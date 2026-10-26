España

Cómo hacer pizza de boniato: una receta con pocos ingredientes y lista una hora

Un plato que logra brillar sin necesidad de tener muchos alimentos a su lado

Pizza con base anaranjada, queso derretido, rodajas de tomate, cebolla morada y rúcula sobre una tabla de cortar de madera.
Una pizza horneada con base de boniato presenta una cubierta de queso, rodajas de tomate, cebolla morada y hojas de rúcula. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pizza de boniato es uno de esos platos que logran que un ingrediente humilde brille sin necesidad de muchos más a su lado. Esta receta es sencilla, con pocos ingredientes, a través de una base dorada, ligeramente dulce, que sostiene el sabor intenso del tomate y el queso fundido.

Es una alternativa perfecta a las masas tradicionales que se realiza con harina refinada. El boniato aporta textura cremosa y un toque natural de dulzor que contrasta con los ingredientes salados como el jamón serrano o las aceitunas, algo habitual en las cocinas españolas.

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Receta de pizza de boniato

Esta pizza de boniato sustituye la harina de trigo tradicional por puré de boniato asado, combinado con huevo y una pequeña cantidad de harina para dar cuerpo a la masa. Por lo tanto, es ideal para personas celiacas o intolerantes al gluten.

La técnica clave es hornear primero la base sola, hasta que quede firme, y después añadir el relleno para un segundo horneado corto. Así se evita una masa húmeda o blanda en el centro.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 70 minutos.

  • Preparación de la masa y el boniato: 35 minutos (incluye el asado del boniato).
  • Horneado de la base: 18 minutos.
  • Horneado final con el relleno: 8 minutos.
  • Reposo antes de servir: 5 minutos.

Ingredientes

  • 380 gramos de boniato asado (peso ya pelado)
  • 150 gramos de harina de trigo integral
  • 1 huevo grande
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • 7 gramos de levadura química tipo Royal
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 pizca de orégano, pimentón dulce y pimienta negra
  • Tomate triturado natural, cantidad necesaria para cubrir
  • 100 gramos de mozzarella rallada
  • 30 gramos de queso parmesano
  • 50 gramos de jamón serrano
  • ¼ de pimiento rojo en tiras finas
  • 6 tomates cherry, cortados por la mitad
  • Albahaca fresca, al gusto

Cómo hacer pizza de boniato, paso a paso

  • Lava el boniato con piel y ásalo entero en el horno a 190 grados centígrados durante 35 a 40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna al pinchar con un palillo.
  • Deja templar, pela y machaca la pulpa hasta obtener un puré fino.
  • En un bol grande, mezcla el puré con el huevo ligeramente batido, la harina, la levadura, las especias, la sal y el aceite de oliva.
  • Amasa hasta conseguir una mezcla homogénea. Es clave dejar reposar la masa en la nevera 30 minutos para que tome cuerpo y sea más fácil de manejar.
  • Extiende la masa sobre papel de horno, dando forma de base redonda y fina.
  • Hornea a 185 grados centígrados durante 10 minutos. Sube la temperatura a 195 grados y hornea 10 minutos más. Este doble horneado es el truco para lograr una base firme.
  • Retira la base y cúbrela con el tomate triturado, el orégano y el parmesano.
  • Reparte la mozzarella, el jamón serrano, el pimiento y los tomates cherry por encima.
  • Sube el horno a 220 grados centígrados y coloca la bandeja en la parte alta para favorecer el tostado de la base. Hornea 8 minutos, o hasta que el queso esté fundido.
  • Saca la pizza, riega con un hilo de aceite de oliva y decora con albahaca fresca antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 pizza grande, equivalente a 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 290 kcal aproximadamente
  • Proteínas: 12 gramos
  • Carbohidratos: 32 gramos
  • Grasas: 12 gramos
  • Fibra: 4 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pizza de boniato se conserva en la nevera hasta 3 días, bien tapada con film o en un recipiente hermético. Para recalentarla, lo mejor es usar el horno a 180 grados centígrados durante 8 minutos, así la base recupera firmeza. También se puede congelar sin el relleno fresco (tomate cherry y albahaca) hasta 1 mes.

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