaginar. Estamos aquí para entretener, es nuestro compromiso con vosotros y es lo que vamos a hacer”, ha señalado.

Arkano, octavo expulsado de ‘Supervivientes All Stars 3′

Porcentaje de las votaciones para salvar a Arkano y Omar Sánchez en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

La aventura ha alcanzado ya su día número 50 y el desgaste empieza a ser cada vez más evidente. La gala ha mostrado algunos cambios de imagen llamativos entre los concursantes: Rosa Benito ha aparecido con el pelo teñido de rosa, Yola Berrocal ha sorprendido con la cabeza rapada e Ivana Icardi continúa en la competición después de varias semanas de convivencia intensa. También Chiqui ha dejado atrás sus características trenzas.

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Pero uno de los asuntos que más preocupación ha generado ha sido el estado de Asraf Beno. El superviviente ha comenzado la noche evacuado debido a unos dolores muy intensos que habían hecho saltar las alarmas sobre su continuidad en el concurso. Finalmente, ha podido regresar a la isla más recuperado y la audiencia ha conocido también el resultado de las votaciones que mantenían en vilo a Omar Sánchez y Arkano.

Los dos se jugaban su permanencia en Honduras, aunque el veredicto del público ha sido bastante contundente. Jorge Javier Vázquez ha cerrado las votaciones con un 72,7 % frente a un 27,3 %. Al tratarse de votos positivos, el porcentaje más alto correspondía al concursante que los espectadores querían mantener en el reality.

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Omar Sánchez en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

Así, Omar Sánchez ha conseguido el respaldo mayoritario y continúa en la aventura con el 72,7 % de los votos. Arkano, por su parte, ha recibido el 27,3 % y se ha convertido en el octavo expulsado de Supervivientes All Stars 3. Una despedida que llega en un momento especialmente delicado, cuando quedan cada vez menos días para conocer al ganador de esta edición.

La despedida de Arkano y sus cuentas pendientes con Ivana

Antes de abandonar definitivamente los Cayos Cochinos, el rapero ha querido hacer balance de su experiencia. “Yo he venido aquí a esta edición con la intención de abrirme más que la anterior ocasión, de abordar los conflictos de manera sana”, ha explicado. También ha agradecido el apoyo recibido durante la convivencia: “Mis compañeros me han ayudado a estar genial, ha sido una experiencia, para mí, mucho más enriquecedora que la anterior y la he llevado muchísimo mejor”.

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Arkano se marcha después de una edición en la que ha tenido algunos frentes abiertos. Su relación con Chiqui ha estado marcada por las diferencias desde el comienzo de la aventura, aunque la tensión entre ambos se había suavizado en las últimas semanas. También ha protagonizado un acercamiento con Ivana Icardi que terminó enfriándose cuando decidió dar un paso atrás y descartar que entre ellos pudiera surgir algo más que una amistad.

Precisamente, el rapero no ha querido marcharse sin acordarse de ella. “Si quieres, puedo dedicarle un freestyle a Ivana porque ella me alegra todas las mañanas…”, ha comentado antes de improvisar unos versos.

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Yola Berrocal y Víctor Janeiro se juegan el liderazgo

Resuelta la expulsión, el concurso ha seguido adelante con una prueba decisiva para el futuro inmediato de los supervivientes. Yola Berrocal y Víctor Janeiro, que habían conseguido imponerse en el juego de prelíder, se han enfrentado al conocido como duelo al sol para decidir quién se hacía con el liderazgo.

El ganador obtiene la inmunidad y, además, el poder de señalar directamente a uno de sus compañeros en las nominaciones. Una ventaja especialmente valiosa en esta fase de la competición, en la que cada decisión puede acercar a un concursante a la final o complicar seriamente sus posibilidades de continuar.

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Esta semana, además, el programa ha introducido un cambio en la mecánica: serán los familiares y defensores de los supervivientes quienes repartan los votos desde el plató. Sus decisiones pueden alterar las alianzas y estrategias que se han ido formando en Honduras y dejar una nueva lista de nominados.