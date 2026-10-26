Cómo hacer pizza de boniato: una receta con pocos ingredientes y lista una hora

Una pizza horneada con base de boniato presenta una cubierta de queso, rodajas de tomate, cebolla morada y hojas de rúcula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pizza de boniato es uno de esos platos que logran que un ingrediente humilde brille sin necesidad de muchos más a su lado. Esta receta es sencilla, con pocos ingredientes, a través de una base dorada, ligeramente dulce, que sostiene el sabor intenso del tomate y el queso fundido.

Es una alternativa perfecta a las masas tradicionales que se realiza con harina refinada. El boniato aporta textura cremosa y un toque natural de dulzor que contrasta con los ingredientes salados como el jamón serrano o las aceitunas, algo habitual en las cocinas españolas.

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Receta de pizza de boniato

Esta pizza de boniato sustituye la harina de trigo tradicional por puré de boniato asado, combinado con huevo y una pequeña cantidad de harina para dar cuerpo a la masa. Por lo tanto, es ideal para personas celiacas o intolerantes al gluten.

La técnica clave es hornear primero la base sola, hasta que quede firme, y después añadir el relleno para un segundo horneado corto. Así se evita una masa húmeda o blanda en el centro.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 70 minutos.

Preparación de la masa y el boniato: 35 minutos (incluye el asado del boniato).

Horneado de la base: 18 minutos .

Horneado final con el relleno: 8 minutos .

Reposo antes de servir: 5 minutos.

Ingredientes

380 gramos de boniato asado (peso ya pelado)

150 gramos de harina de trigo integral

1 huevo grande

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

7 gramos de levadura química tipo Royal

½ cucharadita de sal

1 pizca de orégano, pimentón dulce y pimienta negra

Tomate triturado natural, cantidad necesaria para cubrir

100 gramos de mozzarella rallada

30 gramos de queso parmesano

50 gramos de jamón serrano

¼ de pimiento rojo en tiras finas

6 tomates cherry, cortados por la mitad

Albahaca fresca, al gusto

Cómo hacer pizza de boniato, paso a paso

Lava el boniato con piel y ásalo entero en el horno a 190 grados centígrados durante 35 a 40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna al pinchar con un palillo.

Deja templar, pela y machaca la pulpa hasta obtener un puré fino.

En un bol grande, mezcla el puré con el huevo ligeramente batido, la harina, la levadura, las especias, la sal y el aceite de oliva.

Amasa hasta conseguir una mezcla homogénea. Es clave dejar reposar la masa en la nevera 30 minutos para que tome cuerpo y sea más fácil de manejar.

Extiende la masa sobre papel de horno, dando forma de base redonda y fina.

Hornea a 185 grados centígrados durante 10 minutos. Sube la temperatura a 195 grados y hornea 10 minutos más. Este doble horneado es el truco para lograr una base firme .

Retira la base y cúbrela con el tomate triturado, el orégano y el parmesano.

Reparte la mozzarella, el jamón serrano, el pimiento y los tomates cherry por encima.

Sube el horno a 220 grados centígrados y coloca la bandeja en la parte alta para favorecer el tostado de la base. Hornea 8 minutos, o hasta que el queso esté fundido.

Saca la pizza, riega con un hilo de aceite de oliva y decora con albahaca fresca antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 pizza grande, equivalente a 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 290 kcal aproximadamente

Proteínas: 12 gramos

Carbohidratos: 32 gramos

Grasas: 12 gramos

Fibra: 4 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pizza de boniato se conserva en la nevera hasta 3 días, bien tapada con film o en un recipiente hermético. Para recalentarla, lo mejor es usar el horno a 180 grados centígrados durante 8 minutos, así la base recupera firmeza. También se puede congelar sin el relleno fresco (tomate cherry y albahaca) hasta 1 mes.

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